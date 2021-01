Azconzábal pegó duro: "Necesitamos que los jóvenes sean más profesionales..."

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 05.01.2021

Luego de las dos eliminaciones (Copa Sudamericana y Zona Campeonato) logró hilvanar dos victorias seguidas, primero con Lanús en Santa Fe y ahora en Mar del Plata. Llega con vida a la última fecha, aunque depende de una derrota ajena (Central) y una goleada propia (ganarle por cinco goles a Patronato).

En una tierra fértil, al lado del mar, Unión fabricó otra victoria: frente a Aldosivi gana o empata; pero no pierde. Y luego, en los vestuarios del José María Minella, el entrenador participó de la ronda virtual. Juan Manuel Azconzábal, el "Vasco" DT tatengue, dejó conceptos interesantes:

- "El equipo tuvo orden y efectividad más allá de los errores. Obtuvimos un triunfo importante, donde se fortalece esta situación de un plantel en formación, a la vez de ser una ratificación interna de que el esfuerzo y compromiso de los jugadores tiene réditos".

- "Confiamos que, con el trabajo y la insistencia de corregir errores, haremos un Unión mejor. La estadística nos permite tener todavía chances. Ahora tenemos una semana para evaluar. Siempre hay cosas por corregir. Necesitamos armar un equipo con perfil bajo, hoy con mayoría de jóvenes dimos un pasito más adelante".

- "Me hubiera gustado que en los partidos donde fuimos superiores y no pudimos, plasmarlo con un triunfo. En estos momentos, donde tenemos la satisfacción de haber ganado, no puedo soslayar que hay cosas por corregir y hechos que presentan mejoría. Pero la opinión siempre está condicionada por el resultado, por lo que no puedo obnubilarme y creer que está todo bien. Es un plantel que afronta cosas nuevas. Esta vez recibimos un aliciente".

- "Desde lo táctico, se fue modificando el dibujo. El equipo fue más certero en el primer tiempo pasando tres cuartos de cancha y asociándose. En el segundo tiempo, el resultado modificó el planteo del adversario. Buscamos acomodarnos y perdimos el predominio del balón, aunque supimos ocupar los espacios en el retroceso. Quizás faltó frescura y cometimos errores, pero también hubo aciertos para llevarnos la victoria".

- "Lo más importante es el resultado, pero evidentemente el juego y las actuaciones colectivas es lo que uno busca. Priorizamos hacer las cosas mejor que el partido pasado y en el próximo intentaremos superarlo. Hay camino para hacer las cosas de la mejor manera y aprovechar las virtudes que podemos tener dentro del plantel".

- "La semana de trabajo fue condicionada a un hecho inédito dentro del fútbol, que es la de competir en esta época del año. Resalto el profesionalismo del plantel, porque los trabajos fueron de la forma correspondiente. En las ausencias por lesión, uno debe buscar el recambio. Por eso en el día a día pregonamos la competencia interna exigente. Eso lleva al mejor desarrollo. En el caso de los que terminaron sus vínculos, no contamos con ellos. En un torneo puede hacer mella y por eso buscaremos disimularlo".

- "Necesitamos que los jóvenes sigan creciendo y que en el día a día estén involucrados para que sean más profesionales, que miren fútbol y se preocupen. Es una profesión privilegiada en nuestro país. Hay un montón de circunstancias en torno al profesionalismo y hay que tener los pies sobre la tierra. Todos deben enfocarse en buscar crecer siempre. El futbolista tiene la ventaja de trabajar para mejorar todos los días. Nos focalizamos en eso", cerró Juan Manuel Azconzábal después de su paso feliz por "La Feliz".