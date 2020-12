Vicentin: pasado y futuro en Diputados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Omar Scarel afirmó que el objetivo es lograr una salida del concurso "que nos duela a todos lo menos posible". Aseguró que ya hablan con acreedores y proveedores para los próximos años. Fuerte insistencia de legisladores en exigir respuestas hacia dónde fueron girados fondos que hoy no están. "Están plantados en fierros" dijo el presidente del directorio.

"Estamos trabajando para construir una propuesta, entre todos, y que sea homologada en el concurso preventivo" reiteró al retirarse del recinto de la Cámara de Diputados el presidente del directorio de Vicentin SAIC, Omar Scarel. "Tenemos las mismas dudas que cuando nos reunimos en abril con el anterior directorio. Queremos que se garanticen las fuentes laborales, que no se extranjerice la empresa y saber dónde está el dinero prestado por Banco Nación" señaló el diputado Luis Rubeo (PJ) al resumir la postura de la Comisión de Seguimiento e Información del caso Vicentin que tiene constituida la Cámara Baja.

Fue al término de 90 minutos de reunión en el recinto, encuentro solicitado por Scarel después de conocer el tercer informe de la comisión por entender que ese trabajo "contiene una serie de acusaciones que no se sustentan con la realidad". Scarel (contador) asistió al encuentro con el ingeniero Dante Foschiatti y el doctor Estanislao Bougain más el consultor contratado por la firma, el diplomático Diego Guelar. Lo esperaban la mayoría de los integrantes de la comisión y Rubeo le aclaró que el grupo funciona desde marzo, antes de la decisión -luego retirada- del gobierno nacional de intervenir la empresa. Le aclaró que los informes fueron emitidos con el consenso de todos los integrantes (uno por bloque) y que surgieron de reuniones con jueces, fiscales, gremios y otros afectados por el concurso preventivo. "Hay 1.735 acreedores y una deuda de 1.341 millones de dólares. Creemos que para que haya trabajo debe haber empresas. No queremos hacer anti Vicentin" y le reiteró los objetivos del grupo legislativo.

Scarel se situó en abril cuando se empezó a trabajar para reencauzar la situación empresaria; aseguró que hacia mayo estaba avanzado el acuerdo para refinanciar la deuda con Banco Nación hasta que el DNU presidencial del 8 de junio cortó todo el diálogo. En octubre, la asamblea aprobó el balance, aceptó la renuncia del directorio y designó al nuevo que él encabeza. "La meta es reconstruir la confianza, diálogo con acreedores para la solución del problema". Explicó que los acuerdos a fasón con ACA y con Díaz y Forti -extendidos hasta 2021- permiten la operatoria normal y garantizan el pago de sueldos a todo el personal. Se aclaró que no hubo un solo despido. Informó también haber cedido a Oleaginosa Moreno una parte de la participación en Renova lo que significó no desembolsar 19 millones de dólares.

En días más, el juez del concurso Fabián Lorenzini emitirá la resolución de la deuda verificada en el concurso. "El objetivo es reunirnos con los acreedores para elaborar una propuesta de salida" garantizó. Ante un planteo formal de Rubén Giustiniani (Igualdad) sobre pesificación de deuda lo supeditó a la negociación.

Bougain informó que está trabajando en un proceso de gobierno corporativo de Vicentin y en la transparencia "que es clave para el acuerdo con los acreedores y con el sector público. Esto se arregla con la participación de todos".

Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Fabián Palo Oliver (UCR), el mismo Giustiniani y Ariel Bermúdez (Creo) insistieron en marcar irregularidades, fuga de capitales, triangulación, evasión tributaria e incluso facturas apócrifas. "Las denuncias penales las vamos a enfrentar y lo de facturas apócrifas no es así", afirmó Scarel. Volviendo al concurso insistió en que la salida es lograr "que a todos nos duela lo menos posible. El final es un acuerdo".

Más adelante aclaró que la contratación de Maxim Group de Nueva York como asesor financiero no la hizo el directorio sino un grupo de accionistas; informó que Banco Nación es acreedor privilegiado y hoy está cobrando con etanol parte de la deuda. "Debemos sentarnos a lograr un acuerdo" reafirmó. Cuando la socialista María Laura Corgniali preguntó si habían tomado contacto con el gobierno provincial informó que "aún no".

Scorel tuvo un contrapunto con Palo Oliver sobre si hubo o no triangulación de dinero; aclaró que no hay denuncia de evasión impositiva contra la firma e insistió en señalar que Vicentin SAIC y Vicentin Group no son lo mismo aunque tienen similares accionistas ante la afirmación de los legisladores.

"No hay plata afuera" aseguró Scorel y cuando desde las bancas se insistió en preguntar sobre cómo de ser una firma solvente llegaron al stress financiero de diciembre del año pasado lo atribuyó a una serie de movimientos comerciales y políticos. "La plata del Banco Nación se utilizó para el pago a productores" reafirmó y sobre el final Betina Florito (Somos Vida Santa Fe) solicitó que se enviara esa documentación.

Por escrito

Sobre el final de la reunión, Scarel entregó una nota cuestionando aspectos del informe de la Comisión legislativa en base al trabajo aportado por los responsables de dos estudios del Banco Nación para con Vicentin firmados por Zanotti y Gaggero. "Aportamos datos objetivos que surgen de los balances de la companía y no tienen absolutamente nada que ver con los números consignados" dice el trabajo.

"Los números no tienen siquiera lógica aritmética ya que mencionan un patrimonio neto de 1.200 millones de dólares a octubre y luego denuncian la desaparición de 2.247 millones de dólares en 19 días" y adjuntan, lo que asegura, "son números reales, sustentados por la documentación de respaldo". En el cuadro se compara la información del informe del Banco Nación y la surgida de los estados contables anuales desde 2010 a febrero de 2020.

Insatisfechos

"La presencia del nuevo directorio de Vicentín no le ha dejado nada nuevo a la Comisión. Lo único que vemos es un cambio de nombres. Repiten la estrategia del directorio anterior, se muestran como víctimas de decisiones del Estado Nacional y de una campaña de desprestigio", se quejó Palo Oliver tras la reunión. "No es posible hablar de futuro si no se sabe dónde está el dinero, si hubo comisión de delitos económicos y/o penales. A esta altura parece ser que solo se intenta ganar tiempo y que transcurra el concurso. No anunciaron un plan de negocios. No tienen aún inversores interesados" aseguró.

"Pusieron énfasis de que quieren constituir una empresa que logre recomponer la confianza, esa confianza se la tienen que ganar. Ojalá así sea. Establecimos un mecanismo de comunicación que será oficial. Seguiremos trabajando como comisión con los tres objetivos perseguidos", resumió Rubeo.

Del Frade fue más drástico. "Estos directivos son el pasado, es mentira que hay una nueva Vicentin. Los dos directivos que estuvieron tienen, en la empresa, 37 años en el caso del contador y 21 el ingeniero. No hay nada nuevo; todo lo que dijeron en abril, lo dijeron acá hoy". El rosarino no dudó en afirmar que "estamos ante fenomenal maniobra de lavado de dinero, de fuga de capitales que se hizo con la colonización de los principales organismos estatales nacionales que colaboraron con este fenomenal robo al pueblo argentino. ¿Dónde está la plata?" se siguió preguntado.