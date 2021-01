Facebook, YouTube y Twitter removieron un video de Donald Trump

Las firmas tecnológicas Facebook, Youtube y Twitter no dudaron en esta ocasión y borraron de forma definitiva, cerca de una hora después, el video que publicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que pedía a las hordas protestantes “irse a casa en paz”, luego de que éstas irrumpieran de forma agresiva en el Capitolio.

“Esta es una situación de emergencia y estamos tomando las medidas de emergencia necesarias, incluyendo remover el video del presidente Trump”, dijo en un tuit el vicepresidente de Integridad de Facebook, a través de su cuenta de Twitter.

