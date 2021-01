https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 20.01.2021 - Última actualización - 9:35

9:31

Las muestras de los hisopados naso-orofaríngeos llegan de todo el centro-norte. Si bien la demanda aumentó, no hay "cuellos de botella" en el trabajo. La novedad: se podría abrir un nuevo laboratorio en Rafaela, que se sumaría a los seis provinciales.

Domingos y lunes hay una merma, y son en promedio 200 Covid: hasta 500 muestras PCR diarias llega a procesar el Laboratorio Central Las muestras de los hisopados naso-orofaríngeos llegan de todo el centro-norte. Si bien la demanda aumentó, no hay "cuellos de botella" en el trabajo. La novedad: se podría abrir un nuevo laboratorio en Rafaela, que se sumaría a los seis provinciales. Las muestras de los hisopados naso-orofaríngeos llegan de todo el centro-norte. Si bien la demanda aumentó, no hay "cuellos de botella" en el trabajo. La novedad: se podría abrir un nuevo laboratorio en Rafaela, que se sumaría a los seis provinciales.

El Laboratorio Central de análisis de muestras de hisopados PCR de la ciudad, que funciona en el edificio del ex Hospital Italiano, es un engranaje clave en la respuesta sanitaria que debe darse en el medio de la pandemia por el coronarivus, y más aún cuando la segunda ola se asoma y las autoridades sanitarias miran muy de cerca los números estadísticos. Excepto los domingos y lunes -días en que hay una merma de procesamientos, y llegan a ser unos 200-, en el resto de los días de la semana el promedio de análisis de muestras es de entre 450 y hasta 500.

Al dato se lo confió a El Litoral el director del Laboratorio, Carlos Pastor. El bioquímico aseguró que la capacidad humana "alcanza bien" para dar respuesta a esa demanda de procesamientos: "Se reforzó el recurso de profesionales: se sumó personal técnico, biotecnólogos, etcétera. Y además, se incorporó un equipamiento robotizado que agiliza mucho los tiempos de análisis", dijo.

En el Laboratorio Central hay un esquema de trabajo de dos equipos rotativos que trabajan en días alternos, por el protocolo de bioseguridad. Cada equipo profesional está integrado por unas 6 ó 7 personas. "No estamos teniendo problemas con el nivel de atención", dice el director.

Al "Central" llegan todas las muestras del centro-norte de la bota santafesina; cabe recordar que en el sur hay 4 laboratorios en Rosario y uno en Granadero Baigorria. La novedad que comentó el director es que está avanzada la creación de un séptimo laboratorio de procesamiento molecular de muestras en la ciudad de Rafaela.

"Se ha adquirido equipamiento y se está en etapa de capacitación del personal que trabajará en ese nuevo laboratorio de Rafaela. Personal de nuestro laboratorio está siendo de apoyo a quienes trabajarán en esta instalación. Está avanzado, afortunadamente", anticipó Pastor.

Cambio de criterio

-Ahora, con el cambio en el criterio de confirmación de caso (se vuelve al hisopado PCR o test de antígeno para todas las personas con síntomas asociados a Covid, incluidos los contactos estrechos), ¿cree que habrá más demanda en los laboratorios de análisis de la provincia?, preguntó El Litoral a Pastor.

-Estadísticamente, puede haber un poco más de trabajo, pero no creo que entremos en una situación de desborde. Nosotros aquí procesamos muestras de hisopados PCR (no tests rápidos; éstos se analizan en hospitales, en las carpas de los operativos Detectar, etcétera). Así que puede haber un incremento de demanda en cada uno de esos puntos, incluidos nosotros: no obstante, no será demasiado considerable ni creo que caigamos en un cuello de botella. Me parece bien que se retorne a este criterio de prueba por laboratorio para tener un diagnóstico certero.

En el peor momento, llegamos a tener (allá por septiembre-octubre de 2020) hasta 600 muestras procesadas por día, con menos profesionales. Estábamos complicados. Podíamos procesar, pero nos estábamos demorando 24 horas, y en algunos casos hasta 48. Hoy por hoy, estamos dando los resultados casi en el mismo día. Tuvimos la suerte de que se incorporó un equipo de extracción robotizada, lo cual optimizar mucho los tiempos del proceso.

Un dato significativo que arrojan nuestras estadísticas: desde que comenzó a funcionar el Laboratorio Central (marzo de 2020), se procesaron unas 55 mil muestras de PCR.

Carlos Pastor: "Hoy por hoy, estamos dando los resultados casi en el mismo día. Se incorporó un equipo de extracción robotizada, que permitió optimizar mucho los tiempos del proceso".Foto: Archivo El Litoral / Flavio Raina

El paso a paso del análisis

Es interesante ver el "caminito" diario del trabajo en el laboratorio, desde que llega la muestra de la extracción de un exudado naso-orofaríngeo de un hisopado PCR hasta que se analiza, se sistematizan y comunican los datos.

Primero, cada muestra llega dentro de conservadoras cerradas bajo estrictas medidas de bioseguridad, junto con una ficha epidemiológica de cada persona a la que se la tomó. Cada conservadora se abre sólo dentro de las cabinas de seguridad. Se van sacando las muestras, y luego ingresan al equipo de extracción automatizado (estimativamente son unas 100 las muestras analizadas en simultáneo; cada "largada" lleva un tiempo de procesamiento de entre dos horas y media y tres horas).

Luego se hace la extracción de los ácidos nucleicos. "Una vez que tenemos esa muestra (del ácido nucleico), se pasa a otra sección del laboratorio donde ahí sí, con los reactivos adecuados, se busca detectar e identificar la cantidad de uno o dos genes específicos del virus Sars-CoV-2", precisó Pastor.

Luego viene la etapa de "lectura": cada muestra se analiza junto con los datos para determinar si es "detectable" (positivo) o "no detectable" (negativo). A veces, se analiza si es recomendable tomar una nueva muestra, porque la primera fue hecha en forma demasiado temprana.

Se cargan los resultados, y se envían a cada efector de salud que fue derivante de cada muestra, tanto público como privado. Y se comunican también a otro equipo que se encarga de enviar al sistema que tiene Nación para la recepción de los diagnósticos. A esas fichas personales se las identifican y rotulan. Los datos de cada persona hisopada son sistematizados (se garantiza la confidencialidad).

Un dato significativo: desde que comenzó a funcionar el Laboratorio Central -allá por marzo de 2020-, a la fecha se procesaron unas 55 mil muestras de PCR.