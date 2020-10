Perotti apuesta al diálogo con la Justicia para dar respuestas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo hizo al presentar a los ministros el plan Santa Fe + Justicia, que implica mejorar el servicio en toda la provincia con innovaciones tecnológicas e institucionales. Gutiérrez destacó la reunión.

El gobernador Omar Perotti presentó a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia el plan Santa Fe + Justicia, que aspira a introducir mejoras en el servicio a partir de la conectividad de todas las localidades, la reformulación de los juzgados comunitarios y otras innovaciones tecnológicas y modificacionees institucionales, que se plasmarán en un acuerdo entre los tres poderes.



El mandatario fue recibido por el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, y los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, María Angélica Gastaldi, Daniel Erbetta y Mario Netri, y estuvo acompañado por los ministros de Gobierno, Esteban Borgonovo y Economía, Walter Agosto, el secretario de Justicia Gabriel Somaglia y el fiscal de Estado (y ex relator de la Corte) Rubén Weder.



"Después de largos años de deterioro en seguridad, al santafesino ya no le interesa si esto es del Poder Judicial, del Legislativo o del Ejecutivo. Quiere respuestas y quiere de los tres poderes coordinemos acciones para que esa respuesta se vea", dijo Perotti al término de la reunión, en diálogo con el periodismo.



Para el gobernador, "la reunión fue muy buena, estuvimos en el inicio de la gestión una reunión de características similares a esta poniendo en conocimiento la situación de la provincia, la situación en que se encontraba cada una de las áreas y las perspectivas de trabajo. Después de esa reunión, en el medio, tuvimos nada menos que el inicio y el tránsito de una pandemia.



"Me han escuchado muchas veces hablar de la conectividad y lo que la pandemia nos impuso: sin dudas para el desarrollo de una mejor Justicia y un mayor acceso de la ciudadanía a la Justicia, éste es un tema puntual: contar con una mejora que nos permita tener vinculado a cada juzgado de la provincia en cada una de las circunscripciones judiciales sin dudas que es una posibilidad enorme de mejor Justicia, mejor trabajo de los profesionales y de vínculo con el Poder Judicial", añadió.



El gobernador admitió que en este tiempo de pandemia "hubo cambios importantes", "muchos de ellos vinieron para quedarse y necesitan del soporte de la conectividad". Por eso, uno de los temas planteados en la reunión fue el proyecto provincial de conectividad con cada una de las circunscripciones judiciales. "Lo que buscamos es cómo la lectura de la experiencia de algunas instancias procesales pueden generar mejoras para más justicia y mejor acceso, y la posibilidad de tener en los juzgados comunitarios mayores atribuciones en muchas causas llamadas menores".

"Ha sido el inicio de un proceso de trabajo que hasta aquí fue interno en el propio gobierno trasladado al ámbito del Poder Judicial y, a partir de aquí, será un esquema de trabajo conjunto y abriéndolo a la participación de comisiones de trabajo, tanto con las universidades como con colegios profesionales", anticipó.



En cuanto al financiamiento de este proceso de conectividad, Perotti señaló que ese aspecto "es parte del proyecto de ley que está hoy en tratamiento de la Legislatura. Allí tenemos un financiamiento acordado con el Banco de Desarrollo de América Latina que pone a disposición un financiamiento a largo plazo y baja tasa para hacer una inversión que permita llegar a los 365 pueblos y ciudades de la provincia". "Si vamos a llegar a cada ciudad, vamos a ir a cada escuela de cada ciudad, a cada municipio y cada comuna, al centro de salud, a la comisaría, vamos a ir también a los juzgados", ratificó.

Un año difícil

Consultado sobre su opinión respecto de la Justicia santafesina, el mandatario reconoció que "tuvo un año tan difícil como todos", habló de los readecuamientos que se produjeron para pasar a remota la actividad presencial, y afirmó que "tenemos todos la mejor disposición a colaborar".

En ese punto, admitió que el trabajo conjunto es fundamental: "Después de largos años de deterioro en seguridad, al santafesino ya no le interesa si esto es del Poder Judicial, del Legislativo o del Ejecutivo. Quiere respuestas y quiere de los tres poderes coordinemos acciones para que esa respuesta se vea. Sin duda en ese ámbito no existe otra cosa que tener claro diálogo teniendo en cuenta la independencia de poderes pero no la indiferencia frente a las situaciones que pasan. No ser indiferentes significa dialogar".

Gutiérrez: "Dar respuestas"



El presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, destacó que la búsqueda de consensos a través del diálogo ha sido una constante en la relación de la cabeza del Poder Judicial con los sucesivos gobiernos.



En ese sentido, planteó que los temas de la agenda de la reunión de este martes "los veníamos hablando desde que este gobierno asumió" y que este encuentro vino de alguna manera a dar una conclusión formal a esa ronda de conversaciones.

"Todo lo que salga de acá va a ser un aporte técnico a la Legislatura. Porque, más allá de lo que se pueda hacer por decreto del Poder Ejecutivo o acordadas de la corte, la participación del Legislativo es fundamental, y por eso es necesario el diálogo, para tener soluciones en favor de la sociedad", comentó.

Gutiérrez se remitió como antecedente al Plan Estratégico para la Justicia suscripto en 2006, que permitió entre otras cosas la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal, en febrero de 2014. Al respecto, admitió también que ese sistema normativo debe ser analizado en su desempeño, en orden al mejoramiento de los procesos que hoy tienen el impulso del Ministerio Público de la Acusación y la participación del Servicio Público de Defensa.