El sueño de Podoroska no termina, ganó y se metió en semifinal de Roland Garros

La tenista rosarina continúa a paso firme en París y se permite seguir soñando ya que derrotó a Elina Svitolina en sets corridos, 6-2 y 6-4.

El partido no había arrancado de la mejor manera para la Argentina que comenzó sacando y sufrió el quiebre de su servicio, pero inmediatamente se repuso y ganó de forma contundente el primer set.

De esta manera, una tenista Argentina se mete en semifinales, sitio que no se ocupaba desde el 2004 cuando Paola Suárez lo hacía y en la era abierta es la primera en alcanzar esta instancia viniendo desde la Qualy.

"Sé que hay mucha gente en mi país viendo mis partidos, es mucho el apoyo que estoy recibiendo y para mí es muy importante. Argentina está pasando un mal momento por la pandemia y para mí es un honor poder darles esta alegría" señaló Nadia al término del partido.

Ahora, Podoroska se enfrentará en la siguiente ronda a la ganadora del duelo entre la polaca Iga Swiatek y Martina Trevisa.

Cinderella, it’s not midnight yet 🇦🇷@nadiapodoroska becomes the first women’s qualifier to reach the semi-finals in Paris upsetting Svitolina 6-2 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/0T9Fxfg4S8