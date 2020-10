En la Terminal aguardan el decreto para reactivar el transporte de larga distancia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 15.10.2020 - Última actualización - 11:54

11:28

Desde la boleterías de la estación de ómnibus analizan si permanecer cerradas y hacer solo venta online, ya que estiman un baja demanda. En primera instancia el servicio será para trabajadores esenciales y personas que necesiten tratamiento médico. Prevén que la reactivación sea dentro de 15 a 20 días debido a que deben aguardar la resolución del gobierno Provincial.

Las expectativas por el regreso de los colectivos de larga distancia son grandes, por parte de los pasajeros como por las empresas y trabajadores que dependen del servicio de transporte. La reactivación del transporte de larga distancia es inminente y tras los anuncios de Mario Meoni, ministro de Transporte de la Nación, resta la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, lo que se concretará entre este jueves o viernes. Sin embargo, la reactivación se prevé que sea dentro de 15 a 20 días debido a que deben aguardar la resolución del gobierno Provincial.

En diálogo con El Litoral, Jimena Cavaletto, representante de boleterías de la Terminal de Ómnibus de la ciudad, comentó que están expectantes pero que esperan las definiciones del decreto para poder organizarse. "A partir del decreto vamos ver las medidas que tomarán las empresas de colectivos, si va a ser solamente venta web, si conviene la apertura de boleterías porque eso también genera un gasto tanto para los trabajadores como para las empresas", remarcó Cavaletto.

Teniendo en cuenta que esta primera etapa será solo para trabajadores esenciales y no para el turismo, con protocolos que ya fueron aprobados, estiman que la demanda será baja. Además, estarán habilitadas para viajar las personas que tengan que hacer un tratamiento de salud con los acompañantes.

Es por eso que analizan no abrir las boleterías para la venta presencial. "Tendríamos que volver a un lugar en el que no trabajamos hace siete meses, en los cuales no hicimos usufructo del espacio y corresponde el pago de alquileres, por eso tendremos que analizar si económicamente nos conviene, porque vender tres boletos va a ser un poco duro", entendió la representante de boleterías.

Respecto a la venta de boletos, Cavaletto advirtió que durante la semana que viene habilitarían la venta para servicios de diciembre, pero que será con una notable reducción. "Por ejemplo de 15 servicios diarios que teníamos a Retiro (Buenos Aires) se reducirá a tres; Mar del Plata, Tucumán y Córdoba solo una salida diaria", indicó.