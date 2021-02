Los líderes políticos condenaron el golpe de Estado del Ejercito en Myanmar

Diferentes líderes políticos y gobiernos se han expresado este lunes condenando el golpe militar ocurrido en Myanmar.

La líder Aung San Suu Kyi y otras importantes figuras del partido gobernante fueron detenidos y mediante un mensaje emitido por televisión, los jefes militares declararon el estado de emergencia por un año y comunicaron que el comandante Min Aung Hlaing quedará al mando.

Inmediatamente, el mundo se hizo eco de la situación:

El primer ministro británico, Boris Johnson, también expresó su preocupación y condenó lo sucedido.

I condemn the coup and unlawful imprisonment of civilians, including Aung San Suu Kyi, in Myanmar. The vote of the people must be respected and civilian leaders released.