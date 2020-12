Entre concursos y reformas a leyes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El secretario de Justicia definió los perfiles buscados para los nuevos jefes regionales de Rosario y Venado Tuerto en el MPA. Definen proyectos del Código Procesal Civil y Comercial así como del Código Procesal Penal Juvenil.

La Secretaría de Justicia -en el organigrama dentro del Ministerio de Gobierno- tiene dos ejes centrales de trabajo, por un lado lo que hace a la relación con el sistema de justicia propiamente dicho -designaciones así como la normativa a aplicar- y por otro lado una serie de organismos que son servicios que presta el Estado para la operatoria de la sociedad ya sea inmobiliaria, registral, mediaciones, adopciones, etc.

Gabriel Somaglia, secretario de Justicia, analizó con El Litoral todo lo referente a cambios que el Poder Ejecutivo analiza en materia de normas -que luego deberán ser avaladas por la Legislatura- así como también la marcha de concursos para cobertura de vacantes, entre ellas la de los fiscales regionales con sede en Rosario y Venado Tuerto tras la renuncia de Patricio Serjal -hoy detenido por proteger a un operador de juego ilegal- y la finalización del mandato de Alejandro Sinópoli, respectivamente.

- ¿Qué perfil busca el gobierno para esos dos cargos tan importantes para el sur santafesino?

- Todo fiscal regional tiene atribuciones, directivas, sobre staff de fiscales de la circunscripción que reciben las instrucciones sobre cómo llevar adelante las distintas investigaciones. Experiencia, edad, práctica y por sobre todas las cosas en la etapa de la entrevista debe demostrar su proyecto para prestigiar la institución, respetar la institucionalidad, la división de poderes. El cruce de los últimos años, la injerencia de la política en la conformación de los cuadros del MPA, no fue bueno. Los candidatos deben tener un perfil lo más independiente posible. Conjugar experiencia, personalidad, independencia. Será clave el plan de trabajo que presenta para implementar la articulación de políticas criminales, sobre todo para dirigir los fiscales y que ejerza la superintendencia que tiene sobre ellos, que siga las causas para que no queden paralizadas como se ha visto en otras circunscripciones con relación al juego clandestino, como el caso Rafaela. Hubo causas que quedaron paralizadas durante muchos años.

- En Rosario, deberá retomar la imagen del MPA muy dañada con la detención del último fiscal regional

- No olvidemos que Rosario, una de las principales ciudades del país, tiene los mayores índices de criminalidad de delitos que van desde los más pequeños a los más altos, con el aumento de hechos y muertes provocados por pequeñas o grandes bandas vinculadas al narcotráfico. Esto hace que el fiscal regional a seleccionar deba tener un recorrido a través de las instituciones vinculadas a la actividad forense con reconocimiento, personalidad e independencia.

- En los últimos años parece que en la provincia cuesta mucho más investigar cuando puede estar por medio el poder político. Ahora estamos viendo un fuerte enfrentamiento entre el Senado y el MPA

- Por eso, el perfil del fiscal tiene que ser de una persona comprometida con la tutela del orden público y el interés social, Debemos buscar que el fiscal nominado tenga la suficiente capacidad para asumir sabiendo que su rol debe ser totalmente independiente, tratando de no contaminarse con distintos juegos del poder político como se ha visto en años anteriores. Estamos viendo algunos hechos vinculados a investigaciones que rozan o tocan a algunos legisladores provinciales. Deseosos somos que lo que hay que garantizar es la institucionalidad, que es lo que desea la ciudadanía; confiar en funcionarios judiciales que tienen que llevar adelante la defensa de la seguridad de la ciudadanía en todo el proceso. Debemos tratar de que aquellos que ingresen a puestos de esa naturaleza estén lo menos contaminado posible de influencias políticas que es lo que va a garantizar, en definitiva, la independencia en lo laboral.

- Termina el año donde no hubo Asambleas Legislativas para considerar pliegos en el Poder Judicial. Recién en la última semana enviaron tres para el sistema de defensa.

- No olvidemos que la labor del gobierno anterior fue aceptable en la agilidad en los procesos y en la selección de pliegos más allá que podríamos tener algunas diferencias en la articulación. Cuando asumimos el gobierno no había muchas vacantes. Hoy tenemos 8 concursos abiertos para cubrir 29 cargos en el Poder Judicial. Por otra parte, suspendimos el desarrollo del concurso para cubrir juzgados comunitarios de pequeñas causas porque, por un lado, estamos estudiando la posibilidad de ampliarles competencia, y por otro lado, para 15 juzgados comunitarios se inscribieron 485 profesionales lo que en el medio de la pandemia era imposible avanzar en un proceso de selección. El desafío del 2021 no es solamente cubrir esos 15 cargos con el concurso abierto sino aumentar el número de selección porque tenemos 100 juzgados comunales sin cubrir. Vamos a determinar cuáles son los que tienen mayor relevancia en función de la demografía, comunicaciones, y la conflictividad de las distintas regiones.

- En qué están trabajando en materia de reformas de códigos o leyes

- Estamos en la elaboración del proyecto del Código Procesal Civil y Comercial para lo cual constituimos una comisión de tres profesionales (Federico Sedlacek, Alejandro Andino y Magdalena Galli Fiant) quienes tienen el cometido de proyectar la norma que se corresponde con aquel anteproyecto que tuvo media sanción en 2019 y que perdiera estado parlamentario. Hubo rondas de diálogo con colegios profesionales, universidades y abogados para receptar si querían ratificarse algunos puntos especialmente por el avance de la tecnología durante la pandemia. A fines de febrero esperamos tener terminado el proyecto para enviar a Legislatura. Además estamos terminando de elaborar el proyecto de Código Procesal Penal Juvenil ; estamos reglamentado la actuación de la figura del Abogado del Niño; con la secretaria de Comercio Interior avanzamos en un proyecto de Código del Consumidor y con la secretaría de Asuntos Penales tenemos en carpeta una ley de ejecución de sentencia, es decir todo el control en la ejecución de las penas por el universo de aquellos privados de la libertad.

Consejo de la Magistratura

Son 8 los concursos en trámite ante el Consejo de la Magistratura para seleccionar candidatos a cargos en el Poder Judicial

* Juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de Rafaela: 18 postulantes en carrera.

* Jueces para Cámaras de Apelación en Civil, Comercial y Laboral para Rafaela y Reconquista: 5 cargos y 32 postulantes.

*Jueces laborales de Santa Fe: dos cargos con 38 inscriptos.

* Fiscales regionales de Venado Tuerto y Rosario: Para el primero hay diez postulantes.

* Fiscales para Venado Tuerto y Rufino: cuatro cargos con 75 inscriptos.

* Juez de primera instancia Civil y Comercial de Rosario: Un cargo con 43 anotados.

* Jueces penales de primera instancia para Santa Fe, Rafaela y Reconquista: Son 9 cargos ofrecidos con 125 postulantes.

* Jueces penales de primera instancia para Rosario y Venado Tuerto: Ofrecen 4 cargos y hay 93 postulantes.

* Jueces comunitarios de pequeñas causas: 15 vacantes para los cuales fueron admitidos 447 postulantes.