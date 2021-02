https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.02.2021 - Última actualización - 13:19

13:11

El gobierno provincial levantó una sede para brindar información sobre el Boleto Gratuito para Estudiantes frente al portón que da a Bulevar Gálvez. “Obturan las visuales y la transparencia del espacio”, manifestaron desde la Facultad de Arquitectura de la UNL.

Edificio emblemático de Santa Fe Rechazos y críticas a la instalación de una oficina en el frente del Molino Fábrica Cultural El gobierno provincial levantó una sede para brindar información sobre el Boleto Gratuito para Estudiantes frente al portón que da a Bulevar Gálvez. “Obturan las visuales y la transparencia del espacio”, manifestaron desde la Facultad de Arquitectura de la UNL. El gobierno provincial levantó una sede para brindar información sobre el Boleto Gratuito para Estudiantes frente al portón que da a Bulevar Gálvez. “Obturan las visuales y la transparencia del espacio”, manifestaron desde la Facultad de Arquitectura de la UNL.

Para sorpresa de los santafesinos, el gobierno de la provincia días atrás instaló e inauguró una oficina en uno de los ingresos al Molino Fábrica Cultural (Ex Molino Franchino), ubicado sobre Bulevar Gálvez al 2300. Lo que llamó la atención fue la disposición de esta estructura sobre el portón sur del espacio cultural que fue recuperado en varias etapas por las anteriores gestiones.

Además de la crítica ciudadana, el repudio llega por parte de expertos en arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, quienes hacen público su rechazo a este tipo de intervenciones.

“Se hace necesario manifestar un contundente rechazo a las obras que se han construido recientemente frente al portal de acceso sobre el bulevar, que introducen un elemento extraño absolutamente descontextualizado, obturan las visuales y la transparencia del espacio y agreden a un proyecto arquitectónico que está acabado en sí mismo”, expresaron en un comunicado.

En ese sentido, señalaron: “Frente a tal desatino urbanístico y arquitectónico, nos encontramos una vez más ante el avasallamiento discrecional del patrimonio de la ciudad —lo que es decir también de sus ciudadanos— hecho que resulta aún más grave por provenir de decisiones inconsultas y arbitrarias de oficinas gubernamentales. Ante tales circunstancias, como Consejo Directivo de FADU UNL consideramos necesario emitir una manifestación de contundente rechazo a las obras que el Gobierno Provincial ha realizado frente a El Molino Fábrica Cultural, apelando a las autoridades correspondientes para que procedan a su remoción devolviendo al sitio su condición original”.

Foto: El Litoral

“Adefesio”

Sergio Cosentino, Decano de la FADU dialogó con El Litoral sobre esta preocupación que tienen en la casa de altos estudios. “Todo surgió de la reunión del Consejo Directivo, cuando los integrantes quisieron dejar expresado el rechazo de este ‘artefacto’ instalado en la puerta del Molino. Resulta pertinente que la facultad se expida porque realmente es una ofensa a un edificio que se ha instalado en el imaginario de la sociedad porque es un lugar donde se hace cultura pero además porque la obra tiene valor significativo, lo que hizo que sea reconocida a nivel nacional e internacional”, comenzó el arquitecto.

En ese sentido, el entrevistado mencionó: “Uno de los emblemas de ese espacio, justamente es esa especie de calle que une bulevar con Castellanos, que ya tuvo una primera intervención que fue la colocación de rejas que iba en contra de la idea primordial. También se hicieron esos “paragüitas” para dar sombra, cuyo término técnico es ‘bóveda cáscaras’ que es una creación del arquitecto Amancio Williams y sus herederos donaron ese diseño. Hoy se está afectando el ingreso y la perspectiva pensada para el lugar. Si alguien se quiere sacar una foto se topará con ese adefesio, que además ocupa la vereda de Bulevar y se agolpa gente que obstaculiza el espacio.

“Entiendo la importancia del Boleto Estudiantil pero se hizo todo mal”, afirmó Cosentino y agregó: “Lo que se propone de la Facultad es hacer notar a los santafesinos esta situación porque no tenemos que asistir impávidos a decisiones que se toman desde el gobierno. A nadie se le ocurriría instalar algo así en la puerta de la Catedral o del Convento de San Francisco”.

—¿Hubo algún tipo de consulta por parte de funcionarios hacia la FADU previo a instalar esta casilla?

— Absolutamente no. La universidad pública y en este caso nuestra facultad está abierta y a disposición de los organismos del Estado para poder ayudar a contribuir con reflexión y conocimiento. Me parece que tampoco consultaron con la Municipalidad, porque es el municipio quien debe velar para que no ocurran estas agresiones al patrimonio y haya una ocupación del espacio público.

—¿Qué buscan con este mensaje?

—Esencialmente desde la facultad queríamos visibilizar esta problemática y que podamos sensibilizar al vecino. Que no pase desapercibido. Hoy es el Molino, pero mañana puede ser el Museo Constitución o la Catedral. Pasó algo similar cuando intentaron poner un cajero automático en la puerta del edificio donde ahora funciona el Ministerio de la Producción (Bulevar Pellegrini 3100) que también es una obra histórica.

Por eso le requerimos a la autoridad competente que retire esta estructura del lugar y le busquen otro espacio que sea de visibilidad y accesibilidad pero sin interferir con el patrimonio de la ciudad.

Foto: El Litoral

Atropello

En sintonía con el planteo del Decano de la FADU, el arquitecto Luis Müller también manifestó su postura de rechazo a la instalación de esta oficina. “Constituye un atropello a la calidad del espacio público y revela un absoluto desconocimiento de los valores arquitectónicos de un edificio que ha sido apropiado por los santafesinos incorporándolo a su patrimonio cultural”, reflexionó en una carta abierta que publicó El Litoral.

“¿Será que tal vez no se trata de desconocimiento, sino de la deliberada intención de arruinar su vista para empañar la obra de una gestión anterior? Mejor pensar que no es así, que se trata solo de una (otra vez) desatinada decisión”, reflexionó. “Es probable que se trate de un elemento transitorio (su construcción así permite suponerlo), pero los usos y costumbres indican que lo transitorio muchas veces termina siendo permanente. La degradación del ambiente urbano es un hecho constante sobre el que hay que permanecer atentos, porque el acostumbramiento permite que se lo siga lesionando silenciosamente”, agregó.





Carribares

Además de las citadas intervenciones (rejas y la oficina aquí criticada), también genera preocupación por la instalación de una serie de carribares sobre calle Castellanos que trastoca la idea original de ese sector del paseo. “No estamos en contra de nadie, pero cuidemos los espacios que son de todos. Son aquellos edificios que hacen que Santa Fe pueda ser una ciudad mejor”, explicó el Decano de la FADU.

Cambió el perfil

Desde el inicio del gobierno de Omar Perotti, el “Molino” fue, de a poco, cambiando el perfil. El primer síntoma, fue el cierre en el verano del 2020 por un supuesto ahorro económico. Las intenciones de reabrir eran para febrero del año pasado pero con la llegada de la pandemia del Covid-19 se aplazó esa idea. Luego, en uno de los pisos, se montó el 0800 por el coronavirus. Con la reapertura de actividades sociales y recreativas, se permitió el acceso a este pasaje, debajo de los paragüitas para el público en general. También se realizan algunas presentaciones culturales.