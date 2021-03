Vuelve la F1: todo lo que hay que saber

Con el británico Lewis Hamilton como máximo favorito para renovar la corona, el español Fernando Alonso de regreso tras dos años de ausencia y la incorporación del alemán Mick Schumacher, hijo del legendario Michael, la Fórmula 1 dará comienzo este fin de semana en Bahréin a una temporada récord de 23 carreras.





El calendario 2021, que recupera las tradicionales fechas perdidas el año pasado por la pandemia de coronavirus, también tendrá cierre en Medio Oriente con el GP de Abu Dhabi (12 de diciembre), al que Hamilton espera llegar como máximo campeón histórico de la categoría.





El número 1 de la escudería Mercedes igualó en 2020 el récord de siete títulos en la F1 que era sólo propiedad de Michael Schumacher y ahora buscará su octavo campeonato para consagrarse como monarca absoluto de la estadística.





Hamilton, de 36 años, ya lidera otros registros históricos de la F1 en los rubros de carreras ganadas (95), pole positions firmadas (98), puntos acumulados (3.778) y podios obtenidos (165).





En la que podría ser su última temporada, tras renovar con Mercedes por apenas un año, el británico tendrá como máximo adversario al neerlandés Max Verstappen, líder del equipo Red Bull, que terminó tercero en los últimos dos Campeonatos Mundiales de Pilotos.

