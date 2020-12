https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No se presentó a entrenar y Domínguez ya no lo tendría en cuenta

¿Brian no juega más?

Brian Fernández, el día que le marcó el golazo a Defensa y Justicia. Fue el único que hizo con la camiseta de Colón, luego fue titular ante Central Córdoba y ya quedó afuera del partido con Gimnasia. Tuvo una fuerte discusión con uno de los ayudantes de Domínguez y algunos "faltazos" a los entrenamientos. Crédito: Mauricio Garín



La decisión de Eduardo Domínguez fue clarita: Brian Fernández no entrena con el plantel, sino que lo hará al margen del mismo. El primer día -este jueves- pegó un "faltazo". Y si bien nadie lo afirma, por la cabeza del entrenador ya hay una decisión tomada: prescindir de sus servicios hasta el final de este torneo. ¿Qué hará la dirigencia?, no se sabe. El jugador tiene contrato hasta mediados de 2023 (fue contratado por tres años y medio y recién se cumplió el primero), por lo que es muy probable que se intente una venta o un préstamo. Tenés que leer Colón va al Nuevo Gasómetro sabiendo que juega una final Paralelamente, se dice también que el jugador tendría pensado reiniciar un tratamiento, algo que se hizo a principios de este año y continuó luego durante parte de la cuarentena. Se intentó todo, hasta que viva en la pensión y luego se le consiguió una casa en uno los countries que tiene la ciudad. Ahora, ya al margen de los planes del técnico y teniendo en cuenta el alto costo de su llegada y de su sueldo -más allá de que el propio Brian Fernández aceptó una fuerte reducción del mismo- la idea sería ver si existe algún interesado en contar con sus servicios. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

