https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 02.01.2021 - Última actualización - 7:08

4:25

El saliente presidente de la Corte Suprema de Justicia defendió y puso de relieve las medidas tomadas para equilibrar la cuestión sanitaria y la prestación del servicio. Los reclamos de los abogados, el uso de las nuevas tecnologías y las obras que siguen en marcha, en el balance de un año sin precedentes.

Declaraciones Rafael Gutiérrez: "La Justicia nunca estuvo parada" El saliente presidente de la Corte Suprema de Justicia defendió y puso de relieve las medidas tomadas para equilibrar la cuestión sanitaria y la prestación del servicio. Los reclamos de los abogados, el uso de las nuevas tecnologías y las obras que siguen en marcha, en el balance de un año sin precedentes.

-¿Cómo evalúa el desempeño del Poder Judicial en el marco de la pandemia? ¿Se paró la Justicia?

- La Justicia nunca estuvo parada. El fuero penal funcionó normalmente. Al principio, con la cuarentena más estricta, en una modalidad de emergencia. Y estaban habilitados los juzgados para problemas de familia, laborales y cualquier otra cuestión que no pudiese esperar. Después, paulatinamente fuimos abriendo algunas cosas. Pero los tribunales no estuvieron en receso, ni siquiera hubo feria en julio. Los jueces y camaristas que no podían asistir a tribunales por ser parte de grupos de riesgo, siguieron trabajando en sus casas.

- Pero la gente no podía venir a tribunales...

- Es que justamente, lo que se buscó es evitar la circulación de la gente en los tribunales. Se dispuso que algunos juzgados funcionaban a la mañana, otros a la tarde; algunos empleados a la mañana, otros a la tarde. Se tomaron todas las medidas sanitarias, y aún así tuvimos casos positivos de Covid. En la zona norte, 149 y en la zona sur 205 en los tribunales. En total, contando MPA y Defensa, fueron 483. En la propia Corte tuvimos empleados y un ministro. Aquí empezamos a hacer las reuniones de acuerdo por zoom. Pero dictamos más de un centenar de decisiones de gobierno para buscar un equilibrio entre la preservación de la salud de la comunidad, y la prestación del servicio de Justicia.

- Hubo planteos fuertes desde los Colegios de Abogados.

- Sí, y por eso desde el 21 de julio empezamos una serie de encuentros periódicos de sus representantes con la Secretaría de Gobierno de la Corte, hubo cinco reuniones con los presidentes de los Colegios. Ahí se escucharon sus planteos y se los informó sobre todos los avances e implementaciones que se llevaron adelante. Por ejemplo, presentaciones de demandas y escritos por autoconsulta on line; firmas digitales otorgadas a profesionales durante el año (más de 4500); sistema de notificaciones electrónicas con o sin firma digital, entre profesionales y de oficio por Magistrados y Funcionarios del Tribunal; instalación de turnos para atención al público en todas las dependencias del Poder Judicial, convenios con diferentes entes estatales y privados para la digitalización de procesos; desarrollo de Sistema de pagos web con el Banco Municipal de Rosario; desarrollo de sistema de adquisición de tickets para cédulas, mandamientos y obleas de foja cero con el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., entre muchos otros.

Para que se tenga una magnitud de lo expresado, en el pasado mes de octubre del año 2019, el Poder Judicial había librado ordenes de pago por un total de $ 80.000.000, aproximadamente. Ahora bien, dentro de la situación de receso ordenado, en dos días, esto es el pasado 8 y 9 de abril, en toda la geografía de la Provincia se libraron mas de 1100 órdenes de pago por la suma de $ 63.045.382,72 expresada. Al día de la fecha, llevamos librados más de 2.900 millones de pesos en órdenes de pago digital en todo el territorio provincial con el Nuevo Banco de santa Fe, con excepción de Rosario que trabaja con otra entidad bancaria.

- ¿Cómo trabajaron los jueces desde sus casas?

- Se pudo otorgar claves de acceso remoto a jueces y secretarios para que puedan visualizar todos los expedientes que se encuentren digitalizados en sus respectivas unidades jurisdiccionales. A la vez, se concedieron claves de ingreso a la colección completa de la Editorial Thomson Reuters (La Ley).

En consonancia con ésto se hizo un seguimiento y evaluación de las medidas dictadas. Y al día de hoy se han dictado más de 30.000 autos y sentencias en toda la provincia. Son muy pocos los juzgados que registran algún atraso.

La propia Corte fue una vez más pionera en la implementación de nuevas tecnologías y al día de la fecha se han suscripto más de 250 sentencias y acuerdos

"Los tribunales no estuvieron en receso, ni siquiera hubo feria en julio. Los jueces y camaristas que no podían asistir a tribunales por ser parte de grupos de riesgo, siguieron trabajando en sus casas". Foto: Flavio Raina

- Eso está bien para el tema de los expedientes. ¿Pero cómo resolvieron el tema de las audiencias?

- Bueno, se amplió la red Wi-Fi del Poder Judicial en toda la provincia para poder hacerlas por Zoom. Gracias a esto, en toda la provincia se celebraron más de 3000 audiencias, únicamente en el fuero penal de Primera y Segunda instancia.

También se desarrolló una plataforma online para la solicitud de turnos en las distintas dependencias. Desde su puesta en marcha se llevan otorgados más de 400 mil turnos.

A través del Sistema de Autoconsulta de Expedientes se hicieron más de 230 millones de consultas vía web y más de 4 millones consultas a través de los puestos de autoconsulta. Como mencioné, se han recibido en toda la provincia de Santa Fe 85.300 demandas, de las cuales 50.201 se interpusieron mediante el sistema de autoconsulta online. Así es como a partir del 1 de enero de 2021, todas las demandas serán presentadas a través de este sistema, con o sin firma digital de los profesionales del derecho.

Capación judicial

"Durante este complejo año, la capacitación judicial no quedó de lado. Así pudimos llevar adelante más de 30 cursos y talleres, donde expusieron más de 80 profesores, conferencistas y especialistas de diferentes ramas del derecho", dice Gutiérrez a El Litoral. Y menciona que las tareas alcanzaron a más de 2.500 asistentes, en cuestiones como género y acceso a la Justicia, derechos del consumidor, cuestiones de gestión y trabajo en tiempos de Covid, entre otros temas.

Una de las pocas fotos del año en que aparecen juntos el gobernador de la provincia, Omar Perotti y su antecesor y actual titular de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, se produjo en la inauguración de los tribunales de San Cristóbal, en una postal que incluyó a los tres poderes del Estado.

Pero, según marca Gutiérrez, no se trató de un acontecimiento aislado. "Eso fue la finalización de la tercera etapa -y por ende puesta en marcha integral- del edificio del Poder Judicial para los Tribunales de San Cristóbal, en octubre. Esta obra, que comenzó por el 2013, permitió concentrar en un único inmueble a todas las dependencias que hacen a la labor judicial: Ministerio Público de la Acusación, Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Oficinas de Gestión Judicial, y todos los órganos del mundo del derecho privado; junto con los demás servicios y prestaciones.

"Por otra parte, logramos continuar con dos importantes emprendimientos, de gran envergadura en cuanto a su inversión económica y a su desarrollo estructural. Una de ellas es la construcción de los Nuevos Tribunales de Reconquista. Esta obra, que en su oportunidad cotizó más de 227 millones de pesos, fue adjudicada en el mes de noviembre de 2017; y habiendo comenzado su ejecución el pasado 2 de enero de 2018, en la actualidad contamos con un porcentaje de avance de más del 85%.

"En la continuidad de estos trabajos, cabe mencionar la construcción de los Nuevos Tribunales de Cañada de Gómez, donde se replica la misma estrategia de construcción, contemplativa de la integralidad de oficinas y dependencias judiciales en un mismo centro urbano; amalgamando modernas técnicas arquitectónicas con las actuales y futuras necesidades de nuestra actividad", añadió.

El presidente de la Corte trajo también a colación la obra de infraestructura informática que se está llevando a cabo en los Tribunales de Rosario y en el Nuevo Centro de Justicia Penal de esa ciudad. En dichos edificios, se está incrementando la red de wi-fi para brindar mayor y mejor conectividad en el servicio, y que estará disponible el año que viene.

"Por último, quiero poner de resalto que todas las medidas, resoluciones, desarrollos, proyectos, emprendimientos y tecnologías puestas en funcionamiento durante este año, y las que aún se encuentran en ejecución, no han sido meros paliativos y soluciones aisladas a una coyuntura crítica que atraviesa nuestra sociedad. Todo lo que hemos hecho y continuamos haciendo, es parte de un plan deliberado, consensuado y proyectado, que en medio de la pandemia debió acelerar sus tiempos de ejecución para dar pronta respuesta a las necesidades y urgencias de la comunidad; pero, una vez que hayamos superado esta compleja realidad, continuarán su vigencia y pondrán en escena los inmensos logros que se han alcanzado desde este Poder Judicial", completó.