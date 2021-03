https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La pandemia en el mundo

Una OMC dividida no alcanzó un acuerdo por la exención de patentes de la vacunas anti Covid-19

El consejo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se encarga de cuestiones de propiedad intelectual no alcanzó hoy un acuerdo sobre la exención temporal de patentes para las vacunas contra el coronavirus, tras la oposición principalmente de los países centrales, sedes de los grandes grupos farmacéuticos.

La OMC toma decisiones por consenso por lo que alcanzó la oposición de la UE y del Reino Unido, países donde prosperan grupos farmacéuticos como Pfizer y BioNtech, para no llegar a un acuerdo.

La propuesta fue presentada en octubre del año pasado, desde entonces tratada en ocho oportunidades en reuniones formales e informales, y volvió a ser discutida hoy, aunque en el puesto 12 de un temario de 18 puntos pese a la emergencia. Apoyada por los países de ingresos medio y bajo y resistida principalmente por la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, aunque también por Brasil, busca suspender las patentes "hasta que haya una gran vacunación a escala global y la mayoría de la población mundial esté inmunizada". Su aprobación facilitaría intercambiar conocimientos y multiplicar con rapidez los sitios de fabricación de productos médicos urgentes contra la pandemia, como las vacunas y los test. La iniciativa fue presentada por India y Sudáfrica y es respaldada por más de un centenar de países y organizaciones humanitarias y médicas que denuncian la desigualdad en la vacunación: en las naciones más pobres la inmunización no arrancó o lo hizo lentamente, mientras que los más ricos inoculan de forma masiva desde fines de 2020. La OMC toma decisiones por consenso por lo que alcanzó la oposición de la UE y del Reino Unido, países donde prosperan grupos farmacéuticos como Pfizer y BioNtech, para no llegar a un acuerdo. Tenés que leer Los enviados de la OMS a Wuhan no publicarán su informe preliminar Con el cambio de Gobierno, Estados Unidos flexibilizó un poco su postura y, a diferencia de reuniones anteriores de la OMC, no mostró una férrea oposición a quitar las patentes, sino que instó a seguir discutiendo los beneficios y problemas que traería, indicó a Télam una fuente cercana a la negociación. PhRMA, la asociación que nuclea y funciona como "lobby" de las farmacéuticas en el país, le dirigió esta semana una carta al presidente Joe Biden en la que exigió que se defienda la propiedad intelectual. "El Gobierno de Estados Unidos se opone a esta exención junto a otros incluidos la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Canadá, Suiza, Brasil y Noruega. Instamos a mantener este respaldo a la innovación", dice la misiva. Brasil ratificó hoy su oposición a la exención, único país en desarrollo en hacerlo y uno de los más golpeados en el mundo por la pandemia, precisó una fuente en Ginebra, ciudad suiza donde la OMC tiene su oficina. Tenés que leer Los casos de coronavirus en el mundo aumentaron por primera vez en siete semanas Por el contrario, el titular de Médicos Sin Fronteras, Christos Christou, firmó hoy una carta abierta a los Gobiernos en la que afirma que "la propiedad intelectual, los datos y el conocimiento de las tecnologías sanitarias contra el coronavirus deben compartirse abiertamente". "Un año después de la pandemia, las corporaciones farmacéuticas continúan manteniendo sus monopolios de mercado, incluso en tecnologías que se benefician de importantes inversiones públicas", apuntó al recordar los fondos estatales utilizados para la investigación y el desarrollo de muchas de las vacunas que hoy se administran. La flamante directora de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, por ahora mostró su postura a favor de una "tercera vía", que se resumiría en mantener los derechos intelectuales, pero fomentar los acuerdos entre laboratorios para ampliar la cadena de producción y entre las empresas y los países para una mayor transferencia de tecnología. "Debemos encontrar una `tercera vía` que preserve las reglas multilaterales que fomentan la investigación y la innovación al tiempo que promueve acuerdos de licencia para ayudar a ampliar la fabricación de productos médicos. Algunas empresas farmacéuticas como AstraZeneca, Johnson & Johnson y el Serum Institute of India ya lo están haciendo", indicó la primera mujer y la primera persona nacida en África al frente de la OMC en un artículo de opinión publicado en el Financial Times. El próximo debate sobre las patentes está pautado para junio, aunque los países se comprometieron a seguir con las negociaciones a mitad del mes próximo. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

