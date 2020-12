https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Final del año legislativo Con podas, sancionan la Ley Tributaria 2021 Diputados introdujo, a instancias del Frente Progresista, varias modificaciones al proyecto aprobado por el Senado, cámara que terminó aceptando el texto. Se aprobó la adhesión al llamado Consenso Fiscal 2020.

Con la quita de dos artículos y cuatro retoques a otros tantos, la Legislatura sancionó en el último día hábil del año la Ley Tributaria que entrará en vigencia el viernes con el nuevo año. En definitiva, la Cámara de DIputados y en especial el Frente Progresista terminó imponiendo los criterios de atenuación al mensaje que había remitido el Poder Ejecutivo. "Nos deja un sabor agridulce" señaló el diputado justicialista Ricardo Olivera al fundamentar el voto en apoyo en general aunque cuestionando las limitaciones que estableció el despacho elaborado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el radical Fabián Bastia.

Martes y miércoles hubo reuniones entre diputados frentistas con funcionarios de Casa de Gobierno buscando un acuerdo sobre el texto, acuerdo que no se alcanzó. No obstante el Frente Progresista resolvió avanzar con reformas al mensaje que votó la semana anterior el Senado y quitó los artículos 8 y 56. El primero es el que pretendía gravar con Ingresos Brutos a una serie de actividades digitales pero donde se pretendía incluir el juego on line concesionado a los tres casinos. El segundo habilita el pase a planta a contratados hasta hoy en el Estado provincial. "Estamos dispuestos a discutir en mensajes particulares ambos temas y podemos llegar a un acuerdo, pero no de esta manera" justificó Bastia al momento de la fundamentación.

En Diputados, la ley Tributaria en general tuvo el apoyo de todo el arco político a excepción de los bloques Frente de Todos e Igualdad y de Amalia Granata (Somos Vida).

El dictamen llegó enseguida al Senado y fue sancionado con el voto afirmativo de los siete radicales. En tanto, el bloque Juan Domingo Perón se abstuvo y Rubén Pirola insistió en la falta de diálogo con el Poder Ejecutivo para consensuar iniciativas mientras que el bloque Lealtad propició el voto original de la Cámara Baja.

Además de la quita de los artículos, en el dictamen de Diputados se agregó la exención permanente de Ingresos Brutos a los jardines maternales; se ratificó la vigencia del fondo para la promoción audiovisual; se reinstaló la estabilidad fiscal Pyme a la transformación de cereales que realizan empresas de ese tamaño y se incluyó en los beneficios fiscales para los sectores afectados por la pandemia a las empresas recuperadas por sus trabajadores.

En Diputados, Olivera dejó en claro que el bloque justicialista pretendía que se aprobara el texto votado por el Senado e incluso consideró justo gravar el juego on line y otras actividades expandidas durante la pandemia. También Olivera cuestionó el cambio del Senado a no elevar la alícuota de Ingresos Brutos a la actividad financiera que el Ejecutivo proponía llegar al 7% en lugar del 5,7% actual. Fue la socialista Clara García quien le señaló que no se aceptó subir ese alícuota solo para tres entidades: en Banco Municipal de Rosario -recalcó que es el único banco público de la provincia- más los cooperativas Bica y Coinag. García cuestionó la manera de tratamiento de la política tributaria y habló de destrato institucional por parte del Poder Ejecutivo. Además detalló los cambios introducidos para mejorar la redacción de artículos llegados desde el Poder Ejecutivo.

Galdeano (Juntos por el Cambio) consideró razonable la norma tributaria y en términos similares se expresó Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia). Oscar Martínez (Frente Renovador) cuestionó dejar de cobrar Ingresos Brutos al juego on line. "Es más importante gravar al juego que a otras actividades", añadió. También se diferenció sobre la eliminación del artículo del pase a planta advirtiendo que se deja sin certeza laboral a 2781 agentes contratados durante la emergencia por el Covid.

En su alocución, Bastia se dedicó a explicar la decisión de eliminar los dos artículos. Hizo hincapié en que no puede aceptar gravar el juego on line "que para nosotros es una actividad ilegal, no autorizada por la Legislatura. No podemos fijar tributos a una actividad no regulada". Enseguida se preguntó "qué tiene que hacer el pase a planta en una ley tributaria".

Carlos Del Frade (Frente Social) y Agustina Donnet (Igualdad) expusieron las razones del rechazo al mensaje tributario mientras que Granata solicitó incorporar a la versión taquigráfica su postura.

Consenso

Con amplia mayoría y el voto en rechazo de Juntos por el Cambio, la Cámara de Diputados completó la sanción de la ley que valida la adhesión al Consenso Fiscal 2020 firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández con los gobernadores -a excepción de CABA- el pasado 4 de diciembre. Julián Galdeano cuestionó que se llame Consenso Fiscal a una imposición del gobierno central que disciplina a las provincias con la chequera y defendió el acuerdo firmado por el ex presidente Mauricio Macri con las provincias y que entró en vigencia en 2018 con un cronograma de baja impositiva. "Esto es un consenso para suspender la baja de alícuotas. No es tiempo de aumentar impuestos en la Argentina y celebro que no lo haga Perotti" señaló. Destacó luego que en la gestión anterior se transfería a las provincias el 49,5% de los recursos y se produjo ahora una baja de dos puntos en los envíos a las provincias. "Esto es federalismo de látigo" concluyó.

Moratoria

La ley Tributaria sancionada ayer incluye una amplia moratoria con deudas impositivas al 31 de octubre último. Entre otras cosas establece que lasw deudas devengadas entre el 1 de marzo y el 31 de octubre podrán ser canceladas con un interés resarcitorio del cero por ciento.