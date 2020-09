Así es Among Us, el juego gratuito y sin grandes gráficos que es furor

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desarrollado en 2018, el título comenzó a ganar cada vez más interés entre los gamers en los últimos meses y generar repercusión en redes sociales.

Among Us, un modesto juego estadounidense creado en 2018, en las últimas semanas se puso de moda entre los gamers y en las redes sociales. Casi dos años después de su lanzamiento, el videojuego basado en la confianza y en la traición alcanzó picos de hasta 1,5 millones de usuarios jugando simultáneamente en la plataforma Steam.

Se trata de un juego en línea y multijugador –para hasta 10 personas–, ambientado en el espacio. Todos los participantes forman parte de la tripulación de una nave que es necesario reparar para regresar a la civilización, y en la que se ha colado un impostor que pretende acabar con todos y arruinar sus planes.

Al inicio de la partida, cada jugador asume un rol que los demás desconocerán, y entre los cuales puede estar el de ser el impostor. Este último se encargará de crear el caos a medida que asesina a sus compañeros, sabotea y tiende trampas, mientras los demás intentan huir y desenmascararlo al tiempo que recorren distintas zonas de la nave espacial.

Todos los usuarios tendrán que debatir y votar sobre quién de ellos podría ser el intruso, basándose en comportamientos o acciones sospechosas. El objetivo final es descubrirlo antes de que se salga con la suya.

A primera vista resulta un juego aparentemente sencillo, pero se hace más complejo porque, evidentemente, el acusado negará todo y no dudará en achacar la culpa a un tercero para convencer sobre su inocencia. Cualquier jugador puede dar voz de alarma si duda de otro y convocar una reunión para votar y echarlo de la nave.

Que Among Us pueda jugarse de forma gratuita es otro de los motivos de su fulgurante éxito. Está disponible para iOS y Android y –por un simbólico precio– también para PC en la plataforma Steam.

A su vez, famosos "streamers" comenzaron a jugar este título y potenciaron su popularidad más que cualquier campaña publicitaria. En Twitch, la plataforma líder en retransmisión de videojuegos, Among Us es uno de los más vistos, compitiendo con gigantes como 'Call of Duty', 'Fortnite' y 'League of Legends'.