Toto Wolff: "Al Mercedes, ya podemos tirarlo a la basura"

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, mostró hoy enojo por el choque que protagonizaron los pilotos Valtteri Bottas, de su escudería, y George Russel, durante el Gran Premio de Emilia Romana corrido ayer en el circuito italiano de Ímola, donde se impuso Max Verstappen, de Red Bull.



Russel es piloto de la escudería Williams, cedido a préstamo este año por Mercedes, y de ahí el enojo de Wolff, quien sostuvo que "al Mercedes ya podemos tirarlo a la basura", en declaraciones a la página DAZN F1, replicadas por el diario español Mundo Deportivo.

The incident that brought out red flags in Imola 🚩#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Z18dCPXwOZ