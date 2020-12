https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 15.12.2020 - Última actualización - 10:24

10:15

En marzo tuvo covid. Se colocó la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BionTech el viernes, en el hospital de Yeovil, de Inglaterra, donde trabaja. En tres semanas recibirá la segunda dosis y tras 10 días adquirirá inmunidad. "Mi mensaje es que todo el mundo la reciba con mucha alegría", dice.

Se llama Gabriela Fillon, es pediatra y vive en Inglaterra La primera argentina en vacunarse contra el covid es rafaelina En marzo tuvo covid. Se colocó la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BionTech el viernes, en el hospital de Yeovil, de Inglaterra, donde trabaja. En tres semanas recibirá la segunda dosis y tras 10 días adquirirá inmunidad. "Mi mensaje es que todo el mundo la reciba con mucha alegría", dice. En marzo tuvo covid. Se colocó la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BionTech el viernes, en el hospital de Yeovil, de Inglaterra, donde trabaja. En tres semanas recibirá la segunda dosis y tras 10 días adquirirá inmunidad. "Mi mensaje es que todo el mundo la reciba con mucha alegría", dice.

Se llama Gabriela Fillon, es rafaelina, médica pediatra egresada de la Universidad Nacional de Rosario y el viernes pasado se transformó en la primera argentina en recibir la vacuna contra el Sars-Cov2, el virus que causa la enfermedad Covid-19. Quizá sea además la primera latinoamericana en recibirla. La dosis fue suministrada por las autoridades sanitarias del hospital de Yeovil, en el condado de Somerset, Inglaterra, donde ella trabaja como consultante. Ahora Gabriela deberá aguardar tres semanas para recibir la segunda dosis de la vacuna creada en tiempo récord para combatir la pandemia. Y desde entonces tendrá que aguardar 10 días para adquirir la inmunidad contra el covid.

La historia de Gabriela fue dada a conocer por el periodista Christian Martin, quien reside en Inglaterra y trabaja como corresponsal para medios argentinos. Luego El Litoral pudo contactarla para que ella cuente su experiencia. Eran las 19.12 del viernes 11 -16.12 horas en Argentina- cuando un compañero de trabajo le indicó a Gabriela que debía dirigirse al vacunatorio del hospital de Yeovil -que está unas dos horas al sur de Londres- para recibir la primera dosis de la vacuna creada por Pfizer/Biontech, con la que Inglaterra comenzó la campaña de inmunización de su población. "Me tomó por sorpresa", contó Gabriela en diálogo con El Litoral, y detalló luego que minutos antes le habían consultado si tenía intención de vacunarse, a lo que ella respondió "of course" (por supuesto).

Inglaterra es el primer país occidental en iniciar el martes pasado -hace una semana- la campaña de vacunación masiva contra el Sars-Cov2, con 40 millones de dosis para vacunar a 20 millones de habitantes. La prioridad son los sanitaristas y los ancianos. "Me sorprendió la velocidad con la que recibí la vacuna, no la esperaba tan pronto, creía que iba a suceder en un par de semanas más adelante", confiesa la pediatra rafaelina que trabaja en Inglaterra a El Litoral. "Me sentí muy feliz, fueron un par de minutos hermosos, porque toda la gente estaba alegre y contenta de lo que estaba ocurriendo", dice, en referencia a lo que todos esperan que sea este momento para la humanidad: el principio del fin de la pandemia.

En primera persona

"La vacuna no tuvo efectos secundarios en mí ni en ninguno de mis compañeros de trabajo en el hospital", cuenta la pediatra, "fue apenas un pinchazo y un leve dolor en el músculo deltoide, como cualquier vacuna, pero no tuve fiebre ni nada; seguí de guardia, a la noche dormí tranquila y continué con mi vida como siempre", agrega, "por lo que recomiendo que todos se vacunen cuando les toque, porque desde el inicio de esta pandemia sabemos que esa es la única salida". Y para los que todavía tienen dudas, Gabriela asegura: "Si me preguntan con cuál de las vacunas creadas me vacunaría, les digo que con cualquiera. Me tocó con la Pfizer pero me hubiese colocado la que sea, porque el mundo necesita hoy muchas vacunas para solucionar este problema".

Mensaje. "Soy pro vacunas, y le digo a la gente que se vacune sin miedo, porque es la única solución a la pandemia".Foto: Gentileza

Lejos de casa

Hace ya 20 años que la pediatra nacida en la ciudad de Rafaela, Gabriela Fillon, reside fuera del país. "Soy de la Perla del Oeste (como le dicen a Rafaela), que siempre estará en mi corazón", se afirma orgullosa con una sonrisa en su rostro, al otro lado del océano Atlántico. Estudió Medicina en la Universidad Nacional de Rosario y el próximo 19 de diciembre se cumplirán 30 años de su egreso, "así que estoy de festejos", dice. Luego hizo la residencia en pediatría y neonatología en esa ciudad del sur provincial, y más tarde partió a trabajar por cinco años para la organización Médicos Sin Fronteras. En la etapa posterior de su vida residió en Menorca, España, donde conoció a un inglés con el que conformó una familia y tuvieron una hija y un hijo. Ese fue el motivo por el que se fueron a vivir a Somerset, Inglaterra. Más tarde se separó y desde hace 8 años está en ese país. La acompañan sus dos hijos: Victoria, de 14 años, y Máximo, de 13. "Estaré acá por unos años más", cuenta, al otro lado del dispositivo móvil.

En Inglaterra el covid-19 está en su etapa de rebrote. Ese país europeo a comenzó a vacunar a su población. Mientras tanto continúan con todos los protocolos de cuidados sanitarios para evitar la propagación del virus. "Se estima que cuando el 70 por ciento de la población reciba la segunda dosis comenzará otra etapa, sabemos que todo el proceso llevará años. Por eso digo que lo importante es vacunarse", dice e insiste: "Le digo a la gente: vacúnense sin miedo".

Las palabras de Gabriela adquieren un peso específico si se tiene en cuenta además que en marzo, cuando acá era el principio de la pandemia, ella y su familia tuvieron covid. "Por suerte no tuvimos complicaciones", cuenta, "por eso digo que la única solución hoy es la vacuna. Mi mensaje es que todo el mundo la reciba con mucha alegría, como sucedió acá, en Inglaterra", dice luego Gabriela, quien todavía sigue sorprendida por la cantidad de mensajes y llamados recibidos en las últimas horas desde Argentina, cuando trascendió su historia. "Esta es la única esperanza al final del túnel".