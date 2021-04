https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras los anuncios del Presidente

La provincia de Santa Fe no adhiere a las nuevas medidas pero reforzará los controles

El Gobierno nacional dispuso este miércoles restringir durante dos semanas la circulación en el AMBA entre las 20 y las 6 del día siguiente, suspender las clases presenciales y limitar las actividades comerciales. Por ahora, no habrá cambios en la "bota".

