COLÓN / Domínguez no anduvo con vueltas... Eduardo Domínguez: "Nuestro objetivo es la Copa de la Liga" El técnico sabalero elogió a Chicco, le gustó el primer tiempo de Ferreira, pretende que forme una sociedad con el Pulga para jugar y habló de los lesionados y los infectados por el Covid.

Eduardo Domínguez es un entrenador que trata de asimilar de la mejor manera todo, tanto en los buenos momentos como también en los malos. El objetivo lo tiene bien definido y lo dice claramente: es el torneo local. Pero no lo expresa pura y exclusivamente porque ganó los cinco primeros partidos y se encamina en una posición de privilegio para lograr la clasificación para la ronda final o porque crea que el equipo está para campeón (algo que su personalidad jamás le permitiría decir por más que lo piense), sino porque les recuerda a todos que cuando a él lo buscaron, fue porque la posición en la tabla de promedios era muy comprometida. Domínguez llegó a Colón cuando el club estaba en el descenso y aquella victoria ante Rosario Central de hace un año (último partido pre-cuarentena) le dio la chance de salir de esa posición. Luego, la decisión de Afa de suprimir los descensos, en primera instancia y la de postergarlos hasta fines de 2022, permitió que Colón empezara a salir de ese pozo. Y fue clave lo de Domínguez, porque los seis partidos que se computaron para la tabla de promedios (el del debut con Central y los cinco de este torneo), fueron ganados.

¿De qué habló Domínguez luego del partido?, de todo esto y también de la situación que se está planteando en un plantel que él mismo reconoció que es corto y que en este momento tiene bajas sensibles:

"Nos duele perder pero se dio el partido que presentó el rival, aprovechó la situación que tuvo en el primer tiempo, no tuvimos la efectividad que suele tener el equipo, tuvimos buena presión hacia adelante, controlamos el partido y desperdiciamos ocasiones claras".

"No veo merma física, creo que en el segundo tiempo nos costó entender que había que tener más paciencia y no atacar con tanta velocidad".

"Quería verlo a Nacho (por Chicco) y darle la oportunidad, si no lo vemos cuando el equipo anda bien y en otro torneo, ¿cuándo lo vamos a ver?. El debe tener la confianza para sentirse seguro y hoy lo demostró de gran manera".

"Somos un equipo, un plantel, no sólamente los once que salen a la cancha. Los que jugaron estuvieron a la altura del partido, dieron muestras de que están para jugar en Colón. Góez, Ferreira y Mura necesitan ritmo, si no los ponemos en estos partidos cuando el equipo anda bien, ¿cuándo?".

"El objetivo principal es el campeonato, no es que no le demos importancia a la Copa Argentina. Personalmente, lo proyectamos de esa forma, nos duele perder pero el objetivo es no desviar que arrancamos muy abajo de la tabla de promedios y que nosotros tenemos que enfocarnos en el torneo".

"En el segundo tiempo, nos costó encontrarlo a Ferreira. Yo quise que él y el Pulga se encuentren un poco más, por eso le dije a Cristian que vaya por izquierda y al Pulga de media punta. Ferreira necesita más fútbol, hace mucho que no jugaba 90 minutos. El tiene que jugar donde jugó en el primer tiempo, cuando estuvo sólido en su juego, tiene pase gol, llega al área, tiene que acostumbrarse a Colón, a la ciudad, a sus nuevos compañeros. En River no tenía mucho lugar y jugaba poco. El debió entender nuestro esquema, nuestros movimientos, adaptarse al grupo, a la ciudad y tuvo que hacer un trabajo de acondicionamiento físico".

"Respecto del tema de los afectados por el virus, no puedo ir más allá de lo que dice la parte médica, hay que tener paciencia, no volverse locos. Hay que cumplir a rajatabla lo que tenemos que hacer como ciudadanos y si tenemos que aislarnos uno, dos o cinco, hay que hacerlo porque primero está la salud y luego la parte deportiva".

"Morelo estuvo en los últimos tres días entrenando con nosotros pero no hizo fútbol todavía, no hizo reducido con impacto, hay que seguir acondicionando y a medida que se vaya amoldando y lo veamos bien, lo vamos a tener en participación. Tiene el alta médica, pero hay un montón de escalones que todavía debe subir".

"Bianchi y Bernardi mejoran pero todavía no entrenaron con el grupo".

"Ni antes éramos los mejores ni ahora los peores, esto es partido a partido y hay que mejorar siempre. Estamos bien posicionados en el torneo y si pensamos que ya está, es una lástima. El camino no es corto como parece el torneo, no hay que relajarse y saber que el mínimo detalle nos deja con las manos vacías".

"Nos gusta jugar en nuestra casa, volvemos a jugar ahí, nos sentimos cómodos y el domingo queremos volver a ganar".

Frases que encierran varios conceptos, arrancando por las prioridades y continuando por las dificultades que en este momento se presentan para que el técnico pueda contar con todos los jugadores. Afuera tiene a, por lo menos, a casi medio equipo que tranquilamente podría ser el titular. Bianchi, Morelo, Castro, Bernardi y Aliendro son jugadores para pelear un lugar entre los 11. Seguramente, del partido en San Nicolás habrá rescatado conclusiones que le sirvan. Creo que la más importante es la de Ferreira, un jugador que si puede pulir lo bueno que se le vio en el primer tiempo ante Argentinos Juniors, resulta más que interesante y pueden, ambos, formar lo que Domínguez pretende que hagan: una buena sociedad para jugar.