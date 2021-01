https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Solo restan los acuerdos con los profesionales de la salud y los viales. La mejora de diciembre se abonará en planilla complementaria y en enero el pago será con los acuerdos incluidos. El compromiso de reanudar la negociación en febrero.

Para activos y pasivos El gobierno cierra acuerdos paritarios 2020

El gobierno provincial afila el lápiz y ultima detalles para cerrar los acuerdos paritarios 2020 con AMRA y con los viales, las únicas negociaciones aún no culminadas. El objetivo es clausurar esta semana el pasado año y en los primeros días de febrero abrir las distintas mesas paritarias. "Esperamos señales del gobierno nacional para encarar el 2021" admitió un vocero del Poder Ejecutivo en Casa Gris.

Este jueves el gobierno retoma la negociación de la paritaria de salud que se encuentra en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo tras el rechazo de los afiliados a AMRA a la propuesta efectuada por el ministerio de Salud y la convocatoria a un paro de 48 horas. La conducción del gremio de los médicos acató la conciliación y espera una oferta superadora del gobierno. En cuanto a los viales empezaron las primeras negociaciones entre la Dirección Provincial de Vialidad y el gremio y no se descarta alcanzar el acuerdo antes de fin de semana.

"No hay mucho margen" señalan los voceros oficiales. El gobierno trabaja sobre el 6% de aumento para diciembre más no una parte no remunerativa que extendió a todos los sectores activos y pasivos.

Ayer, en el Boletín Oficial de la provincia, el Poder Ejecutivo publicó tres decretos con los aumentos acordados en la mesa paritaria con los estatales (UPCN y ATE), a docentes, el incremento al personal policial, penitenciario y del IAPIP y el traslado de los aumentos a los pasivos provinciales.

Así mediante decreto 2348 fechado el 30 de diciembre dispone incorporar a la liquidación del sueldo anual complementario correspondiente al segundo semestre de 2020 las sumas no remunerativas y no bonificables otorgadas en seis decretos durante el año. El mismo instrumento dispone el aumento -con retroactividad al 1 de diciembre- del 200% de cada una de las asignaciones familiares a los estatales; autoriza a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia a hacer extensivas esas dos disposiciones. En cuanto a los beneficiarios de pensiones sociales que perciban sus haberes a través de la Caja de Pensiones Sociales Ley N° 5.110, también tendrán el beneficio del aguinaldo sobre fondos no remunerativos.

El decreto comprende a los agentes activos pertenecientes a los escalafones del Personal Civil de la Administración Pública Provincial, del personal de la Administración Provincial de Impuestos y del Servicio de Catastro e Información Territorial: personal superior administrativo, técnico y profesional de Fiscalía de Estado; personal Talleres Gráficos Provinciales, y del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS). También al personal comprendido en los escalafones policial, Servicio Penitenciario e Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (I.A.P.I.P.), Profesionales Universitarios de la Sanidad comprendidos en la Ley N° 9.282, al personal del sector del personal docente, y personal del Escalafón Convenio 572/09 de Trabajadores Viales.

Se aclara que "se autorizó a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe a trasladar en forma proporcional el incremento otorgado para los agentes activos, al tiempo que se dispuso el incremento de las pensiones de los beneficiarios de la Ley N° 5.110".

En tanto, el decreto 2349 homologa el acuerdo salarial alcanzado en el marco de la paritaria docente el pasado 28 de diciembre.

En tanto, el decreto 2350 dispone a partir de diciembre de 2020, un incremento salarial de carácter remunerativo y bonificable para el personal comprendido en los escalafones Policial, Servicio Penitenciario e I.A.P.I.P., equivalente al seis por ciento aplicable sobre los sueldos correspondientes al mes de noviembre de 2020. Con este decreto, los mayores cargos en los tres institutos tienen un sueldo testigo de 39.297,98 pesos.

También ese decreto, en uno de los artículos establece que ningún agente comprendido en los escalafones policial, penitenciario e I.A.P.I.P.) percibirá, a partir de diciembre, una remuneración neta de descuentos de ley inferior a 40.763,89 pesos, otorgándose, "en caso de resultar necesario, una asignación especial remunerativa y no bonificable hasta cubrir la diferencia". : Finalmente, se autoriza a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe a trasladar en forma proporcional los incrementos otorgados al personal pasivo de los tres escalafones.

Más acuerdos

Esta semana se firmó el acuerdo paritario también para el personal del Poder Legislativo y la Defensoría del Pueblo a través de APEL con autoridades parlamentarias. También APEL más APOC, UPCN y ATE rubricaron el entendimiento que comprende al personal del Tribunal de Cuentas de la provincia.

En todos los casos, los incrementos fueron tomando como base la política del Poder Ejecutivo para con los diferentes sectores de la administración.

Por último, en el caso del Poder Judicial, en Santa Fe para el sector rige la ley de enganche con lo dispuesto en materia salarial para el personal de la justicia nacional y federal.

Compensación a productores santafesinos

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe informó que registró que 10.588 pequeños y medianos productores recibieron compensación por venta de soja, representando un total de $ 1.866 millones que el gobierno nacional reintegró por derechos de exportación en cumplimento por lo expresado en la Ley nacional 27.541, en el marco del Programa de Compensación y Estímulo.

La iniciativa alcanza a productores que hayan declarado en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) hasta 400 hectáreas de soja y que facturen menos de 20 millones de pesos anuales. "Santa Fe es una de las mayores beneficiarias de este programa", se explicó en la cartera que conduce Daniel Costamagna.

El beneficio llegó a un total de 622.005 hectáreas en todo el territorio provincial. Teniendo en cuenta la distribución territorial de las compensaciones, la mayor cantidad se registró en el departamento Caseros, alcanzando un total de 1.798 productores, destacándose las localidades de Arequito y Casilda con 296 y 266 productores respectivamente.

El secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, destacó la "iniciativa que ha tomado el gobierno nacional de poner estos reintegros a disposición de cada uno de los productores. Es una política que ha llegado al interior del interior de nuestra provincia y que ha beneficiado a los pequeños productores; aquellos que poseen alrededor de 60 hectáreas de cultivo de soja. Esto ha generado una gran territorialidad y una gran distribución en todo el territorio santafesino, favoreciendo la estructura de pequeños productores y al arraigo de nuestras comunidades".

Por su parte, la subsecretaria de Coordinación Agroalimentaria, María Eugenia Carrizo, valoró que "la implementación de este modelo de compensación por los derechos de exportación al cultivo de soja permitirá en los sistemas de producción de menor escala reinvertir estos recursos para la compra de insumos para continuar produciendo, como así también invertir en tecnologías que permitan mantener y mejorar la sustentabilidad de los sistemas de producción. Esta medida fue muy bien recibida por los productores agrícolas, dado que nunca se había generado una política que contemple una devolución de incentivos de tal magnitud".

El programa permite que un importante monto de recursos vuelvan a la provincia, generando un alto grado de alcance territorial y favoreciendo la equidad distributiva en los sistemas productivos de menor escala.