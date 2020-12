https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No es posible atribuir el episodio a un solo factor

Mortandad de peces: hallaron gran carga orgánica en las muestras del río Salado

El análisis realizado por investigadores del Instituto Nacional de Limnología arrojó resultados preliminares que indicarían la presencia de vertidos domésticos, restos de bosta de ganado y productos alimenticios. Toma fuerza la hipótesis de la falta de oxígeno. Restan los estudios para corroborar si hay o no presencia de agroquímicos.

Las muestras analizadas por el Inali se tomaron debajo del puente de la Ruta 70; y aguas arriba y abajo del Puente Carretero. Crédito: Manuel Fabatia

No es posible atribuir el episodio a un solo factor Mortandad de peces: hallaron gran carga orgánica en las muestras del río Salado El análisis realizado por investigadores del Instituto Nacional de Limnología arrojó resultados preliminares que indicarían la presencia de vertidos domésticos, restos de bosta de ganado y productos alimenticios. Toma fuerza la hipótesis de la falta de oxígeno. Restan los estudios para corroborar si hay o no presencia de agroquímicos.