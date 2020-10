Licitaron los paradores y la ciudad se prepara para la temporada de verano

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Municipalidad de Santa Fe se prepara para habilitar una inusual temporada de verano, en medio de las restricciones que impone la pandemia a todas las actividades y con protocolos específicos que permitan disfrutar las playas en un marco de seguridad. Este miércoles licitó los siete paradores previstos en la Costanera Este y Oeste.

El secretario de la Producción, Matías Schmüth, contó que se presentaron ofertas para la explotación de cuatro espacios: Espigón I, el de la Secretaría de Deportes (frente a la plaza de la locomotora) y los dos de la costanera Este. Para los tres restantes, los empresarios interesados pidieron una ampliación de plazo para terminar de elaborar la propuesta, lo cual será concedido a través de un nuevo decreto que el Ejecutivo sacará entre jueves y viernes.

La idea es, si las autoridades sanitarias lo permiten, habilitar la temporada el próximo 15 de noviembre, como sucede cada año. Faltan apenas 15 días.

- ¿Llegarán a ponerlas en condiciones?

- Sí, estamos trabajando para eso, como si nos fuesen a habilitar. Creemos que para el 15 los vamos a tener a todos concesionados. La idea es llegar con los servicios básicos: baños, humidificadores, duchas, guardavidas. Las obras de infraestructura más importantes demorarán más porque la idea es que, una vez que finalice la concesión del privado, queden como propiedad del Municipio, lo cual no pasa ahora.

Por ejemplo, para el último parador de la Costanera Este, el que está más al norte, se exige una obra de extensión de red de agua y cloacas. En otras, se requiere construir baños nuevos. Obviamente, “esto no estará listo para esta temporada, sino que llevará más tiempo, con la idea de que queden para la ciudad”, explicó el funcionario.

El plazo de concesión que prevé el pliego es de tres años y la inversión estimada ronda los 5 millones de pesos en total.

Balnearios seguros

Mientras tanto, el municipio está ultimando los detalles de los protocolos que deberán aplicarse en las playas y balnearios.

En términos generales, se insistirá con el distanciamiento social de 1 mt. entre las personas (no exigible a núcleos familiares) y la absoluta prohibición de reuniones en el sector. Asimismo, entre sombrilla y sombrilla, la separación mínima deberá ser de 5 mts. Los elementos provistos por los concesionarios (sillas, reposeras, sombrillas, etc.) deberán ser desinfectados previa su entrega al turista/santafesino e inmediatamente posterior a su recepción, por ejemplo. El uso de mascarillas o tapabocas será obligatorio en los lugares cerrados, no así en espacios abiertos al aire libre.

Se propone la disposición de puntos de sanitización gratuitos provistos por los concesionarios de playa a fin de garantizar a los ciudadanos/ turistas el acceso a alcohol en gel y agua limpia durante su estadía.

Para una correcta aplicación de los protocolos y atención de casos sospechosos de Covid-19, está previsto capacitar al personal de playa, guardavidas, seguridad (GSI), Cobem, turismo, concesionarios, etc; se colocará señalética y se harán campañas de sensibilización sobre la información básica de cuidado.

A su vez, se prevé recomendar a los concesionarios de barras, kioscos, restaurantes de playa la digitalización de las cartas a fin de evitar la manipulación de papeles y elementos comunes. O bien la exhibición de cartelería con la oferta de productos y sus respectivos precios.

De todos modos, todo estará sujeto a la evolución de la pandemia en la ciudad y a las decisiones que tomen las autoridades sanitarias.

¿Solariums más balnearios?

El secretario de la Producción, Matías Schmüth, anticipó que aún no se sabe si algunas de las playas podrá habilitarse como balneario. Es necesario estar atentos a la evolución de la pandemia y hacer un análisis de las condiciones del agua, como se realiza cada año. Además destacó que se avanza con las obras para dejar listos los piletones de los parques Garay y Sur, para el caso de que les permitan su funcionamiento.