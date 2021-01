Obama responsabilizó a Trump de incitar los disturbios en el Capitolio

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama afirmó este miércoles que “la historia recordará con razón la violencia de hoy en el Capitolio, incitada por un presidente en funciones (Donald Trump) que continuó mintiendo sobre el resultado de una elección legal”.

Esta tarde representó “un momento de gran deshonra y vergüenza para nuestra nación, pero estaríamos engañándonos a nosotros mismos si lo tomáramos como una sorpresa total”, dijo Obama en un comunicado que publicó por noche en sus cuentas en redes sociales.

Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya