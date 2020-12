El Senado promete celeridad ante la solicitud de desafuero a Traferri

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las comisiones de Peticiones, Reglamento y Juicio Político y de Asuntos Constitucionales y Legislación General sesionarán de manera conjunta. Será su decisión convocar o no a los fiscales que piden autorización para imputar al jefe del bloque Juan Domingo Perón. El peronismo mostró su atomización en la Cámara alta.

Un curioso debate en el recinto, propio de una reunión de jefes de bloques, se produjo este miércoles 16 en la Cámara de Senadores cuando ingresó el pedido de desafuero al senador Armando Traferri (PJ-JDP-San Lorenzo) por parte de la Fiscalía Regional de Rosario del Ministerio Público de la Acusación.

Mientras se leían los Asuntos Entrados, cuando llegó el turno de la nota firmada por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que acusan al jefe del diezmado bloque Juan Domingo Perón de encabezar una red de protección política y judicial para beneficiar al juego ilegal a cambio de dinero, tomó la palabra Marcelo Lewandowski (PJ-Lealtad). El senador por Rosario propuso –desde su banca- que el Senado en pleno invite a ambos fiscales a exponer públicamente las acusaciones contra el representante de San Lorenzo, y así avanzar sin demoras en una resolución sobre el pedido para quitarle las inmunidades parlamentarias (para iniciarle un proceso penal).

Subrayó que su propuesta (ya se había decidido en Labor Parlamentaria enviar el expediente 42.524 a esas dos comisiones) tenía como finalidad evitar lo que llamó un "linchamiento mediático", sobre Traferri. Y dijo que desea "de corazón" que "el compañero Traferri tenga toda la razón". Lamentó la existencia de un "poder mediático" y redes sociales "que permiten sentenciar antes de tiempo y si dejamos que se siga dilatando" se favorecen esas posiciones, explicó.

"A nadie le agrada la situación que se está viviendo. Entiendo lo que se hace, de remitir a las comisiones el expediente. Pero me parece que hay cuestiones que se dan desde lo institucional y otras desde lo mediático. Hay una idea mediática que se está dando, como sentencia firme, en las acusaciones a un senador de este cuerpo. Y creo que lo mejor es que todos podamos escuchar a los fiscales, para que podamos ver si realmente hay o no pruebas contundentes. Que esta situación termine de debatirse".

Luego, en medio de una confusa definición que poco tuvo en cuenta la división de los Poderes republicanos, expresó: "Propongo que las comisiones puedan llamar a que toda la Cámara interpele a los fiscales, para que nos expresen lo que piensan". Y subrayó: "no solamente que los escuche la comisión sino que todos de manera transparente lo sepamos". "Traferri ha expresado sus razones y convicciones. Ha expresado que se lo acusa de algo de lo que es totalmente inocente", destacó.

Le respondió el jefe del interbloque radical, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal). "Parece que se impone la trayectoria del comentarista deportivo antes que la del legislador", disparó. Y explicó que son las comisiones y sus integrantes las que deben definir cómo proceder y si es o no necesario convocar a los fiscales.

Antes subrayó: "Nuestra intención es ser garantes de la institucionalidad, en primer lugar". Y acotó: "No creemos ni avalamos ninguna condena social sin el debido proceso, sobre ningún ciudadano, y tampoco en este caso como, el de un dirigente de una dilatada trayectoria como es el caso del senador Traferri".

"Pensamos que debe poder defenderse en los estamentos que correspondan y que nosotros, en esta Cámara podremos hacer todas las evaluaciones establecidas". Afirmó que no hay ningún interés en dilatar la cuestión y por esa razón "a horas de haber ingresado le damos ingreso (y estado parlamentario) a este expediente". Aseguró que el tema recibirá el tratamiento que merece con la debida celeridad. Destacó que "el senador Traferri ha decidido renunciar a su condición de presidente y de integrante de la Comisión de Juicio Político" y comentó que allí –como en Asuntos Constitucionales- "están representados todos los bloques" y las regiones de la provincia.

Lewandowski replicó: "Estoy orgulloso de la pasión y de función que ocupé durante 33 años como periodista y tal vez, sí tenga otra lectura de la realidad. Detesto que los medios juzguen a alguien. No podemos permitir que los medios terminen juzgando algo que no sabemos si es cierto, lo que quiero es que termine cuanto antes este linchamiento mediático", insistió. "La sociedad nos pide celeridad. No voy contra los reglamentos de la Cámara", expresó.

Terció Ricardo Kaufmann (PJ-Lealtad-Garay) para "respaldar" lo dicho por su par de la nueva bancada de cuatro senadores justicialistas. De todos modos, explicó que "acá recién empieza esta solicitud que tenemos que tratar y que de ninguna modo tenemos intención de acelerarla sino que debemos darle el ritmo que se corresponde al de la justicia propia de la Cámara, que es la que nos tiene que interesar. Y por eso se hace esta solicitud de que nos aboquemos lo antes posible. Tanto porque lo reclama la sociedad como por el compañero senador Traferri, que pasa esta incómoda situación". Luego ilustró: "aunque se pida un desafuero eso es una decisión política, que no incide en la consideración judicial de un delito. Ni tampoco importa un juicio sobre su inocencia".

Más tarde, Joaquín Gramajo (PJ-JDP-9 de Julio) expresó: "coincido en líneas generales con que los medios no pueden juzgar previo a un proceso judicial. No es mi opinión, lo dice la Constitución argentina". Además, la carta magna provincial en su el artículo 51 "es muy clara en cuanto a la defensa de las inmunidades del legislador". Para señalar que coincidía con Michlig, recordó: "Acá hubo un caso, cuando yo era miembro de la Comisión de Juicio Político, y no hubo ningún elemento probatorio para sacarle la inmunidad a ese senador". "Me parece bien que se reúnan en forma conjunta las dos comisiones. Es un tema candente y es necesario darle una solución desde el punto de vista jurídico por sobre el punto de vista político", definió.