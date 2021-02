En Santa Fe también se pidió que "Abran las escuelas"

Con clases abiertas en distintos puntos del país, dirigentes de la oposición, junto a docentes, estudiantes y padres, encabezaron un reclamo para promover el regreso de la presencialidad en las escuelas.

A modo de protesta, dictaron clases simbólicas en distintos puntos del país. El reclamo se replicó en más de 100 lugares "simbólicos" a nivel federal. En la ciudad de Santa Fe, el encuentro se realizó frente al ministerio de Educación, y en Rosario, sobre el Monumento a la Bandera.

En la capital provincial, participaron referentes de Juntos por el Cambio (UCR, Coalición Cívica, PRO) que habían promovido la iniciativa en una conferencia de prensa días atrás, pero también padres y madres de alumnos agrupados bajo el lema Padres Organizados que concurren a escuelas de la ciudad.

Foto: Pablo Aguirre

El reclamo se sustentó en la necesidad de los estudiantes de regresar a los establecimientos, para socializar con sus amigos y aprender junto a sus maestras: "Los estudiantes son los más conscientes de la necesidad de no perder más tiempo y de la importancia que tiene el hecho de regresar a las aulas", sostuvieron los dirigentes presentes, como Mario Barletta, ex embajador y ex rector de la Universidad Nacional del Litoral; José Corral, ex intendente de la ciudad; Albor Cantard, diputado nacional; Inés Larriera y Carlos Pereira, concejales; y figuras públicas, como el escritor Rogelio Alaniz; entre otros.