https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 14.09.2020 - Última actualización - 12:21

12:20

El santafesino, entrenador de arqueros de Defensa y Justicia, contó que "ya nos hicieron seis hisopados" y da detalles del protocolo de la vuelta del fútbol en la Argentina. También habló del "Chaco" Acevedo, Nicolás Leguizamón y Gonzalo Piovi.

El santafesino, ex entrenador de arqueros de Unión, sonriente junto al ex jugador tatengue, Nelson Acevedo y Marcelo Benítez. Crédito: Gentileza

El santafesino, ex entrenador de arqueros de Unión, sonriente junto al ex jugador tatengue, Nelson Acevedo y Marcelo Benítez. Crédito: Gentileza

A horas de la vuelta del fútbol... Gustavo Nepote: "Llegamos a pensar que ni la Libertadores se iba a reanudar" El santafesino, entrenador de arqueros de Defensa y Justicia, contó que "ya nos hicieron seis hisopados" y da detalles del protocolo de la vuelta del fútbol en la Argentina. También habló del "Chaco" Acevedo, Nicolás Leguizamón y Gonzalo Piovi. El santafesino, entrenador de arqueros de Defensa y Justicia, contó que "ya nos hicieron seis hisopados" y da detalles del protocolo de la vuelta del fútbol en la Argentina. También habló del "Chaco" Acevedo, Nicolás Leguizamón y Gonzalo Piovi.

De la nada pasaremos al todo. De no tener partidos oficiales (ni siquiera amistosos), el jueves será un día de reencuentro en masa, con los cinco equipos argentinos jugando por la Libertadores. Uno de ellos es Defensa y Justicia -será local de Delfín de Ecuador- y el santafesino Gustavo Nepote, ex entrenador de arqueros de Unión, cuenta esta particularidad: volver a jugar después de la inactividad más larga que ha tenido el fútbol argentino.

-Este miércoles, se cumplirán 6 meses sin fútbol en la Argentina. ¿Qué se siente, Gustavo?

-Estamos ansiosos después de tanto tiempo sin fútbol, tomando los recaudos, nos hicimos el sexto hisopado, arrancamos el 8 de agosto con un protocolo especial y lleno de cosas "raras". Nos sacaron sangre dos veces, pero lo más seguro es el hisopado... Nos tocó positivo un pibe de reserva y un empleado, pero por suerte en el plantel profesional venimos bien.

-¿Por qué hablás de cosas "raras"?

-Raras para lo que estamos acostumbrados... Entrenamos en grupos de a seis, por líneas, recién pudimos entrenar con un grupo más numeroso en las últimas semanas, sin hacer partidos amistosos.

-¿Y qué pasa si en este sexto hisopado que se hacen, alguno da positivo?

-Bueno, el médico nuestro es un fenómeno, hay que sacarse el sombrero con él, nos hizo cumplir los deberes adecuadamente... El que da positivo no juega, incluso si alguno del cuerpo técnico da positivo, se lo aísla. El resto puede participar... O sea, sólo se aísla al que da positivo.

-¿Hicieron "burbuja"?

-No... Llegamos al entrenamiento 20 minutos antes, nos bajamos del auto, llegamos cambiados, entrenamos y nos vamos... No está definido cuándo concentraremos, pero supongo que será martes o miércoles, a lo sumo...

-¿Y los viajes?

-Vamos a ir en charter, tenemos un protocolo que cumplir, nos irá a buscar dos colectivos al aeropuerto para que tengamos distanciamiento y en el hotel es uno por habitación. Nos están dando las garantías para tomar todos los recaudos.

-Delfín de Ecuador viene con 8 partidos oficiales, ¿cómo afecta no haber hecho amistosos?

-Estábamos ilusionados porque teníamos programados dos partidos con Racing y Vélez y a punto de cerrar otro con Gimnasia. No pudimos hacer ninguno, no nos autorizaron. Afecta porque no es lo mismo jugar entre nosotros que hacer amistosos. El sábado hicimos un entrenamiento muy bueno, se pudo desplegar la idea que tiene Hernán Crespo y los jugadores hicieron lo que el técnico quiere. Nos faltó ese plus, este estrés de jugar en contra de otro equipo... Es una incógnita.

-La Conmebol anunció hace varios meses que los torneos volvían en setiembre. ¿Es posible jugar acá?, ¿cuál es tu opinión?

-Es difícil... Son momentos de miedo, de incertidumbre, a mí personalmente me costó esta decisión de venirme a Buenos Aires, estando muy bien en Santa Fe... Lo comentamos mucho con el cuerpo técnico... Pensamos en un momento que ni siquiera se iba a poder jugar la Copa Libertadores, por cómo venía el cuadro de situación. Pero bueno, tratamos de estar al margen y de enfocarnos en los partidos.

-¿Cómo están Acevedo y Leguizamón?

-El "Chaco" Acevedo está con una molestia en el aductor, está en duda lamentablemente... Con muchos nos pasó, en estas seis semanas, de ir acondicionándolos como se podía, con el riesgo de que se lesionen. Nicolás Leguizamón seguramente irá al banco, está peleando el puesto, anda bien "Legui", esperemos que rinda porque Hernán lo tiene en cuenta.

-¿Y el hermanito de Brian Fernández?

-Juan Cruz Villagra, porque lleva el apellido de la madre... Bueno, él fue uno de los chicos de la reserva que dio positivo, está aislado, es interesante, picante. Juan Cruz es un pibe con mucho futuro.

-¿Con qué clase de jugador se va a encontrar Colón al contratar a Gonzalo Piovi?

-A Gonzalo lo tuvimos poco, porque pasó lo de la pandemia. Es agresivo para marcar y se proyecta muy bien al ataque, llega bien arriba, le pega bien a la pelota desde el costado. Puede jugar en línea de tres o de cuatro y es un lateral-volante, le va a ser de mucha utilidad.

-Con Colón jugó en el fondo...

-Sí, claro, porque ese día jugamos con línea de tres y él jugó por el sector izquierdo... Es rápido, muy buen profesional, con la pelota se defiende muy bien, es un jugador que toma el carril y va para adelante. Se adapta a jugar en línea de tres o línea de cinco, como lo hizo con Hernán.

-¿Walter Bou va a jugar en Defensa?

-Mirá, creo que se cayó el pase, el pibe me parece que optó para irse afuera, por lo que hablamos con Hernán. La situación en la Argentina no es la mejor y decidió aceptar alguna oferta que le habrá llegado del exterior.

-Crespo tenía muchas ilusiones, porque había declarado que Riquelme se lo había prometido...

-Sí, claro, porque fue lo que Hernán habló con Román y con Cascini, pero el que decide es el jugador. Y como te decía, parece que decide irse afuera.

-La última, vos sos un empresario gastronómico en Santa Fe y afrontan dificultades. ¿Cómo te repercute?

-Acá en Buenos Aires es mucho peor y sin embargo están abriendo bares, restaurantes, todo... Yo no estoy de acuerdo con estas decisiones y va a llegar un punto en que habrá que decir "basta de volver para atrás, hay que convivir con la pandemia y trabajar con los cuidados del caso"... Cuando cerrás una puerta y un negocio no puede trabajar, los empleados no tienen para comer. Entonces es una mezcla de emociones muy fuerte... Y vamos a ser pocos los que podremos mirar hacia adelante y sostener las empresas. Mientras tengamos fuerzas y el apoyo de la familia, sacaremos adelante la situación. Pero de una vez por todas los políticos se tienen que dar cuenta de que queremos trabajar. Llevo 28 o 30 años laburando, soy un laburante, todo lo hice con esfuerzo, pero el esfuerzo tiene que ser compartido. Nos tienen que ayudar.

"Son momentos de miedo, incertidumbre. A mí, personalmente, me costó mucho la decisión de irme de Santa Fe para venirme a Buenos Aires" Gustavo Nepote.