Histórico triunfo del mexicano Checo Pérez en el Gran Premio de Sakhir

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) consiguió hoy un hito histórico en su carrera al lograr su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Sakhir, al aprovechar un doble error de Mercedes, donde no corrió el campeón Lewis Hamilton,.



🙌 𝗖𝗛𝗘𝗖𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 🙌



Sergio Perez takes his maiden Formula 1 win with an incredible recovery drive! WOW!#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/o9tGmzNiLq