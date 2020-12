https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 06.12.2020 - Última actualización - 15:05

14:17

El entrenador dio a entender que el equipo se abrió demasiado, que las principales fallas fueron defensivas pero que tampoco le gustó el juego.

El Vasco admitió la cantidad interminable de errores que se cometieron Azconzábal: "Más que falta de carácter, el equipo jugó mal" El entrenador dio a entender que el equipo se abrió demasiado, que las principales fallas fueron defensivas pero que tampoco le gustó el juego. El entrenador dio a entender que el equipo se abrió demasiado, que las principales fallas fueron defensivas pero que tampoco le gustó el juego.

Juan Manuel Azconzábal fue contundente luego del partido y echó culpas al "mal rendimiento" del equipo. "Pienso que en el partido anterior, ante Bahía, se nos dificultó por distintas situaciones y por la expulsión se nos hizo cuesta arriba. En ese partido nos costó prevalecer en el juego. Más que faltar carácter, hoy se jugó mal. Tenemos que mejorar, evidentemente", fueron las primeras apreciaciones del técnico tatengue en la conferencia virtual que se llevó a cabo una vez terminado el encuentro en la avenida.

"Hoy el equipo cometió errores en la parte defensiva que se pagaron muy caros. Y en ataque, más allá de la cantidad de goles, estuvimos erróneos, sobre todo en el primer tiempo. Tenemos que replantearlo y empezar el primer día de la semana mejorando todo lo que se hizo hasta ahora", continuó Azconzábal.

En cuanto a si los problemas defensivos nacieron por los costados, señaló que "si tenemos en cuenta los dos primeros goles, no los relaciono a problemas por los costados. En la parte final, definitivamente jugamos con tres y todo lo que creamos en ataque también lo sufrimos en defensa. Esa es la realidad", dando a entender que el equipo se abrió demasiado y peligrosamente.

"No clasificamos porque hoy el equipo no jugó como lo debía hacer. Los errores, repito, se pagaron caros. No vale la pena buscar alguna situación favorable, hay que corregir todo de inmediato. El equipo que salga a enfrentar la próxima fase del torneo tiene que estar con un rendimiento superior al de hoy", dijo el Vasco.

Durante la semana, en TNT, algunos periodistas señalaron que si Unión perdía ante Atlético Tucumán se podía dar la salida de Azconzábal. En realidad, los rumores no tenían demasiado asidero, naturalmente, dentro de la dirigencia. El Vasco eludió prácticamente la pregunta y dijo que "nosotros tenemos que mejorar. Un equipo que recibe cinco goles tiene que mejorar".

"Hoy es la primera vez que sufrimos tanto en lo defensivo, está relacionado con errores individuales y colectivos. Hay que corregirlos. Racing, en el primer tiempo, en el partido que jugamos acá, nos llegó en varias oportunidades. En los demás partidos, entiendo que a nuestra forma de ir a buscar el arco rival, hemos tenido muchas llegadas. Y el rival también. Hoy hubo una gran efectividad del adversario. No estuvimos a la altura de responder, las falencias se pagaron muy caras. Más allá de los goles que concretamos, en el desarrollo del juego tuvimos imprecisiones y eso nos impidió que aprovechemos mejor las ocasiones", insistió el técnico tatengue.

"El primer partido que jugamos con Emelec parece muy lejos, pero en realidad pasó un mes. Hay que corregir y mejorar, no caben dudas. Al partido lo salimos a buscar, cometimos un penal a los 16 minutos, no supimos encauzar el partido. Cada vez que lo intentamos, el rival nos amplió en el marcador. Por eso, digo que hay mucho para corregir y en eso estaremos a partir de la semana que viene", concluyó.

Lunes

El plantel rojiblanco volverá a entrenarse este lunes a partir de las 17.30 aguardando el sorteo de la noche para saber con quiénes compartirá el grupo en la zona complementación, donde jugarán los equipos que salieron terceros y cuartos en cada zona clasificatoria.

BAJO LA LUPA

Moyano (4).- Esta vez no pudo salvar al equipo. Es la primera vez que le convierten tantos goles desde que llegó a Unión. Sufrió el partido.

Vera (5).- Tiene coraje y se proyecta, pero regala las espaldas. Protagonizó la jugada del primer gol.

Blasi (3).- Debe haber jugado su peor partido en Unión. Casi todos los goles vinieron por su sector y cometió la falta del penal que abrió el marcador. Una actuación para olvidarla enseguida.

Galván (4).- Más allá de su buena pegada y seguridad para salir desde el fondo, no pudo escapar a la flojísima tarea defensiva de todo el equipo. No le conviene cuando se defiende a campo abierto.

Corvalán (4).- Igual que a Galván, el mismo concepto. A Melano lo sufrió porque en el mano a mano demostró su mayor velocidad.

Nardoni (5).- A veces desconcierta, Azconzábal, respecto de cómo, cuándo y cuánto tiempo lo pone. Lo tiró a la cancha a jugar de "5" en Bahía, pero lo cambió de posición y le dio menos tiempo en otros partidos cuando merecía quedarse.

Leyes (4).- Otro que no encuentra su nivel. Flojo en la contención y también en el juego.

Elizari (4).- Alguna que otra participación, cuando pudo escaparle a la marca de los volantes e intentó el pase entre líneas. De todos modos, no le alcanzó para resaltar.

Cabrera (4).- Le costó mucho el desborde y cuando lo consiguió, no terminó bien las jugadas. Después, Azconzábal lo hizo retroceder y se perdió.

Márquez (4).- Flojo partido, sin peso ni adentro ni afuera del área. La idea fue que pivoteara y le picaran a sus espaldas en diagonal. Se hizo poco.

Troyanski (6).- En otro contexto, quizás hasta merecería un puntaje mayor: hizo dos goles, que no parezca poco.

Comas (5).- Para lo que era el equipo, entró bien, con ganas, metiendo en el medio y acompañando en ataque.

García (5).- Convirtió otro gol, todavía con cierto tiempo para intentar la hazaña del empate, pero enseguida llegó el quinto y se terminó todo.

González (5).- Jugó otra vez volcado por izquierda. Es "9", pero su condición de zurdo y su largo tranco le permite desbordar en alguna oportunidad.

Zenón.- Pocos minutos para evaluarlo.

Dos ex compañeros | Al "Bari" no lo olvidan

Lucas Melano y el "Bicho" Aguirre compartieron el plantel con Diego Barisone. Fueron apenas algunos pocos meses desde su llegada a Lanús, pero no hay dudas de que en ese poquito tiempo se supo ganar el cariño de todos. Se vio claramente en su velatorio, hace ya más de cinco años, pero se manifiesta a cada momento y en cada lugar. Los dos ex compañeros, hoy en Atlético Tucumán, estuvieron con Gerardo, el papá de Diego y le regalaron una camiseta. La familia Barisone sigue recibiendo el afecto eterno de quiénes tuvieron la dicha de conocer a su hijo y compartir parte de su corta vida.

37 por ciento

De los puntos fueron los obtenidos por Unión desde que Azconzábal asumió la conducción técnica del equipo. En la Copa Diego Maradona cosechó dos victorias, un empate y tres derrotas. En la Sudamericana, una victoria, un empate y dos derrotas.