Línea directa

Martes 24.11.2020

20:12

Corrupción y timba financiera

ROBERTO ACUÑA

"El problema está en la sociedad, no solo son los políticos. A nadie escapa el grado de corrupción que tiene nuestra sociedad. La viveza criolla está instalada desde hace muchísimos años o siglos en este país. Hemos construido una sociedad que ideó un mecanismo para ganar dinero sin abrir fábricas, ni trabajar, solo compran dólares y dólares, y si pueden luego se los llevan al exterior. ¿Quién surgió primero: el huevo o la gallina? En esto también debemos decir lo mismo. Empresas que aumentan sus productos porque sí o por las dudas. Cadena de distribución que aumenta un producto un 300 por ciento. Los argentinos somos genios tratando de no pagar los impuestos. Se cuelgan de la luz, o tratan de hacer algo para pagar menos. Nos quejamos de todo y lo criticamos todo. Si los argentinos tuvieran el mejor presidente del mundo, el mejor economista del universo, aquí no funcionaría, porque nos encargaríamos de hacerlo fracasar. Por eso, el problema está en la sociedad. Es mi opinión".

****

Valorar lo propio

OMAR PEDRO

"Es terrible ver la cantidad de canales que nos llegan desde Buenos Aires. Aquí tenemos un par de canales, pero si necesitás enterarte del pronóstico meteorológico tenés que ver un canal de Buenos Aires, solo que te enterarás de cómo estará el clima de allá y no de acá. Lamentablemente, vivimos consumiendo las estupideces que generan los porteños para los porteños. También el santafesino es muy especial. No cuida lo suyo, y siempre valora más lo que viene de otro lado que lo autóctono. Cuando se podía ir al teatro, había obras de teatro maravillosamente presentadas y actuadas del teatro independiente, al cual acudían solo unos pocos, o los de siempre. Pero cuando venían actores de Buenos Aires, hacían colas y las boleterías se quedaban enseguida sin localidades. Tenemos excelentes periodistas, excelentes locutores, conductores de programa, personas de la cultura. ¿Cuándo será que podremos ver nuestras propias producciones? Espero que pronto".

****

Reclamo N°45766

UNA VECINA

"Soy vecina de 4 de Enero entre Crespo e Hipólito Yrigoyen. Aunque parezca una tomada de pelo, aún seguimos sin luz en mitad de cuadra. Reclamo N°45766 reiterado muchísimas veces a la Municipalidad. Gracias al diario por publicar mi reclamo sin suerte".

****

Reclamos sin respuesta

MARÍA EUGENIA ZABALA

"¡Cómo extrañamos a ex intendente Corral!, porque era una llamada y nos arreglaban las luces de la ciclovía del Paseo Escalante. Ahora los vecinos nos cansamos de llamar; nos dan un número para reclamar, lo hacemos, pero no tenemos respuesta. Muchas gracias por publicar mi mensaje".

****

Cajeros que no funcionan

UNA ADULTA MAYOR

"Día 18/11. Acabo de llegar a mi casa, después de salir de un médico, con la necesidad de sacar dinero de la sucursal del Banco de Santa Fe, que queda a la vuelta de calle Tucumán sobre 25 de Mayo. Son como 10 cajeros, ¡estaba lleno de gente y ninguno de los cajeros funcionaba! Quise hablar con algún empleado y se lo pedí al personal de seguridad, que por favor me comunicaran. No me atendieron; me dijeron que diera la vuelta y fuera por calle Tucumán. Fui por ahí, lo intenté y tampoco pude. No pude extraer dinero ni órdenes de mi obra social, etc. Quiero que quede de público conocimiento de cómo es la entidad financiera con la que trabaja el gobierno de la provincia, y de cómo nos tenemos que arreglar los afiliados al Iapos, porque dicen que por los cajeros saquemos órdenes, bonos, etc. ¡¡Pero los cajeros no funcionan!!".

****

Controles

MARÍA LIDIA ESPIRIRNI

"Un familiar mío dio positivo de coronavirus. Se contagió en un gimnasio, donde va muchísima gente. Los dueños no quieren cerrar, por una cuestión económica, pero creo que no se están haciendo los debidos controles. Sé que no están controlando, por ejemplo, que al ingreso cada persona se coloque alcohol en gel (a veces ni hay alcohol en gel... de modo que cada uno debería llevarse su propia botellita). Aparte, me parece que es difícil controlar en estos sitios el cuidado, ya que la gente transpira mucho (más ahora que empezó el calor) y usa colchonetas, etc. y se complica todo. La Municipalidad, el gobierno de la provincia deberían enviar inspecciones a estos lugares, los gimnasios, en todos lados, inclusive en los barrios, para ver si cumplen con los protocolos debidamente. En esta ocasión, el coronavirus vino del gimnasio".

****

Cajeros que no funcionan II

UN LECTOR

"En primer lugar, pido disculpas a este espacio del diario porque a veces uno usa y abusa del mismo. Pero parece que a los ciudadanos de a pie no nos queda otro recurso que quejarnos por los medios, porque evidentemente los funcionarios y los gobernantes no nos representan, no conocen los problemas cotidianos que tenemos y no les importa. Hace poco les mandé un mensaje sobre lo que pasa con los cajeros de la ruta 1, que son muy escasos para la cantidad de gente que vive por la zona: ninguno tenía dinero. ¡¡Hoy volvió a ocurrir: los cajeros sin plata!! ¿Habrá algún funcionario que se preocupe por nosotros?, los que pagamos los impuestos, los que tenemos nuestro dinero encriptado... los que sufrimos la retención indebida por parte de la red Link, de la plata que es nuestra... ¿No le interesará al señor gobernador el comportamiento de su agente fiscal, el Banco Provincia y la Red Link, lo que nos pasa a los ciudadanos cuando queremos hacernos de NUESTROS dineros y no podemos? El problema es realmente grave porque en estos momentos de pandemia, encima, la única forma de retirar plata es por los cajeros automáticos. Los cajeros de ventanilla no atienden si no es por turno. ¡¡¿Qué es esto, señores?!! Por favor: gobernantes y funcionarios serios, dedicados, honestos, preocupados por la gente ¡arreglen esto!".