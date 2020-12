Reanudan la discusión paritaria

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo habían acordado gremios y gobierno a mitad de año. Los sindicatos venían reclamando la convocatoria de manera "urgente". La base de cálculo para la liquidación del aguinaldo también sería parte de la discusión.

La provincia reanudará esta semana las conversaciones paritarias con los gremios estatales y docentes. Así se había convenido en setiembre, después de que se cerrara con los sindicatos el primer acuerdo de la gestión de Omar Perotti en términos salariales. Consultado por El Litoral, el secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, adelantó que "seguramente en estos días" se retomará la discusión, aunque resta aún definir la agenda de los temas que se incluirán en ese debate.

Al respecto, el funcionario sostuvo que además de la cuestión salarial, se podrán contemplar otros aspectos asociados a cómo sigue impactando la pandemia en los diferentes escenarios laborales, y qué va a pasar con el aguinaldo. Ése es un punto de conflicto, porque si bien la provincia ya los liquidó y comenzó a pagarlos, lo hizo excluyendo de la base de cálculos las sumas fijas – o bono de tres mil pesos - no remunerativas y no bonificables que el gobierno había otorgado como paliativo, en agosto de este año. Cuando el Ministerio de Economía difundió semanas atrás el cronograma y detalles del pago por este concepto, se generó un reclamo unánime de los gremios que solicitaron tener en cuenta esas sumas para la liquidación. Ante la consulta, Pusineri admitió que ése puede ser uno de los puntos a discutir o revisar.

En cuanto a una nueva y eventual mejora salarial, el funcionario fue cauto; dijo que se manejan todas las variables, desde el pago de una nueva suma fija o bono "de fin de año" hasta una recomposición a partir de un porcentaje determinado. De todos modos, no arriesgó cuál de todas las alternativas sería la más conveniente y viable. Sí advirtió que lo que se discuta, resuelva y acuerde en lo que resta del año, no puede estar al margen de lo que se converse en febrero de 2021. "Entendemos que esta paritaria no puede estar disociada de la que vayamos a tener a principios del año que viene, que ya será más en los términos tradicionales de lo que se plantea siempre para este tipo de negociación. Allí estaremos, además, con el inicio del ciclo lectivo presencial en ciernes", sostuvo.

Como se sabe, la primera discusión salarial de la gestión de Omar Perotti fue accidentada y con derivaciones impensadas. La pandemia obligó a postergar la negociación que se había abierto de manera formal en marzo. Se interrumpió el diálogo y se reanudó recién a mediados de año. Durante ese lapso no hubo aumentos, y la conversación con los gremios terminó con una decisión unilateral del gobierno, que resolvió volver a apelar – después de varios años – a las sumas fijas no remunerativas y no bonificables. Eso fueron los tres mil pesos de agosto. En setiembre se reabrió la discusión de manera oficial que terminó con un aumento, también no bonificable ni remunerativo, del orden del 16%. Por eso, en la última conferencia de prensa de AMSAFE, su titular, Sonia Alesso, reclamó "una convocatoria urgente" para discutir salarios, y advirtió que la mejora tiene que ser en consonancia con los índices inflacionarios que prevén un aumento anualizado de precios por encima del 30%.