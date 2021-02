https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Claudia S. Catalin Obviedades electorales

Claudia S. Catalin (*)

Estamos transcurriendo el año 2021, año electoral, obvio.

Seguimos con los efectos de la pandemia y lentamente se desarrolla la vacunación en el país, aunque podríamos tener nuevos picos de contagio.

Aún no hay definiciones que modifiquen el proceso electoral, hay algunas propuestas, pero no hay claridad ni precisiones, entonces, lo que rige son las normas vigentes.

Las reformas electorales no son neutras y nunca son inocuas o ingenuas, además de no ser recomendadas en años donde se realizan elecciones. Pues claro, las reglas de juego son muy importantes y siempre deben establecerse con el tiempo suficiente de antelación.

Durante el año 2020, según Idea Internacional, se desarrollaron elecciones en al menos 105 países y territorios, utilizando protocolos y las medidas de seguridad necesarias. En algunos casos con una notable reducción en la participación y en otros con cierta normalidad. En general no hubo picos de contagio luego de su realización, aunque siempre significa la movilización de mucha cantidad de personas.

Para realizar los comicios, fue necesario un gran consenso de todos: Poderes del Estado, Autoridades electorales, Partidos Políticos, Organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas en temas electorales y en temas de salud, sanitaristas e infectólogos. A partir de estos acuerdos llegaron a posponer las fechas, suspender primarias, realizar cambios y dictar la legislación necesaria.

Los comicios necesitan protocolos -tal como ya hemos incorporado a nuestra vida– que en general, no son muy diferentes a los que utilizamos para concurrir a comercios y otras actividades habituales. Por ello, se deberá contar con todos los elementos que garanticen el desarrollo y protección de quienes se desempeñen en funciones electorales y de los electores en general: termómetros, barbijos, máscaras, alcohol y guantes, que deberían incluirse entre los materiales electorales a proveer, así como la adecuada comunicación de medidas de organización respecto del distanciamiento, organización, higiene y ventilación de los locales.

En esta provincia elegimos en el orden nacional: 3 Senadores y 9 Diputados y en el orden local se renuevan por mitades todos los Concejos Deliberantes, todas las Comisiones Comunales y 15 Intendencias, por lo que lo más recomendable es realizar las mismas en forma simultánea, esto es: el 8 de Agosto y el 24 de Octubre (tal y como ha venido sucediendo en elecciones de medio término).

En caso de no realizar las PASO, se requiere una decisión que no puede dilatarse más y también requiere establecer el modo de definir las candidaturas por los partidos políticos, Alianzas o Frentes electorales. Recientemente ha surgido también la posibilidad de posponer por un mes las PASO, a fin de lograr mayor cantidad de población vacunada y mejor protección para todos. Esta alternativa parece bastante criteriosa y posible de implementar. Otra opción puede ser que las Primarias no sean obligatorias, o realizar sólo Internas Partidarias (tal como sucedió en Perú) con lo que seguramente se reduciría la cantidad de personas que se movilizarían, pudiendo decir que sólo el 20% del total del padrón electoral de Santa Fe se encuentra afiliado a partidos políticos.

Desde hace un año estamos estudiando las alternativas y las formas en las que los países han resuelto las cuestiones electorales con pandemia, es urgente dar pasos concretos hacia las definiciones necesarias que den a las elecciones la certeza necesaria.

Si alguna lección nos dejó el proceso electoral en EE.UU. es que la "Democracia es frágil". Y si algo es claro es que, para que haya democracia debe haber elecciones y estas deben ser libres, justas e íntegras.

Necesitamos cuidar la salud de la población y cuidar el proceso electoral.

Porque cuidar nuestras elecciones es cuidar la democracia.

(*) Abogada. Especialista en gestión pública y en Derechos Políticos y Electorales. Ex Secretaria Electoral de Santa Fe. Integra el espacio Igualdad, es Miembro Honorario del Foro Federal de Organismos Electorales, Mesa Ni una Menos, Ojo Paritario y Mujeres por la Paridad.