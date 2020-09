https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 15.09.2020

19:17

Los ministros de Gestión Pública y de Producción informaron sobre el programa Santa Fe de Pie. Una Unidad de Gestión Financiera apoyará a empresas y particulares en los trámites bancarios.

Michlig y Costamagna con entidades productivas El paquete de asistencia productiva Los ministros de Gestión Pública y de Producción informaron sobre el programa Santa Fe de Pie. Una Unidad de Gestión Financiera apoyará a empresas y particulares en los trámites bancarios. Los ministros de Gestión Pública y de Producción informaron sobre el programa Santa Fe de Pie. Una Unidad de Gestión Financiera apoyará a empresas y particulares en los trámites bancarios.

Durante casi tres horas los ministros de Gestión Pública, Rubén Michlig, y de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, estuvieron reunidos -en forma virtual- con empresarios de toda la provincia ligados a los diversos sectores de la vida económica (industria, comercio, servicios, turismo, exportación) para informarles lo actuado desde el Estado en apoyo a las diferentes actividades y presentarlos los alcances del programa Santa Fe de Pie.

Unos cincuenta dirigentes empresariales siguieron las alternativas de esta herramienta que contempla medidas de asistencia directa, beneficios tributarios y financiamientos para acompañar al sector productivo en la pandemia, sostener el empleo y reactivar la economía. También se dio cuenta de lo actuado hasta el momento en líneas habilitadas a través de mutuales y agencias para el desarrollo.

La semana próxima la provincia tendrá habilitadas líneas de créditos en el Nuevo Banco de Santa Fe (NBSF) y para ello conformó una Unidad de Gestión Financiera provincial para acompañar y asesorar acerca de la vinculación e inserción de las empresas santafesinas en el sistema financiera. Costamagna informó que NBSF se comprometió a tener la información on line con el gobierno. También la provincia tiene acuerdos con Fogar y Garantizar para acompañar a sectores productivos.

"Trazamos líneas de trabajo en el mediano y largo plazo. Sabemos que tenemos que convivir con la pandemia y para ello debemos cuidar los protocolos, cuidar a los operarios y tener una fuerte conducta social" remarcó el titular de Producción. Remarcó que "junio, julio y agosto toda la estructura productiva santafesina estuvo funcionando. Esto se logró con conducta social y laboral" y se apuró a recalcar la gran cosecha así como el récord en la venta de sembradoras. "Agroindustria, agroalimentos, colchones, construcción y línea blanca andan bien; calzados y textiles no vienen bien y hay que apoyarlos y a los sectores que desde marzo no han trabajado hay que ayudarlos y no permitir que cierren".

Michlig al retirarse valoró la importancia que tendrá la Unidad de Gestión para que "los anuncios se hagan realidad".

Caída

El IPEC informó que el Indicador Sintético de Actividad Económica de Santa Fe (ISAE) registró en junio de 2020 una caída de 11,9% en relación al mismo mes del año anterior. En la medición mensual, el indicador presentó en junio una suba de 2,6% frente al mes anterior. En el período enero-junio de 2020 el ISAE exhibió un retroceso de 10,0% con respecto a igual período del año pasado.

Meoni con gobernadores por la Hidrovía

Con el objetivo de avanzar en el mejoramiento integral de la Hidrovía Paraná – Paraguay, el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, se reunió con los gobernadores de Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y el Ministro de Innovación de Buenos Aires. Durante el encuentro, que se realizó por videoconferencia, se diagramaron los ejes centrales para lograr reducir los costos logísticos priorizando el transporte multimodal e incluyendo la conexión de los puertos con el sistema ferroviario, potenciar la carga a través de embarcaciones con bandera nacional, y definir los lineamientos que serán tratados en la primera reunión del Consejo Federal de la Hidrovía.

Meoni dijo que "tuvimos una muy buena reunión de trabajo donde consensuamos una agenda para llevar adelante en las próximas reuniones, y necesitábamos tener la opinión de los gobernadores para seguir brindando fortaleza al proceso". Adelantó que en los próximos días "estaremos trabajando en la primera reunión del Consejo Federal donde se va a discutir los ejes centrales del proyecto junto a cada sector que está vinculado a la hidrovía, ya sean los trabajadores, los armadores, los astilleros, para poder lograr el desarrollo integral de nuestro país".

La Hidrovía Paraguay-Paraná es una vía navegable natural conformada por los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, que constituye un cauce de salida de aproximadamente el 80 por ciento de la exportación nacional, menos costoso y ambientalmente más sustentable.

Tras la reunión, Omar Perotti destacó que "es una instancia importante, que el presidente viene expresando a los gobernadores y consideramos que lo deberíamos dejar establecido en lo inmediato para que el Consejo comience a tener su funcionamiento. Tenemos la posibilidad de expresar el renacimiento de un federalismo efectivo, concreto y donde podemos visualizar la grandeza de la Argentina, del aporte de cada una de las provincias poniendo el trabajo de su gente, las expectativas y las esperanzas de desarrollo".

Reconoció que "la historia de la provincia de Santa Fe, ese compromiso permanente de la producción, es parte de nuestro ADN federal, es parte de nuestro crecimiento y arraigo, de lo que sentimos que tiene que plasmarse aquí. Es una expresión federal concreta, una expresión de deseo de integración y de salida de productos al mundo, que nos permita ser líderes agroindustriales y ser líderes agroalimentarios".