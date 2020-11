https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 17.11.2020 - Última actualización - 3:49

3:48

En su mayoría, las agresiones fueron cometidas por la policía en la ciudad de Lima. Según la entidad denunciante, los efectivos policiales han vulnerado el protocolo que marca la normativa legal nacional para la intervención en esta clase de operativos.

Crisis institucional, manifestaciones y represión La Asociación de Prensa de Perú denunció 40 ataques a periodistas durante las protestas En su mayoría, las agresiones fueron cometidas por la policía en la ciudad de Lima. Según la entidad denunciante, los efectivos policiales han vulnerado el protocolo que marca la normativa legal nacional para la intervención en esta clase de operativos.

La Asociación Nacional de la Prensa de Perú (ANP) denunció este lunes al menos cuarenta ataques a los periodistas que hacían la cobertura de las protestas ciudadanas iniciadas hace una semana, tras la destitución del entonces presidente Martín Vizcarra. En su mayoría, dichos ataques fueron cometidos por parte de la policía.

"En total en estos siete días de cobertura y manifestaciones hemos podido registrar cuarenta ataques a periodistas; treinta y tres fueron efectuados por efectivos de la Policía Nacional, la represión policial se convirtió en el mayor agresor contra nuestros colegas, y siete de estos ataques respondieron a sujetos no identificados", dijo Zuliana Lainez, integrante de la ANP, quien agregó que de la mayoría de los casos, treinta y ocho, se registraron en la ciudad capital, Lima.

La ANP instaló un observatorio para registrar los ataques a periodistas el mismo lunes y habilitó números de emergencia para que se puedan denunciar las agresiones. "Los efectivos policiales no solo han vulnerado el protocolo que les marca la normativa legal nacional para la intervención en este tipo de operativos, sino que han pasado por encima de cualquier estándar interamericano, que debe marcar la actuación y el uso de la fuerza al momento de una protesta social y sobre todo el papel que cumplen los y las periodistas que hacen cobertura", resaltó Lainez.

Además, la vocera de la ANP señaló que "el Estado está obligado a garantizar la seguridad y en este caso no solo ha evadido sino que se ha convertido en el principal agresor". De igual modo, Lainez denunció que el nivel de represión policial actual "no se veía en el país desde hacía treinta años", por lo que pidió a los agredidos que inicien una acción penal, "para que no queden impunes las agresiones y garantizar que este nivel de violencia no se repita".

Silenciar y ocultar

En la conferencia también participaron Adriana León, representante del Instituto de Prensa y Sociedad; José Vidal, de la Asociación de Fotoperiodistas de Perú; Oscar castillo, periodista de Ojo Público, y el fotoperiodista Cesar Campo, agredido durante las protestas.

Todos los participantes coincidieron en que el tema no ha terminado con la renuncia de quienes tenían las responsabilidades políticas de lo sucedido, y se debería destituir a las personas que estaban a cargo de los operativos, que deben además enfrentar a la justicia. Asimismo, destacaron que el objetivo de los ataques a la prensa es silenciar y ocultar lo que sucede en las calles, principalmente en las agresiones a los fotoperiodistas que registran imágenes de lo que ocurre.

En ese sentido resaltaron el valor de las redes sociales en este contexto, que han permitido mostrar lo que las autoridades negaban. "Vamos a estar vigilantes, vamos a identificar a todos aquellos que quieran coartar nuestra libertad de información", afirmó León, quien consideró que debería ser pública la junta de portavoces del Congreso que analiza la sucesión presidencial después de la renuncia de Manuel Merino el domingo.

"Todos los peruanos tenemos derecho a saber qué se está discutiendo ahí en un momento crucial para el país", afirmó. Las protestas ciudadanas comenzaron el lunes pasado tras la destitución de Martin Vizcarra y continuaron diariamente desde entonces. El sábado se registró la muerte de dos jóvenes durante la represión policial de las protestas, que obligó a la renuncia de Merino, quien había asumido el martes en lugar de Vizcarra.