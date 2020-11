Nueva jornada de protestas en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 09.11.2020 - Última actualización - 18:48

18:46

Por un lado habrá trabajadores de la salud atuconvocados frente a Casa de Gobierno. También los transportistas escolares marcharán por las calles de la ciudad.

Otra vez las protestas dirán presente en la ciudad. Este martes los transportistas escolares se encontrarán desde las 9.30 cerca del Puente Colgante, y posteriormente marcharán por las arterias principales santafesinas.

Por su parte, trabajadores de salud autoconvocados se concentrarán a las 10 en Canal 13 para tener como destino final Casa de Gobierno.

Transportistas

En contacto con El Litoral, Jorge Blesa, uno de los referentes de transportistas de Santa Fe comentó: “Nosotros estamos recibiendo ayuda del Gobierno Provincial, algo que no le ocurre a colegas de otras provincias. Y nosotros en abril, formamos la Mesa Nacional, que fue el inicio de la lucha para que seamos beneficiados todos los transportistas escolares del país con un subsidio”.

“A raíz de esa solicitud, en septiembre logramos que se apruebe (en el Congreso) un beneficio de 600 millones de pesos para repartir entre todos los transportistas escolares, y hasta el día de hoy no recibimos nada. Y los que más lo están padeciendo son colegas de las provincias que no recibieron ayuda y viven una situación desesperante. Hay quienes ya vendieron sus unidades, pasaron a otros rubros, están los que tuvieron que irse a vivir con los padres porque no pueden pagar el alquiler. Algunos incluso empezaron a ir a comedores comunitarios”, detalló Blesa.

Salud



Germán Vaglio, es empleado de la Dirección Provincial de Salud Mental. En este momento cumple funciones en el Hospital Mira y López, en un dispositivo alternativo de dicho rama.

En diálogo con El Litoral explicó la movida de este martes. “Intentamos sintetizar dos realidades. Una, la objetiva: la situación concreta en la que el sistema de salud pública se encuentra; y por otro lado, el estado de ánimo coyuntural de los trabajadores de salud en relación a la pandemia. Venimos arrastrando de hace muchos años un problema de gran desgaste y falta de presupuesto hacia el sistema de salud pública. Con una situación extrema de emergencia sanitaria como la que estamos, todas las falencias se ven desbordadas”.

“Lo que tenemos es un problema grave de muchas aristas. Como trabajadores, somos mal pagos. Consideramos que el sueldo que nos devuelve nuestro empleador (el Estado), producto del trabajo que hacemos es insuficiente, nos deja muy al límite. Hoy la canasta para no ser pobre, está 10 mil pesos más arriba que el sueldo mínimo que tiene un empleado de salud en la provincia (actualmente entre 34 y 37 mil pesos, con bono incluido)”, manifestó Vaglio.

La realidad económica actual, obliga a muchos de los trabajadores de la salud a tener doble jornada laboral. Además hay otra cuestión: el personal se ve reducido (por trabajadores aislados, positivos, licenciados, etc), y con lo que queda, se debe sostener el servicio, que además está más sobrecargado de trabajo

En el Mira y López, hace una semana atrás aproximadamente, había un 25% de los trabajadores aislados.

“Lo de este martes es una jornada a nivel nacional, unificada entre organizaciones sindicales, diferentes representaciones y autoconvocados como es nuestro caso que somos camilleros, mucamos, enfermería, administración, servicios generales, mantenimiento. Todo lo que es por fuera de profesionales. La emergencia sanitaria hizo crujir lo que hace años viene desgastado”, finalizó Vaglio.