Busatto al cruce del cuestionamiento de diversos bloques

"No hay incompatibilidad para que Sain vuelva al Organismo de Investigaciones"

Para el jefe de la bancada oficialista de Diputados no hay impedimentos legales ni éticos para que el ex ministro de Seguridad regrese al cargo ganado por concurso. El objetivo parlamentario son las futuras leyes de conectividad, señaló.

Busatto defiende la vuelta de Sain al OI. Crédito: Archivo El Litoral

Por Mario Cáffaro SEGUIR "No hay ninguna incompatibilidad -ni ética ni legal- para que Marcelo Sain vuelva a su cargo de director general del Organismo de Investigaciones que ganó por concurso" insistió en afirmar el diputado Leandro Busatto, jefe de la bancada del Frente de Todos en la Cámara Baja. Es más, cuestionó los ataques a Sain de sus pares del Frente Progresista y advierte que apuntan a disciplinar su futura tarea. Busatto fue una de las pocas voces que salió a defender al saliente ministro de Seguridad que la semana pasada solicitó al fiscal general, Jorge Baclini, la reincorporación al cargo. Sain asumió en diciembre de 2018 y al año siguiente solicitó licencia para desempeñarse como ministro en el gabinete de Omar Perotti. Tiene un mandato de seis años en ese cuerpo que es el apoyo fundamental para las investigaciones de los fiscales que integran el MPA. Hasta anoche, Baclini aún no se había pronunciado ante el pedido. "No hay ninguna incompatibilidad y la decisión es de Baclini, no de la Cámara de Diputados" afirmó Busatto a El Litoral en alusión a la presentación de 27 de sus pares pidiendo que no sea reincorporado. Además consideró "improcedente" seguir el expediente de juicio político. "Ya no es un funcionario del Poder Ejecutivo y por lo tanto se cayó el juicio político. Es una farsa lo que están haciendo", señaló en alusión a la decisión de la Comisión que se negó a mandar al archivo la denuncia de Lucila Lehmann. En ese sentido Busatto respaldó el dictamen de la justicialista Matilde Bruera en la comisión. La mayoría de la comisión, en cambio, decidió abrir una serie de pruebas antes de resolver seguir o no el caso. Entre el pedido de los 27 legisladores y la presentación de Pablo Farías (PS) ante el INADI por los dichos de Sain, Busatto advierte "un intento de disciplinar a Sain". El legislador justicialista insistió en la necesidad de discutir los tres mensajes sobre seguridad remitidos por el Ejecutivo y elaborados por el equipo de Sain. "Dijeron que con la llegada del nuevo ministro (Jorge Lagna) se iba a distender la relación política y se iban a empezar a discutir estos proyectos. No veo esa voluntad, al contrario siguen atacando a Sain", señaló. "Creo que Sain propuso y con mucha contundencia una propuesta legislativa en tres leyes que están en la Cámara de Diputados, y probablemente por una situación de una excesiva fricción con la oposición, lo mejor haya sido que en esta etapa podamos oxigenar el Ministerio y descomprimir una situación de mucha tensión política con la oposición. Él decidió dar un paso al costado, para nosotros es un tema que no nos preocupa en la medida que la política no se modifique. Lo que nos convoca a nosotros con el gobernador es resolver el problema de la seguridad, trazando una política que se pueda sostener en el tiempo, independientemente de los nombres propios", añadió el justicialista. Conectividad El jefe de la bancada oficialista de Diputados afirmó que después de Semana Santa el oficialismo quiere buscar aprobar los dos proyectos vinculados a la conectividad. "El Ejecutivo ya respondió las preguntas que tenía el Frente Progresista, pretendemos acordar una agenda de trabajo sobre el tema y esperemos que la oposición no saque más excusas. Es clave que podamos avanzar con este proyecto.", recalcó ante El Litoral. Los dos mensajes del Poder Ejecutivo recibieron aprobación del Senado con el voto oficialista y la abstención de los representantes del Frente Progresista. Recordó que Santa Fe "es una de las provincias con las mejores economías del país, pero ocupa el puesto 11 en el ránking de conectividad. Debemos mejorar y debe ser política de Estado. Se necesita conectividad para la educación, para el teletrabajo y para que las empresas hagan negocios y con eso generen empleo". Según el diputado "la iniciativa no entra en colisión con el sector privado que trabaja en este sector de la economía. Es complementario. Necesitamos que la oposición cambie y apoye este proyecto", reclamó. Enojo radical con Perotti El comité provincial de la Unión Cívica Radical salió a cuestionar al gobernador Omar Perotti al que califican de tener "actitudes totalitarias" al ignorar a autoridades locales o departamentales a la hora de visitar el interior santafesino. El documento firmado por Carlos Fascendini es un respaldo a las críticas del senador Orfilio Marcón (General Obligado) y del intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, quienes cuestionaron la falta de invitación del gobierno provincial a un acto de entrega de viviendas en esa ciudad norteña. Perotti finalmente no fue al acto pero sí lo hicieron funcionarios de su gobierno. El comité provincial de la UCR repudió "el constante desprecio al diálogo y a la convivencia democrática del gobernador Perotti por su accionar, demostrando actitudes totalitarias que radica en no hacer parte a intendentes, presidentes comunales y legisladores de las visitas oficiales a las localidades gobernadas por la oposición. Esta actitud nos alarma, no solo porque se desconoce y menosprecia a quienes representan las localidades y trabajan día a día junto a los vecinos haciendo posibles las transformaciones -que él hoy celebra-, sino también porque demuestra su desapego a las más elementales formas de respeto democrático". Explica el documento que las viviendas entregadas fueron construidas en un trabajo conjunto entre el gobierno provincial, una fundación de Avellaneda, familias beneficiaras, dos sindicatos y el municipio. Destaca el radicalismo que además de no haber sido invitadas las autoridades locales, el acto de entrega se realizó en la sede de una organización peronista. "Esperamos que el gobernador reflexione, y decida un cambio de rumbo que nos lleve hacia un estado plural, donde prime el diálogo democrático y el respeto a las instituciones. Son tiempos difíciles, donde más que nunca nuestra provincia necesita que se dejen de lado los egoísmos y mezquindades. Demos el ejemplo de la unión y la solidaridad que queremos para el pueblo santafesino" le reclama el documento. Quejas similares habían expresado en su momento otros intendentes y legisladores radicales e incluso algunos justicialistas no invitados a actos oficiales en las localidades de origen. Actividad En Semana Santa habitualmente la Legislatura entra en pausa. No obstante este año el Senado fue convocado para mañana mientras que no ocurrió lo propio con la Cámara de Diputados. En la Cámara Baja solo ha sido citada -a reunión virtual- la comisión de Educación para mañana para considerar los temas en agenda, según la invitación realizada por su presidenta, Claudia Balagué (PS). 