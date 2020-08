https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Cuando lo vendieron a Conti, dije que nos íbamos al descenso. Nos salvamos por la pandemia", dijo el "Beto". "El gran problema del fútbol argentino, es que faltan maestros", señala el hombre que formó a Batista y al Bichi Borghi.

Alberto Pompeo Tardivo, contundente... Tardivo: "A Colón lo jodieron en la final, si Bilardo era el DT no se jugaba"

-¿Querés que te diga cuál es el problema del fútbol argentino?... No hay maestros, faltan los tipos como Victorio Spinetto y Adolfo Pedernera... ¡Ese es el gran problema!

Se le iluminan los ojos al Beto Tardivo cuando los menciona. El dice que Spinetto siempre repetía: "Si el árbol tiene una buena raíz, nunca se cae. El fútbol es igual: si vos tenés una buena defensa, armás un equipo firme".

-Usted que vivió tantos procesos del fútbol argentino, Beto, ¿cómo lo ve?

-Y... No lo veo bien... Se están muriendo los maestros y no aparecen nuevos maestros... Mirá, yo le dije a un par de dirigentes de Colón y a varios simpatizantes sabaleros amigos: si Colón no hace una buena escuela, se muere... Colón siempre vivió de la venta de jugadores genuinos. Pero la escuela tiene que ser de jugadores de primera, no de segunda.

-¿No ve la salida de esa clase de jugadores?

-Y... Colón lo hizo a Conti... Acá, yo lo miraba y me preguntaba: ¿cómo puede ser que este flaquito salga airoso en un mano a mano?... ¡Porque ahí es donde se ven los defensores! Y se lo dije a un par de dirigentes: 'El día que lo vendan, nos vamos al descenso'. Y nos salvamos porque vino la pandemia... Y ahora hay que buscar de afuera, viene uno, viene otro, Colón no puede darse el lujo de poner millones para traer un defensor de categoría... ¿Y el pibe Vigo?

-¿Qué pasa con Vigo?

-Una cosa es atacando y otra defendiendo. Lo primero que tiene que saber es marcar, anticipar. Y si no puedo, lo aprieto pero sin hacerle foul, lo obligo a jugar para atrás... Ese pibe va bien, muy bien, pero no defiende bien. Le faltó formación... Después, hay un pibe Farioli en el medio y otro más lento, Peirotti... Ese muchacho es lento, pero hay que ver si es lento de la cabeza. Yo conozco jugadores lentos de piernas pero que jugaron en la selección y fueron campeones del mundo

-¿Velocidad de arriba casi tan importante como la velocidad de abajo?

-Es fundamental entender el juego... Cuando agarrás rápido lo que dice el técnico, reaccionás enseguida... Pero cuando sos lento de arriba, de la cabeza, nunca entendés lo que te quisieron transmitir... ¿Te conté alguna vez lo del Kun Agüero?

-¿Qué cosa?

-Yo veía una deficiencia en él... Todos venimos con una falla de nacimiento y eso le puede anular la carrera a un jugador. Yo veía que arrancaba bien para un lado y mal para el otro. Su problema era la cadera, era más alto de un lado que del otro. Eso le podía producir una lesión en la ingle, una pubalgia... Tenía 14 años en ese momento. Era el momento ideal... A lo mejor si el fisiólogo no lo revisaba, no llegaba a ser el goleador histórico del Manchester City como lo es... ¡Y acá lo discuten...! ¡Que Messi y Agüero son compadres y no quieren al resto...! ¡Son todas mentiras! Me da bronca todo eso.

-¿Típico deporte argentino?

-Mirá... Cuando yo tenía una buena dupla, rezaba para que no le pasara nada a ninguno de los dos... Me acuerdo que con Borghi me jugué una carta, lo tenían como un rebelde... Era un jugador de la puta madre ya de chiquito... Y Francisco Cornejo no lo quería y le decía de todo porque éste jugaba para él, no le daba ni cinco de pelota, hacía lo que se le antojaba... 'Lléveselo que no lo aguanto más', me dijo un día.. Le puse frenos y le dije: 'Si no me hacés caso te vas a vender soda'... Porque era sodero... ¿Cuánto ganás?, le pregunté un día. ¿10 pesos por día?, yo te los doy, dejá de trabajar de sodero y dedicate al fútbol...

Con un cuadro cuya foto pertenece a un partido que Argentinos jugó ante River en el Monumental. "Ese día le hice un golazo al Pato Fillol". Fue en 1974 y lo ganó River 3 a 2.Foto: Manuel Fabatia

-Un día usted dijo que era el mejor "9" del fútbol argentino, ¿por qué no llegó a más?

-No tenía ese hambre de ser el número uno, era un exquisito, pero no era como Diego que se comía el mundo.

-El reconoce, al igual que Batista, que usted fue el que los moldeó. Después, el "Bichi" se lo llevó a trabajar a Chile cuando él era técnico de la selección chilena...

-Un día me habla y me dice que había agarrado el Colo Colo. Fui con él, me quería meter en las formativas. Un día estaba viendo el entrenamiento y le dije: 'Si vas a jugar con línea de tres y uno solo en el medio, vas a hacer tres goles y te van a meter diez. Si no ponés un "garrapata" al lado de Sambueza, estás frito'... Y armó un doble cinco. De ahí para adelante, tenía un equipo de la puta que lo parió... Alexis Sánchez era suplente, recién empezaba... Después me llevó a Boca. El se empecinó en jugar con línea de tres, el equipo no funcionaba y Román estaba enojado... Un día, Riquelme me pidió que hablara con él y le dijera que Boca era 4-3-2-1... Lo fuimos a hablar los dos. 'Bichi, esto es Boca. Y Boca es 4-3-1-2. Si no jugás así, vas para afuera. Cambiá, estás a tiempo', le advirtió. Murió en la suya.

"Messi tiene una frustración bárbara encima, siempre le faltaron diez para el peso en Argentina y ahora siente que se le acaba el tiempo", dice el ex jugador sabalero.

-¿Qué le molesta a usted del jugador de fútbol?

-Yo no aguanto que un jugador de primera me mienta, me quiera pasar... Al Negro Custodio Mendes, que jugó en Colón, lo llevé a San Martín de Tucumán y me pudrió el equipo... ¡Jugaba para él...! Un día me lo sacaron de las manos en el vestuario... Aparte, era cómodo, jugaba siempre del lado de la platea porque lo querían, lo aplaudían y estaba en la sombra... Me tuve que ir. Natalio Mirkin me pidió que le recomendara un técnico y fue Jorge Ginarte.

-Anduvo bien con ese equipo...

-Yo jugué una final con San Martín, contra Belgrano. El árbitro era un grandote, creo que Bava... En Córdoba, no nos dio un penal más grande que una casa y al rato me echó un jugador... Terminó el partido, me paré y cuando él me extiende la mano lo reputee... 'Me cagaste, y si querés pasalo en el informe'... No lo pasó, me hubiesen dado dos años... Jugaban Artime y Monserrat en Belgrano, un buen equipo.

-¿Se trabaja bien en inferiores en Santa Fe?

-No te puedo decir si se trabaja bien o no, tendría que ir a ver cómo lo hacen, no estoy tan empapado... Un día fui a Colón, al predio, a ver un par de pibes que trajo Alejo Medina... Mirá, para todo hay una especialidad, a los chicos no se les enseña a perfilarse para recibir la pelota. Yo le prohibía a los jugadores que le den a un compañero que está de espaldas. Ese es un defecto muy común y que no se corrige cuando hay que corregirlo... Y hay cosas que no entiendo.

-¿Por ejemplo?

-Mirá, Victorio Spinetto prohibía más de dos toques a la línea de cuatro, porque si se entretenía mucho la pelota en el fondo, después, venía el pelotazo y los volantes no podían recibir la pelota... Todo el mundo se contagió de Guardiola pero nadie pensó por qué salían tan bien... En Barcelona tenía ese tridente Xabi-Iniesta-Messi...¡Por eso salía bien!

-Me sorprendió que, por ejemplo, se insistiera tanto en eso ante un equipo muy agresivo físicamente con el Bayern, que apretaba bien arriba...

-Lo hacen porque es un modo de vida, una moda, todos salen jugando de atrás... Tiqui tiqui, tiqui... No se puede dar tantos pases... Lo mismo que el arquero... A veces escucho que dicen que hay que dársela porque sabe jugar con el pie, ¡pero yo quiero uno que la agarre, no lo quiero para que juegue...! Nosotros perdimos con los franceses por la cagada del arquero...

-Ese sistema de salir jugando siempre de atrás, de hacer mucha tenencia de pelota, ¿de qué depende?

-Todo sistema o planificación depende de los jugadores que tengas... Me acuerdo que en San Martín lo tenía al Capo Noriega de '5', jugaba bien pero en puntas de pie... En Concepción de la Banda del Río Salí, había un '5' que te cagaba a patadas, Montero era el apellido. Y lo habíamos traido a San Martín... Un día, en una práctica, meto el cambio, lo pongo al Negro Montero de '5'. Y cambió el equipo...Termina la práctica y lo mando a llamar al Capo, que le decían Capo porque era capo en serio... Les pido a todos que se vayan y quedo solo con él. "Mirá Capo, yo jugaba de '5', no en puntitas de pie, pisaba fuerte, ¿sabés por qué?, porque el medio es tierra de nadie, si no zapateás, cagaste, te pasan por arriba. Vos estás para generar juego, no para zapatear". '¿Qué hago entonces?', me dice. 'Jugá diez metros más adelante. Jugá de enganche y el Negro Montero te va a cuidar las espaldas.. Si te sale mal, me echás la culpa a mí, decile a los periodistas que yo te puse ahí, que el responsable soy yo, ¿entendiste?'. Era un espectáculo verlo jugar al Capo de doble cinco, más adelantadito... Pim, pum, pam, dueño del equipo.

-¿Así que te tuviste que ir no en las mejores condiciones?

-Natalio Mirkin, el presidente, se pasó. Era un fenómeno... Me pagó con un departamento. En el 91 pagué 31.000 dólares, tres habitaciones, comedor grande. ¡Lo vendí en 115.000 cuando me vine!... Lo que es este país.

Una foto que despierta admiración y grandes recuerdos en el hincha sabalero: el Beto con la Chiva Di Meola. De fondo, el sector este del estadio, hoy totalmente cambiado.Foto: El Litoral

-¿Qué le está pasando a Messi, Beto?

-Ese chico tiene una frustración bárbara encima... Siempre le faltaron diez para el peso en la Argentina... En Barcelona tuvo la suerte de tener a Xabi y a Iniesta, más un gran técnico como Guardiola. El no es un mago... Maradona lo tenía a Valdano, Burruchaga, Giusti, el Negro Enrique, Batista, jugadores de la puta que lo parió, no jugaba solo... Pelé lo tenía a Tostao, Rivelino, Gerson, Jairzinho, un equipazo... Este muchacho está medio frustrado porque se da cuenta que todos los técnicos dependen de la genialidad de él... Hizo buenas migas con Neymar, le faltaba uno para el tridente pero no era el chileno... Vidal no tiene nada en la cabeza, lo conozco de Chile, el Bichi lo puso en la primera. Ahí se equivocaron...

-¿Qué sentirá internamente?, ¿qué pasará por su cabeza?

-El siente que se le acaba el tiempo. Para colmo, el entorno no lo ayuda... Fijate Diego, Cóppola se cansó, no sabía qué hacer... Se le ocurría algo y lo quería. Me acuerdo que una vez, estando en Argentinos, voy a la agencia de autos de avenida Gaona, antes de llegar a Boyacá. Yo había agarrado primera y todos venían con un cero kilómetro, ¡no iba a andar en mi 128!. Segura me dijo que vaya a la agencia y me dieron un Ford, estaba lindo... Por ahí veo un autazo increíble, una cupe, dos puertas, una cosa de locos... Le pregunto al dueño de la agencia: ¿Y esto?. ''Se le ocurrió a Diego, me lo hizo traer del exterior', me dijo el dueño de la agencia.

-¡Un día se le ocurrió comprarse un camión!...

-Me acuerdo en el '72, estábamos en el vestuario cambiándonos para el precalentamiento, Victorio Spinetto era el técnico. Por ahí entra Francisco Cornejo con Goyo Carrizo, el hijo de Perfecto Rodríguez y un par más... Al Diego siempre lo traía. Me encaraba a mí y se sentaba al lado. Me miraba y me decía, mientras yo me cambiaba: '¿Cuántas rifas me va a comprar?... ¡Me quería vender el talonario! 'Dame dos o tres le decía yo'... Resulta que pasaron los años y un día se hace en el Sheraton la fiesta de los técnicos, Grondona era el presidente de Afa, lo invitaron a Diego para darle el carnet sin haber hecho el curso... Cuando apareció en el hotel fue una revolución... Por ahí voy al escenario, lo miro, me acerco y le digo: '¿Te acordás o no te acordás?... '¡Cómo no me voy a acordar Pompeo querido!', me dijo. Tenía esas cosas, era muy de abajo, siempre fue de barrio, de la villa... ¡Le pegaron mucho a Diego?... Hijos de puta, le tiraban patadas de todos lados... Contra Brasil en el Mundial de España lo echaron porque se cansó de que le pegaran y reaccionó.

-Me queda algo por preguntarle, Beto. ¿Por qué Colón no fue campeón de la Sudamericana?

-Porque a los 10 minutos se tendría que haber parado el partido... Con esa lluvia no se podía jugar... Ellos están acostumbrados a jugar con lluvia.

-¿Faltó viveza ahí?

-Lo jodieron a Colón... ¿Qué querés que te diga?, lo jodieron.

-¿Por qué a nadie se le ocurrió hacer algo en el momento?

-Lo tendrían que haber sabido de antes... Jugaron contra un equipo ecuatoriano, ellos están acostumbrados a jugar en cancha pesada y con lluvia... Si el técnico de Colón hubiese sido Bilardo, se mete adentro de la cancha y hace parar el partido... Olvidáte... Con Bilardo, el partido se suspende.