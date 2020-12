Un nuevo impasse entre Colón y Brian: ¿será el último esta vez?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 17.12.2020

Hoy se cumplió una semana sin entrenamientos del "38" y cuando vuelva al predio sabalero lo hará en un contra-turno distinto del plantel profesional. Al jugador le quedan dos años y medio de contrato en Santa Fe, porque Vignatti lo compró. A favor de Brian: resignó casi todo el sueldo en Colón.

Impasse: "Situación en la que se encuentra un asunto o problema que no progresa o al que no se le encuentra solución". A veces el diccionario nos regala palabras que vienen como anillo al dedo a la hora de titular una noticia. Y esta palabra (impasse) se ajusta a la perfección para definir una nueva situación entre Colón y el jugador-franquicia Brian Fernández. Acaso ésta, que se generó en la previa al partido con Gimnasia en Santa Fe, fue la más inesperada de todas: venía de hacerle un golazo a Independiente, había arrancado de titular en Santiago del Estero y al mismo "38" le cometieron el penal que luego el "Pulga" cambió por gol. Sin dudas, desde hace casi un año que llegó, era lejos su mejor momento en Colón, club del cual es hincha fanático el nacido en Yapeyú.

Pero todo se desmadró, una vez más, en la previa al partido del último sábado ante Gimnasia. El jugador, como el resto de los jugadores, estaba citado a una sesión de "estiramiento" el viernes previo y nunca apareció, dándole forma a un nuevo faltazo.

Lo que vino después, es lo conocido: Colón informó, acorde al relato del jugador, lo siguiente: "Brian Fernández presentó cuadro gastrointestinal en la jornada de ayer. El cuadro se agudizó por la noche con síntomas (dolor abdominal, cólicos y vómitos) por lo que quedó desafectado del partido ante Gimnasia". Eso fue el viernes pasado, hoy pasó casi una semana y el jugador nunca apareció por los turnos de entrenamiento del plantel profesional sabalero.

La situación pareciera estar muy clara de parte del entrenador, Eduardo Domínguez, que dejó en claro en sus dos ciclos en Colón que realmente es un profesional muy serio, de trabajo total y "que no se casa con nadie". Esta vez, desde la óptica del cuerpo técnico, se quedaron sin herramientas para poder ayudarlo. Porque además, con el caso Brian Fernández, el DT no puede perder el principio de autoridad en un vestuario que tiene jugadores experimentados en los últimos años de carrera y muchos chicos de inferiores que necesitan ser "educados con el ejemplo".

Hoy por hoy, más allá del silencio formal de Colón a la hora de comunicar, hay una realidad que no se puede tapar con la mano, como el sol. Cuando Brian Fernández vuelva a presentarse "a trabajar" profesionalmente en Colón, no tendrá lugar en la burbuja del plantel profesional.

"El cuerpo técnico tomó una decisión: asignarle un PF, hacer un trabajo diferenciado y entrenar en contra-turnos y contra-horarios que el plantel superior", deslizaron ante la consulta de este diario, al mismo tiempo que desmintieron un supuesto encontronazo de Brian con uno de los colaboradores de Eduardo Domínguez.

Increíblemente, Brian comete un nuevo "faltazo" cuando las puertas del once titular se le abrían de par en par pensando en San Lorenzo este sábado: Tomás Chancalay aislado por contacto estrecho, Facu Farías terminando el aislamiento y "Pulga" Rodríguez con alguna sobrecarga (no importante). Es decir: o era titular contra el equipo de Tinelli o entraba seguro en reemplazo de "Pulga" o del colombiano Wilson Morelo. Pero pasó lo que pasó y no hay vuelta atrás.

Para entender el impasse, hay que analizar dos cuestiones:

-1) Lo deportivo (hoy, en principio, no hay retorno)

-2) Lo contractual/económico

En el segundo punto, las cuestiones de dinero están claras: A) Colón desembolsó 750.000 dólares para comprar el pase (ese dinero fue a parar a manos de Bragarnik); B) El contrato se firmó por tres años y medio (recién se va a cumplir el primero); C) El jugador, salvo los dos primeros meses, casi ni percibió salario y resignó casi todo lo que le correspondía. "Es un gesto de mucho dinero que los dirigentes valoramos siempre", reconocieron a este diario.

Al cierre de esta edición, con teléfono abierto hacia España (allá está Bragarnik), todas las partes (Colón, jugador, representante) intentarán en las próximas horas encontrarle una salida elegante y conveniente para todos.

Por ahora, cuando Brian Fernández vuelva entrenará de manera diferenciada, con un trabajo personalizado en la parte física para ponerse a tono, luego de perder una semana completa de ensayos profesionales. Lo hará, claro está, en turnos distintos al plantel profesional.

A esta altura queda más que claro que, de a poco, este último impasse puede ser el último del "38" con la camiseta de Colón. Cuando Vignatti lo trajo el año pasado, Bragarnik fue "facilitador": le cumplió el sueño a su jugador y accedió al deseo del presi sabalero. Ahora, para encontrarle una salida elegante, otra vez es Bragarnik determinante. Al magnate del fútbol sudamericano, que desembarcó en España, le sobran clubes y entrenadores para mover las fichas. El tema, obviamente, pasa por saber a qué costo.

Pierotti convocado a la Sub 20

Además de Facundo Farías (no pudo presentarse a entrenar porque está aislado), el Seleccionador Sub 20 de la Argentina, el "Bocha" Fernando Batista, decidió convocar a Santiago Pierotti, un de las joyitas que tiene Colón en su plantel profesional.

Pierotti, que firmó su contrato para renovar con Colón en medio de la pandemia, viene perseguido por una molestia física, por lo cual no es tenido en cuenta por ahora por Eduardo Domínguez. De todos modos, en el Mundo Colón se recibieron con orgullo las dos convocatorias a la Selección Sub 20 de la AFA: primero Facundo Farías y ahora Santiago Pierotti.