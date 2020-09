https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 12.09.2020 - Última actualización - 9:44

9:39

Trabaja en Cirugía del hospital Cullen. Pero desde que empezó la pandemia también sale a hisopar a la gente por la ciudad. "De este lado, estamos viendo cómo aumentó la cantidad de casos y de hisopados".

Un día en la vida de Florencia, médica en la primera línea contra el Covid "Buen día, permiso, lo vengo a hisopar" Trabaja en Cirugía del hospital Cullen. Pero desde que empezó la pandemia también sale a hisopar a la gente por la ciudad. "De este lado, estamos viendo cómo aumentó la cantidad de casos y de hisopados". Trabaja en Cirugía del hospital Cullen. Pero desde que empezó la pandemia también sale a hisopar a la gente por la ciudad. "De este lado, estamos viendo cómo aumentó la cantidad de casos y de hisopados".

Florencia se quita el "mameluco", la cofia, el barbijo, las botas, todo el equipo de protección personal (EPP). Higieniza sus manos con alcohol en gel, y mira la lista con los alrededor de 40 nombres y sus respectivos domicilios. Tilda uno y mira cuál sigue. Entonces prepara todos los elementos y comienza de nuevo. Sale del Cemafe en busca de otro paciente posible Covid positivo que la espera en su hogar. Mientras tanto, afuera del edificio una larga fila de vehículos avanza con lentitud por calle Salta como si fuese un típico auto-expendio de comidas. Pero no. Esta vez el "alimento" es un hisopado. Son los otros pacientes que llamaron al 0800 555 6549, fueron evaluados y les otorgaron un turno para ir por sus propios medios a testearse.

El hisopado demanda apenas unos minutos. Puede ser oral o nasal. Florencia extrae la muestra y escucha a esa persona que, algo temerosa, ahora espera el resultado del análisis que le realizarán con la muestra que le acaban de tomar. Así transcurre la jornada de trabajo de esta joven médica cirujana que ahora cumple funciones clínicas y que, como tantas otras y otros sanitaristas, parece plantada ante el virus en busca de ayudar a curar a los enfermos.

Antes del inicio de la pandemia, Florencia Nuñez (MP N° 7419) estaba terminando su residencia en el Hospital José María Cullen como cirujana general. Era principios de marzo y se iba a tomar sus vacaciones. Pero el mundo se dio vuelta y su vida también. Desde entonces sólo piensa en cumplir su misión: salvar vidas. Mientras tanto gestiona una especialización en cirugía cardiovascular pediatrica en el Garrahan, en Buenos Aires, para especializarse en cardiopatías congénitas.

Mensaje viral

Hace una semana atrás los llamativos ojos azulados de Florencia aparecieron en las pantallas de miles de celulares de la ciudad, mientras su voz atravesando el barbijo le recomendaba a la población que se quede en su casa, porque el virus comenzó a circular de manera comunitaria. El video viral "fue un pedido del director del Cullen (Juan Pablo Poletti)", cuenta la doctora a El Litoral. "Es la primera vez que lo hago", agrega.

Es que la cantidad de casos de Covid positivo crecieron de manera exponencial en todo Santa Fe y al cierre de esta semana superó los 15 mil infectados. Mientras que en la ciudad hay un récord de casi 100 casos nuevos por día. "Estoy convencida del mensaje que di porque los números muestran la realidad -dice Florencia-. Por eso pedí que respetemos la cuarentena y que salgamos de casa sólo para cuestiones muy necesarias, como trabajar o comprar alimentos -insiste- porque de este lado estamos viendo cómo aumentó la cantidad de casos y de hisopados".

Florencia tiene 28 años y los mismos temores que el resto de la población. Por eso cumple con rigor todo el protocolo sanitario. Cambiarse varias veces al día de ropa ya es algo habitual. Sobre todo cuando regresa a casa y se encuentra con Patricio, su conviviente, a quien también debe cuidar. Y con mensajes trata de llevar tranquilidad a su familia, a quienes ve poco y extraña mucho. "Somos muy familieros", destaca.

Auto-hisopados. En el Cemafe concurren en auto a testearse de Covid quienes reciben turnos llamando al 0800 555 6549, tras ser evaluados como posibles enfermos.Foto: Guillermo Di Salvatore

-Una semana después, ¿causó efecto tu mensaje y el del resto de los sanitaristas?

-Veo que en esta última semana la gente está tomando un poco más de conciencia; ya casi no se ve gente sin tapabocas, por ejemplo. Hasta ahora pensábamos que el virus era algo que veíamos en los medios y nunca iba a llegar. Pero ahora está entre nosotros.

-¿Cómo los recibe la gente cuando van a hisoparlos?

-Nos encontramos con gente temerosa, no sólo por su salud sino también por quienes conviven con ellos, que muchas veces tienen alguna comorbilidad y pertenecen al grupo de riesgo. Entonces tratamos de contenerlos, les indicamos cómo actuar ante la presencia de síntomas.

-Están expuestos al virus…

-Somos conscientes de ello, pero al contar con toda la protección la exposición no es muy alta. El mayor cuidado lo debemos tener al cambiarnos y descambiarnos, para no contaminarnos con los trajes que se descartan entre paciente y paciente.

-¿Cómo lo vive la familia?

-Allí es donde una nota más la preocupación. Sobre todo en este último tiempo en el que creció el virus en la ciudad. Por ello no he ido a ver a mis padres, para no exponerlos.

Desde que comenzó a estudiar Medicina en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Florencia nunca pensó que poco tiempo después le tocaría atravesar como médica una pandemia. Y confiesa que debió retomar las prácticas clínicas que había abandonado al dedicarse a la cirugía. También cuenta que durante los primeros meses de pandemia, "en los que no había tantos casos en la ciudad, aprovechamos para capacitarnos".

Firme. "Estoy convencida del mensaje que di porque los números muestran la realidad", dice la doctora Nuñez.Foto: Guillermo Di Salvatore

"Creo que se hizo bien en parar el país para darle prioridad a la salud. Hubo tiempo para alarmar a la gente acerca de la gravedad de la situación. Nos capacitamos muchísimo y estamos preparados para atender a la gente. Sólo falta la colaboración de la gente para disminuir el número de contagios", pide y finaliza.