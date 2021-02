Volvió Acevedo y se vienen dos amistosos seguidos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El "Chaco", que volvió campeón de Florencio Varela, es casi un refuerzo para este plantel del "Vasco" Juan Manuel Azconzábal en Unión. Este martes con Newell's Old Boys en Rosario y el sábado con Patronato de Paraná acá en Santa Fe.

En el Mundo Unión, mirando la "pobreza franciscana" de este mercado de pases en líneas generales, toman la vuelta de Nelson Acevedo como un refuerzo de lujo. Es que el reciente campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, de la mano de Crespo, siempre sostuvo en el Tate un nivel interesante y parejo. Es más, en el contexto de tanta "pibada" (Nardoni, Zenón, etc.), lo ven como un faro adentro de la zona de medios pensando en lo que se viene: un torneo express antes de la Copa América.

El presidente de Unión, en la última aparición pública del viernes por Radio Colonia (AM 550 en el programa de Marcelo Benedetto), dejó en claro la política que se viene en este tiempo de gestión: mucha apuesta fuerte a los ladrillos (obras estadio, fachada, bandeja sur) y no demasiada inversión en el rubro fútbol profesional, máxime considerando que el Tate no jugará ninguna Copa (ni la Sudamericana y menos la Copa Argentina). "Buscamos algo por derecha y arriba preguntamos por Copetti, pero la gente de Rafaela no es fácil", deslizó Spahn.

En cuanto al punta, el socio de Bieler en la delantera de "La Crema", la idea de Unión es poder sacarlo a Enzo Copetti bajo la figura de "un préstamo con cargo y con opción". El tema es que se pongan de acuerdo en los dos montos: la cesión y la posible compra. En el caso del "8", más allá de algún nombre del ascenso, no trascendió nada firme.

Si el entrenador sigue con su política de "no traer por traer", sin dudas que encontrará un buen aliado en el presidente rojiblanco, quien parece poner todas o casi todas las energías en el plan de obras detallado: aumentar los lúmenes del estadio 15 de Abril por recomendación de la TV (el Tate tiene mercurio halogenado como se utilizó en el Mundial de Brasil), eliminar los fosos existentes, ampliar las medidas del verde césped, terminar la obra de la bandeja sur a cambio de unos 100 millones de pesos y cambiar toda la fachada de la institución que da al frente sobre la Avenida López y Planes. "Ladrillos sí, jugadores no", sería hoy por hoy el slogan de la gestión de gobierno.

La historia podría repetirse, en la semana previa la inicio del campeonato (este miércoles será el sorteo), si es que el Tate se desprende de Franco Troyanski, en un sector del campo de juego donde ya perdió al uruguayo Javier Cabrera. Allí, contra reloj, estará obligado el presidente a traer "uno o dos refuerzos". Por lo que se advierte en la Argentina, poco y nada de transferencias. Al menos por ahora.

Finalmente, en el rubro amistosos, los colegas del diario La Capital de Rosario afirman que "el equipo hoy entrena y mañana juega con Unión. Newell's tuvo ayer el día libre y hoy comenzará la tercera semana de entrenamiento de la pretemporada. La jornada será en doble turno. Si bien no hay confirmación oficial, mañana será el amistoso contra Unión, suspendido el sábado por el mal tiempo. Se jugaría en el Coloso. En tanto, el sábado 6 habría otro amistoso, el último, contra Sarmiento de Junín".

De confirmarse ésto (se iba a jugar el sábado a las 9 en Bella Visto pero lo suspendieron el viernes a la noche por el alerta de lluvias), el Tate estaría jugando sus dos amistosos "pegaditos": este martes contra el equipo de Frank Darío Kudelka y la "Pepa" Raúl Armando en Rosario; el sábado que viene, en el estadio 15 de Abril, frente al Patronato de Iván Delfino.

De no generarse ningún cambio de fechas en el siempre desprolijo fútbol argentino, serán los dos únicos amistosos del Tate, ya que en principio el campeonato arrancaría el fin de semana del viernes 12 de febrero. Este martes con Newell' en Rosario; el sábado con el "Patrón" acá, los dos ensayos para el Unión del "Vasco" Azconzábal.

Coordinador: Pait le dijo no a Unión

Como ya lo publicara El Litoral, a partir de una iniciativa del secretario técnico Martín Zuccarelli, tanto el presidente de Unión (Luis Spahn) como su hombre de confianza (Fabián Brasca, uno de los vice), le ofrecieron un contrato de dos años a Sebastián Pait, ex coordinador de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, club modelo en ese rubro en el fútbol de la Argentina.

Pait, santafesino y desvinculado de Vélez en diciembre pasado luego de un gran trabajo en la Villa Olímpica, estaba analizando el ofrecimiento del Tate, luego de viajar y estar reunido por varias horas en Santa Fe con Spahn, Zuccarelli y Brasca.

"Quiero comunicar que hemos resuelto no tomar, en este momento, la propuesta del Club A. Unión. Valoramos, al mismo tiempo agradecemos a la institución y a sus representantes (dirigentes-manager) por el profesionalismo manifiesto en todas las conversaciones", respondió Sebastián Pait hoy ante la consulta de El Litoral.