https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 09.11.2020 - Última actualización - 21:10

21:01

Revivilo hasta el 15 de noviembre

"Colón, una pasión sin fronteras", no te quedes sin verlo

El Litoral y CYD Litoral en coproducción con Arcadia, y el apoyo de Banco Bica y Uxell Pinturas, te invitan a ver un documental único con imágenes inéditas de la movilización de hinchas más grande de la historia y testimonios de muchos de sus protagonistas. Si aún no lo pudiste ver, no te lo pierdas. Guía rápida para adquirir tu código y cómo ver el documental.

Crédito: Carolina Niklison / efedos



Crédito: Carolina Niklison / efedos

Revivilo hasta el 15 de noviembre "Colón, una pasión sin fronteras", no te quedes sin verlo El Litoral y CYD Litoral en coproducción con Arcadia, y el apoyo de Banco Bica y Uxell Pinturas, te invitan a ver un documental único con imágenes inéditas de la movilización de hinchas más grande de la historia y testimonios de muchos de sus protagonistas. Si aún no lo pudiste ver, no te lo pierdas. Guía rápida para adquirir tu código y cómo ver el documental. El Litoral y CYD Litoral en coproducción con Arcadia, y el apoyo de Banco Bica y Uxell Pinturas, te invitan a ver un documental único con imágenes inéditas de la movilización de hinchas más grande de la historia y testimonios de muchos de sus protagonistas. Si aún no lo pudiste ver, no te lo pierdas. Guía rápida para adquirir tu código y cómo ver el documental.

El Litoral y CYD Litoral en coproducción con Arcadia, te invitan a ver “Colón, una pasión sin fronteras”, un documental único de la movilización de hinchas más grande de la historia y testimonios de muchos de sus protagonistas. Un homenaje de El Litoral, a los 40 mil sabaleros que continuaron la leyenda en Paraguay. Es una cita impostergable, para volver a verse, para revivir aquella fiesta rojinegra, para emocionarse como aquel día y ser parte de un hecho sin igual. Una vez que se inscribieron y realizaron la compra del ticket (acceso) correspondiente, recibirán un mail confirmando la operación (compra) con el link de acceso, donde solo, poniendo el código (ticket/acceso) enviado se podrá ingresar a la sala y ver el documental. Si tenes el código, el documental podrá ser visto en la plataforma de TICKET HOY STREAMING LIVE (https://bue.tickethoy.com/live-access/colon-una-pasion-sin-fronteras-en-streaming/live/298845) Si aún no tenes tu entrada para el estreno o quéres verlo durante la semana tenes que ingresar a https://bue.tickethoy.com/entradas-experiencia/colon-una-pasion-sin-fronteras-en-streaming para adquirir los tickets. ALGUNAS COSAS A SABER 1. Una vez ingresado el ticket ya no se podrá reutilizar ni reenviar. Un ticket=1ingreso 2. Para los que no puedan ingresar a horario, no será inconveniente, pues al ser un documental ON DEMAND (no es en vivo), sea cual sea la hora o el día que ingrese lo podrá ver desde el inicio, pudiendo detener, retroceder o avanzar según la tecnología que posea. 3. El documental quedará alojado en la plataforma durante una semana más post estreno, comprando el ticket se podrá ver cualquier día y en cualquier horario. 4. Para aquellos usuarios q posean misma marca de Smart TV que de celular (ej: Samsung) utilizando la aplicación Smart View, podrán hacer espejo con el TV. 5. Para los que el celular y el TV son de distintas marcas, la aplicación para hacer espejo es Screen Mirrow (sistema Android) y AirPlay (Apple)