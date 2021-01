Se cumple un año de la muerte de Kobe Bryant

Un año atrás el mundo se conmovía con el trágico accidente que le costaría la vida a Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas.

Leyenda del deporte, Bryant consiguió cinco anillos en la NBA y es el cuarto máximo anotador en la historia de la categoría. Además, en el año 2018, consiguió un Oscar tras su cortometraje "Dear Basketball”.

En cuanto a las causas oficiales del accidente aún no hay detalles finales y la niebla sigue siendo el principal motivo. Sin embargo, su mujer Vanessa Bryant denuncia a la compañía del helicóptero.

Los récords de Kobe en la NBA

Segundo máximo anotador en un juego al convertirle 81 puntos a Raptors en el 2006

Máximo anotador de la historia en el All Stars (año 2012)

El jugador más joven en llegar a los 28 000 puntos

El jugador más joven en llegar a los 30 000 puntos

El jugador más joven en ser incluido en el mejor quinteto defensivo (1999-00)

El jugador más joven en ganar el concurso de volcadas (18 años, 175 días)

Cuarto máximo anotador en la historia de la categoría : 32,293, por detrás de Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone y LeBron James

Watch 24 artists around the world share the inspiration behind their Kobe & Gianna Bryant murals.



An outpouring of love has inspired over 430 murals in 30 countries, dedicated to all the families and fans worldwide pic.twitter.com/utMuMmSdLf