"El bombón asesino" de Los Palmeras, analizado por un youtuber inglés

El influencer Lewis Shawcross es famoso por analizar la música latinoamericana en su canal de Youtube. En cuanto a artistas argentinos, ya comentó -por ejemplo- temas de Gilda y Miranda; ahora, es el turno de la banda de cumbia santafesina que, por cierto, le pareció “demasiado buena”.

Lewis Shawcross no es especialista en música, sino un chico británico normal que abrió en cuarentena un canal de Youtube para comentar las sensaciones que le generan los distintos géneros de la música latinoamericana.

En este caso, le llegó a través de los comentarios en la red de videos un pedido para analizar “El bombón asesino” de Los Palmeras. “Me lo piden todo el tiempo en los comentarios, veo que todos los fans de la cumbia quieren que haga esto desesperadamente...no tengo una recomendación pero -como dije- lo he visto muchas veces; es un clásico de la cumbia argentina, así que vamos a ir de inmediato a la canción”, comienza diciendo en el video que ya tiene más de 120 mil vistas.

“Hay muchas versiones -aclara- pero voy a hacer esta porque no hay un video oficial y me gustaría ver una reacción en vivo ya que todos me han dicho que las versiones en vivo son todas muy geniales y también es uno de los que tiene más visitas, así que debe ser bueno... 45 años ¡Vaya, carajo! Bastante imponente... ¡Ese acordeón! Delicioso... Sí….”

“Esto es sobre baile lento puedo notar, es increíble...esta es la primera vez que siento que necesito alguien aquí para bailar, increíble, esto es apasionado”, repite. “Déjenme ver que significa el título de la canción…el traductor de Google dice "Killer hottie"... ¿qué significa eso? No tiene sentido. Háganme saber en los comentarios por favor…”, pide.

“Me gusta -continúa-, qué voz tan inusual...Siento que el mundo sería un mejor lugar si todos conocieran esta canción...mi Dios, definitivamente trajo los bailes de papá, el tío borracho...Es completamente diferente a muchas cumbias que he tenido en el canal, porque es más lenta, es más apasionada, diría que se siente más imponente, como una presentación expandida...obviamente en parte porque es un show en vivo y, por supuesto, la orquesta sinfónica le sumó más, que le añadió un elemento de magnitud y supongo que un poco de música clásica, no solo en el sentido del género, sino que un momento clásico en la historia de la música si es que estás interesado en este género”, opina.

“Me imagino que si estuvieras ahí -considera-, esta sería una de esas noches que no se olvida...sé que si yo estuviera ahí me volvería loco, aunque no crecí con este tipo de música, pero se siente icónico, debido a lo pegajosa que es, o el hecho de que Los Palmeras han hecho música por 45 años. Probablemente es eso... Pero... sí. Es otro ejemplo de por qué creo que la cumbia se está convirtiendo posiblemente en mi género de música favorito”, insiste.

“Mientras más indago en la cumbia, más me doy cuenta porqué la gente la ama, tal vez me puedo conectar con ellos en ese sentido porque realmente no creo que se trate de las letras en lo absoluto. Es sobre el sentimiento que te hace sentir feliz, te energiza... Para ser sincero, antes de escuchar la canción me sentía cansado un tanto perezoso, y definitivamente no me imaginé que iba a bailar como un viejo en la pista de baile, pero ahora me siento feliz, siento como que tengo un nuevo impulso en la vida y como que puedo ir de fiesta y pasarla genial”, reitera el youtuber y agrega que es “una canción perfecta para precalentar y para estar feliz en general, muy romántica...se siente un poco como una oda para un ser querido según yo...como que te están contando una historia de una relación o conociendo a alguien románticamente, eso adivinaría yo que es el significado de la canción, a pesar de que en realidad no capté mucho qué pasaba en el vídeo musical”.

“Por supuesto hay un público -observa- y vi al compositor haciendo algunas cosas inusuales y muy divertidas mientras bailaba alrededor...y deben haber al menos 30 personas en ese escenario, así que, no quiero dejar pasar la complejidad de esta presentación en vivo, pero a la larga suena bien todo como un solo gran sonido”. “No sonó fuera de lugar, aunque la voz no era la mejor; no era la más limpia ni la más potente pero asumo que si han tocado 45 años no esperaría voces “A1” en cada show, pero muy buena presentación en general y agradable mezcla de sonidos cuando la cantante aparece de fondo”, añade.

“Pienso que tal vez esta de esas canciones que si la escucho 100 veces, descubriría algo nuevo cada vez, algo que me interese; en general, esta es una de las mejores cumbias para escuchar en una primera vez, porque trae un montón de elementos distintos de muchas otras canciones que amo hacia una sola pieza maestra”, manifesta. “Así que: Temazo... Temazo, melodía muy icónica y el coro es posiblemente uno de los mejores que he tenido en este canal sin duda, de todos los géneros”, califica.

“Su ritmo está pegado en mi cabeza, por supuesto no sé la letra, no conozco las palabras, pero conozco el sonido e inclusive a la tercera repetición del coro ya estaba cantando un poco...así que, sí, necesito escucharla de nuevo, es demasiado buena”, concluye.