Suma desde lo anímico, no desde lo matemático

Unión hizo un interesante partido desde mitad de cancha para adelante. Atrás las dudas y sobre todo la fragilidad de siempre.

Unión hizo un interesante partido desde mitad de cancha para adelante. Atrás las dudas y sobre todo la fragilidad de siempre.

Como se hizo una "mala costumbre" en estos últimos tiempos, a Unión le llegan y le convierten, anoche en Arroyito, Rosario Central que atacó poco le hizo dos goles y sobre el final con una pelota parada casi se lo gana. Por contrapartida, Unión que maneja la pelota y llega mucho no lo puede concretar en la red; de esta forma es muy difícil que la ecuación pueda cerrar.

Unión debe mejorar su manera de defender en forma inmediata y no nos referimos solamente a los 4 defensores y al arquero, creemos que el problema viene desde más arriba, donde (salvo el pibe Nardoni que hizo un gran partido ayer) no aparecen volantes que "raspen", que compliquen a los rivales para que no lleguen con facilidad, a una defensa que de por si ya es bastante floja.

Sin dudas el gran desafío de Azconzábal es acomodar el retroceso del equipo y creemos que en líneas generales hay material como para hacerlo, será cuestión de táctica y quizás algún cambio de nombres.

El inicio

Arrancó bien Unión, mostrando ser un poco más que su rival, acomodándose mejor que Rosario Central y siendo más incisivo, este mejor arranque motivó que a los 5, en una bonita jugada individual el zurdo Gastón González (la gran figura de Unión) clavara el 1 a 0, luego de encarar con pelota dominaba, aguantar y pasar entre tres defensores.

El gol tempranero hizo que rápidamente central se fuera al ataque en busca del empate y, sin dudas, fueron los peores momentos de Unión que fue "rodeado" por los "canallas", llovieron centros, la pelota circuló mucho cerca del área de Moyano, pero en ningún momento el local fue peligroso.

Estable

Tras el asedio del equipo del "Kily" González, Unión poco a poco se fue acomodando y hasta tuvo un par de llegadas como para poder estirar la ventaja.

Central no llegaba, pero un centro sin mayores consecuencias terminó en el empate. Por derecha recibió Rodrigo Villagra que metió un centro a media altura, para que Matías Nani, ensayando una "tijera" desvíe la pelota y deje mal parado a Moyano que salía para tomar la pelota.

La igualdad llegó en el momento menos esperado y cuando parecía que Unión comenzaba a mandar en el partido; no obstante el "Tate" se rehizo para manejar mejor la pelota, con González por izquierda (haciendo un buen partido) y con Javier Cabrera con mucha participación por la derecha, abasteciendo muy bien a Troyansky y Márquez, quienes dispusieron de varias chances, las cuales no pudieron concretar.

Mandíbula floja

El "mal" de este Unión afloró, ya que un equipo que lo atacó no más de tres veces, le terminó "clavando" dos goles. Tras un potente remate desde lejos, el rebote de Sebastián Moyano, con Nani y Blasi en "plena siesta", posibilitaron que Alan Marinelli, con mucho tiempo y comodidad, fusile a un arquero que estaba por el piso.

No era justo el 1-2 en contra, pero cuando "fallás" arriba y "regalás" los goles abajo, es más que lógico que estas cosas sucedan. En los minutos finales del primer tiempo, nuevamente Unión tuvo la pelota y Fernando Márquez tiró a colocar al segundo palo ante un Romero que se quedó quietito, mientras la pelota se iba muy cerca del palo izquierdo.

Entretiempo

No dispuso variantes en el arranque Juan Manuel Azconzábal y el partido tampoco sufrió cambios en los primeros minutos, con Unión buscando el empate y con Central esperando para meter alguna contra.

Creció y mucho el trabajo del pibe Juan Ignacio Nardoni en el medio, quitando y abasteciendo a sus compañeros, por lo que Unión comenzó a generar situaciones, que como ya es una costumbre no podía concretar. Por posición adelantada le anularon un gol a Márquez, pero el "Tate" seguía sin lastimar y los minutos pasaban.

Lo tuvo Troyansky luego de una pared con Cabrera que pudo cortar la salida de Romero y Unión seguía acumulando méritos para igualar.

El empate

Por izquierda peleó una pelota Gastón González, luego fue Nardoni el que la pudo controlar, para habilitar a García, que tocó para Cabrera, quien sacó un tremendo disparo que se metió arriba, inatajable para Romero.

El empate le ponía un poco de justicia al marcador ya que Unión era mucho más que Rosario Central y tras el gol siguió siendo más. Enseguida un buen avance González que combinó con Troyansky, la oportuna salida del arquero impidió el tercero.

Un rato más tarde nueva mandaba de González motivó un tiro de esquina del que se hizo cargo Elizari, la pelota fue cerrada, el arquero "se durmió" y en forma increíble, el balón picó en el área chica y se fue por el segundo palo sin que Franco Calderón la alcance para empujarla al gol.

Todo de Unión

Siempre con González por izquierda, el notable aporte de "Ronaldo" Nardoni, sumado a los remates de Cabrera, El Tate estaba a solo un "pasito" de quedarse con los tres puntos.

Sobre el cierre, ingresó (tarde) Mauro Luna Diale, pero ya no había tiempo y si bien los minutos finales se jugaron en el área local, no alcanzó.

Empató Unión, levanta desde lo anímico, quizás no sirva mucho desde lo numérico, pero el empate seguramente servirá de acá en adelante para corregir con "otros ánimos".

"Me sentí cómodo, recién empiezo en primera, el equipo me da mucha confianza y el cuerpo técnico también, creo que tenemos que tratar de seguir así. El equipo está con muchas ganas, es un gran grupo y hoy se plasmó en el partido todo lo que se viene haciendo en la semana". Gastón González Volante de Unión

ROSARIO CENTRAL 2 | UNIÓN 2

Rosario Central: Juan Pablo Romero; Rafael Sangiovani, Diego Novaretti, Joaquín Laso y Lautaro Blanco; Rodrigo Villagra, Fabián Rinaudo, Franceso Lo Celso y Emiliano Vecchio; Alan Marinelli y Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Unión: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Federico Vera, Matías Nani y Claudio Corvalán; Javier Cabrera, Juan Nardoni, Ezequiel Cañete y Gastón González; Franco Troyansky y Fernando Márquez. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Goles: en el primer tiempo: 5' Gastón González (U); 21' Nani (U), en contra y 37' Marinelli (C). En el segundo tiempo: 30' Cabrera (U).

Cambios en el segundo tiempo: 10' Franco Calderón por Vera (U); 21' Facundo Almada por Sangiovani (C) y Juan Manuel García por Cañete (U); 22 Sebastián Assís por Márquez (U); 33Joel López Pissano por Lo Celso (C); 43' Emmanuel Ojeda por Villagra (C) y 43' Luca Martínez Dupuy por Marinelli (C) y 44' Juan Carlos Portillo por Blasi (U) y Mauro Luna Viale por Cañete (U).

Amonestados: Marinelli, Lo Celso, Rinaudo, Villagra y Gamba (C). Cabrera y García (U).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario Central).