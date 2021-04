Desobediencia Covid: piden más controles sobre "clandes" y picadas en la Costanera

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se requirió al municipio informes de las supervisiones realizadas sobre las corridas de vehículos en ese sector de la ciudad, y sobre las motos retenidas con pedidos de captura. Áspero debate sobre los controles estatales que se hacen: fiestas clandestinas, ruidos molestos e incluso un recital en el Anfiteatro que se fue "a desmadre".

La secretaría de Control municipal quedó en el ojo de la tormenta política dentro de lo que fue el debate en el Concejo en la sesión de este jueves. Cuánto y cuándo se controla, en qué zonas de la ciudad, si se hacen tests de alcoholemia, qué pasa con los ruidos molestos denunciados por vecinos y las fiestas clandestinas (las llamadas "clandes") en cercanías de la Costanera; las cámaras comunitarias y el Centro de Monitoreo, e incluso un recital "descontrolado" en el Anfiteatro del Parque del Sur, entre otros elementos, se cobraron una larga discusión en el recinto.

En línea con esto, fueron sancionadas varias medidas. Se le requirió al Ejecutivo que en 15 días informe -con relación a la implementación de controles de tránsito en la Costanera- si se efectúan allí supervisiones vehiculares; si es así, que especifique con qué frecuencia y en qué horarios se llevan a cabo, y cuál es la cantidad de actas de infracción labradas (sobre vehículos), con detalle de los motivos.

Otra comunicación requirió al municipio (particularmente a la secretaría de Control) que detalle cuántos controles se efectuaron sobre motovehículos retenidos en la ciudad (años 2020 y lo que va de 2021), precisando hora, fecha y lugar de las intervenciones; cuántas infracciones hechas (más los motivos de éstas), y el detalle de unidades retenidas que posean orden de captura.

Sin generalizar a los usuarios de estos vehículos, el fundamento del texto (impulsado por Luciana Ceresola, Pro-Juntos) sostiene que a diario este transporte (la moto) "es utilizado por quienes delinquen, mediante la modalidad de 'motochorros'. Los vecinos padecen diferentes situaciones de inseguridad en la que son abordados".

(Des) obediencia civil y responsabilidades

"Hay múltiples denuncias y quejas de los vecinos con respecto a la organización (de espectáculos culturales) dentro el Anfiteatro. Cualquier norma que aprobemos no hará 'magia' (per se) si no hay control; de nada sirve aumentar las multas y sanciones contra organizadores de fiestas clandestinas si no hay control. Lo mismo con las motos: hablamos del alto índice de delincuencia y se sabe que el principal medio de movilidad de los delincuentes son las motos. Entonces, ¿los controles? Pedimos eficiencia a la secretaría competente", cuestionó Ceresola.

"Voy a disentir", atajó la crítica la concejala oficialista Laura Spina. "La secretaría de Control viene haciendo un trabajo de día y noche, más aún en el contexto de pandemia. Sabemos de las fiestas desbaratadas; vemos los inspectores en las calles de la ciudad. Hay muchísimas motos retenidas y actas labradas... Me parece injusto ese exceso de vehemencia", le espetó a la edila opositora.

Para el justicialista Federico Fulini, habrá que hacer un esfuerzo mayor (desde el área de Control). Y habló de que se vive una época en la que todo se debe "protocolizar": "Mientras más protocolos haya, habrá menos clandestinidad y más actividades económicas podrán seguir funcionando. Para poder acompañar esa protocolización, el Estado debe acompañar con un mejor ejercicio en materia de controles".

De pronto alzó la voz el opositor Carlos Pereira: "En las fiestas de fin de año, ¡el municipio no hizo controles de alcoholemia! Y claro: el director del Hospital Cullen se quejaba porque le entraban pacientes accidentados a salas de terapia, mientras tenía las salas Covid colapsadas. El aporte concreto que podía hacer el municipio era evitar que entren accidentados por culpa de la ingesta de alcohol, pero no se hizo", fustigó.

Para Carlos Suárez, hay muchas cuestiones que son "llamativamente muy identificables", algunas autorizadas por el municipio (como ese recital en el Anfiteatro), "en las cuales el control del Gobierno local no está. Eso llama la atención. En este contexto tan particular, "las autoridades deben estar a la altura de las circunstancias", aportó Sebastián Mastropaolo.

En defensa a la actual administración local, volvió a tomar la palabra Spina: "Se darán (desde el municipio) las explicaciones y rendiciones de cuentas que hagan falta. La secretaría está haciendo un gran trabajo. Se habla mucho pero poco se sabe de todo el trabajo sancionatorio y de supervisión que viene desplegando Control".

Alarmas comunitarias y Red de Vecinales

Al final del listado de expedientes sobre tablas, figuraba un decreto por el cual se citaba al Ministro de Seguridad, Jorge Lagna, a una reunión de trabajo con los concejales para conocer detalles sobre el plan a desarrollar este año para combatir el delito y la violencia. No salió aprobado.

Una resolución sancionada instó al Ejecutivo a realizar los estudios de factibilidad para determinar si se puede incorporar un módulo de Video Verificación (transmisión de imágenes a través de WiFi que se activa para su visualización al momento del disparo de la alarma o del botón de alerta) en los sistemas de alarmas comunitarias y alarmas en instituciones vinculadas al Centro de Monitoreo Municipal.

Hay más de 150 sistemas de alarmas comunitarias en la ciudad, y unos 40 mil vecinos que las utilizan. "La gente nos dice que es una buena herramienta disuasiva del delito, por la vigilancia y el alerta temprana. El sistema debe crecer en cobertura. Hay nuevos elementos tecnológicos para actualizar el software de alarmas comunitarias existentes, y mejorar así la conexión inmediata y geolocalizada con el Centro de Monitoreo", dijo el autor de la resolución, Carlos Pereira (UCR-Juntos por el Cambio).

También, a instancias de Laura Mondino (FPCyS), se dispuso que el Ejecutivo Municipal invite a un máximo de dos representantes de la Red de Vecinales por la Seguridad "a las reuniones del Consejo de Seguridad Urbana, tal lo previsto en el artículo 5º de la Ordenanza N° 10.289, hasta tanto se normalice la situación de la Federación de Asociaciones Vecinales".