El Frente busca ampliar su construcción política

Por Luis Rodrigo SEGUIR Con la idea de una revitalización y el calendario electoral que apremia, el Frente Progresista, Cívico y Social mantuvo el viernes pasado su primera reunión desde que comenzó el año. El encuentro es importante porque termina con las opiniones que le auguraban poco futuro a la coalición que pretende no perder su vocación de poder. En buena medida, caen las versiones de terminar con esa opción en la provincia de Santa Fe y volcarse de lleno a la oposición encabezada por Cambiemos, porque quienes las instalaron estuvieron en el encuentro del FPCyS. Estuvieron los principales dirigentes políticos del radicalismo que tradicionalmente ha sido frentista y del socialismo que conduce ese partido y tiene ampliar chances de ganar la interna del 18 de abril. Otra vez, la figura convocante puertas afuera del PS fue Miguel Lifschitz, y hacia adentro del socialismo también Antonio Bonfatti. El radicalismo llegó al zoom del viernes fundamentalmente representado por el NEO, con el diputado Maximiliano Pullaro como principal referente. Los territorios de poder más importantes que le quedaron al Frente, tras su última derrota electoral en la provincia, tienen nombre y apellido. Eso quedó claro en la reunión, con las intervenciones del dúo J&J, de los intendentes de Rosario y Santa Fe, Pablo Javkin y Emilio Jatón, que tienen bastante para decir a partir de sus realidades en lo que les importa: gobernar. J&J nada quieren saber con quienes se les oponen desde el concejo municipal: el ex intendente santafesino José Corral y sus ediles, en la capital provincial; y el diputado nacional del Pro Federico Angelini y sus concejales de Juntos por el Cambio en el mayor distrito electoral de la provincia. Territorio En política quien tiene al menos un sector de la conducción del Estado cuenta con poder. Y si ese mandato proviene de las urnas, mucho más. De las urnas se trata y en el radicalismo ha sido convincente la sucesión de visitas a localidades del interior santafesino por parte del ex gobernador Lifschitz. Los dirigentes radicales han visto durante el año pasado y lo que va de 2021 las reacciones de sus comunidades cuando llega el presidente de la Cámara de Diputados, además de leer encuestas. Pero planean también formar frentes más amplios o directamente un Frente Amplio en las localidades en donde se pueda, que también incluya a militantes del Pro, tal como ha ocurrido con la ciudad de San Guillermo en San Cristóbal, el departamento al que representa el senador radical Felipe Michlig, otro de los apellidos clave para la fortaleza del Frente y la oposición en la Legislatura. En las pantallas de las computadoras de los dirigentes del Frente, estuvieron también el viernes el senador radical Lisandro Enrico (General Obligado), el diputado provincial Gabriel Real (PDP), Mónica Peralta (GEN), entre otros dirigentes. Ampliar Además de los nombrados, estuvo Carlos Fascendini, el presidente del Comité Provincial de su partido. Unas semanas atrás había dicho que el Frente Progresista era parte "del pasado". Se dice que no necesitó dar explicaciones al respecto en el zoom frentista. En cambio, se dejó en claro desde el radicalismo que a nivel nacional esa fuerza mantiene una alianza en Juntos por el Cambio. Radicales frentistas y socialistas no piensan solo en volver a contar con los dirigentes aquellos radicales que, hace unos pocos años, estuvieron en la misma boleta de Carlos Reutemann y Mauricio Macri. También se habla de construir una opción que incluya a otros actores políticos que han logrado fuertes avances en dos direcciones: el movimiento feminista y las llamadas disidencias que reclaman cambios sociales y culturales profundos; los ambientalistas, ecologistas y verdes en general que –aunque menos organizados- cuentan con un amplio consenso social y cultural, pero buscan discutir medidas económicas y modelos productivos y de consumo que no pocas veces chocan con el poder económico. Desde el radicalismo se entiende a los socialistas que hoy deben hablar con la urgencia de superar la interna partidaria, porque no se le habla de la misma manera a los partidarios que a la sociedad; y los socialistas, por su parte, ahora admiten que los radicales cuiden sus vínculos con sus correligionarios con los que han armado alianzas locales en comunas con dirigentes del Pro y su marco de alianzas nacional. Todos entienden que invitar a otros sectores implica ceder lugares, incluso en las listas. Más que límites ideológicos o programáticos, parece haberlos de carne y hueso. Se dice con fulano o con mengano, no. Habrá que ver si se logra el primero de los objetivos frentistas, además de replantear sus bases y adaptar su discurso a encabezar la oposición a nivel provincial y nacional, reunirse al menos cada dos o tres semanas. 18 de abril La interna del Partido Socialista tiene a sus dirigentes volcados a convencer a sus electores partidarios, para el 18 de abril. El oficialismo en la interna para la conducción del PS (Bonfatti y Lifschitz, entre otros) presenta listas en 170 centros socialistas, mientras que quienes los cuestionan (Mónica Fein y Rubén Giustiniani más Roy Cortina) lo han logrado en solo 70. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

