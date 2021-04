https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 20.04.2021 - Última actualización - 16:02

12:50

Coronavirus en Santa Fe

El director del Cullen propuso montar un hospital de campaña enfrente

Sería para trasladar a los pacientes no Covid que llegan al hospital. Se levantaría en el predio militar. "Es una idea que le dimos al gobernador", dijo Juan Pablo Poletti, "porque no podemos quedarnos de brazos cruzados si no nos quedan camas".

Crédito: Fernando Nicola (Drone)



Crédito: Fernando Nicola (Drone)

Coronavirus en Santa Fe El director del Cullen propuso montar un hospital de campaña enfrente Sería para trasladar a los pacientes no Covid que llegan al hospital. Se levantaría en el predio militar. "Es una idea que le dimos al gobernador", dijo Juan Pablo Poletti, "porque no podemos quedarnos de brazos cruzados si no nos quedan camas". Sería para trasladar a los pacientes no Covid que llegan al hospital. Se levantaría en el predio militar. "Es una idea que le dimos al gobernador", dijo Juan Pablo Poletti, "porque no podemos quedarnos de brazos cruzados si no nos quedan camas".

Por Nicolás Loyarte SEGUIR "Tal cual lo venimos viendo desde hace semanas, el crecimiento de casos de covid es sostenido y a partir de este incremento se van ocupando las camas que hay disponibles en el interior del hospital", comenzó diciendo este mediodía el doctor Juan Pablo Poletti, director del hospital central de la ciudad "José María Cullen", durante una rueda de atención a la prensa, en la que expuso la realidad que están atravesando en ese centro de salud de la ciudad ante el exponencial incremento de casos de covid por la segunda ola de la pandemia. En ese sentido, "el sábado por la tarde tuvimos que disponer de la apertura de una nueva sala de Internación Covid en la planta alta de Traumatología. A partir de allí pudimos contar con camas disponibles para Covid. Por supuesto que el aumento de camas Covid lleva como inconveniente a una reducción de camas no Covid, ya que el hospital no puede crecer más en su cantidad de camas", describió el director. "El domingo estuvimos apretados con las camas no Covid. Lo mismo se hizo en Terapia Intensiva en la tarde del día de ayer (lunes), cuando se dispuso una parte de la Terapia Intensiva (la sección C), donde teníamos cinco camas críticas en la unidad nueva donde se abrió la Unidad Coronaria, y allí se hizo UTI Covid, a raíz de la demanda de cantidad de casos de terapia Covid. Por lo que aumentamos de 20 a 25 camas críticas de terapia Covid en total, y se utilizaron camas de Unidad Coronaria para Terapia Intensiva", continuó el médico. Foto: Mauricio Garín "Estamos en un trabajo diario a toda hora, junto a la gente de coordinación del área Critica, de Cuidados Intensivos, la Dirección y el Concejo, tomando estas medidas que son sin lugar a dudas para el beneficio de cada uno de los santafesinos, en pos de garantizar que haya una cama cuando se la necesite", dijo más adelante la máxima autoridad hospitalaria. -¿Cuál es el panorama que analizaron ayer junto al gobernador Perotti?, ¿Es necesario tomar medidas más severas para evitar los contagios? -Se planteó la realidad de cada uno de los hospitales. Por ello participamos todos los directores de la provincia. Se plantearon ideas de cómo dar respuesta ante el aumento tan acelerado de la segunda ola de contagios, respecto de lo que fue la primera. Y también surgió la dificultad, con respecto a lo que fue esa primera ola, que se está dando en simultáneo en toda la provincia, por lo que Rafaela, San Justo, San Cristóbal y el resto del centro-norte de la provincia, están derivando pacientes acá, porque se están llenando de casos. El año pasado Rosario tuvo un gran pico de contagios un mes antes que acá. Lo que nos permitió trabajar en red. Pero ahora estamos todos con gran cantidad de casos en simultáneo. Lo que se habló fue lo que se anunció el viernes. Se va a abrir una Terapia Intensiva de 8 camas, y otras 20 de sala, en el Cemafe. Ello nos va a permitir contar con un backup en la atención en el Cullen, que la va a coordinar, para tener una articulación entre la Terapia del hospital y a diez cuadras con la del Cemafe. No es fácil abrir una Terapia. Hay que preparar detalles e insumos para no correr riesgos. -¿Cómo definen en qué hospital se interna a un paciente Covid en la ciudad? -Eso lo evalúa Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies 107), y decide entre el Iturraspe nuevo, el viejo y acá (el Cullen). Depende de la complejidad del paciente. Si es coronario y requiere área crítica tiene que venir acá, si es sólo clínico puede ir al Iturraspe nuevo, o al viejo. También estamos articulados para que el sistema privado pueda liberar camas en su Terapia Intensiva para derivar allí a los no Covid, pero por ejemplo el lunes ya no tenían lugar. Foto: Mauricio Garín -¿Cuántas camas quedan hoy disponibles en el Cullen? -Es todo muy dinámico y puede cambiar de una hora a la otra. Hoy tenemos un mínimo del 90 por ciento de ocupación en Terapia y un 75 por ciento en sala. Como lo previmos, el cuello de botella se da en Terapia y más ahora con pacientes jóvenes. Esto significa que ocupan más días las camas. Y en ese sentido estamos trabajando para poder abrir más camas en el Cemafe y hay otra opción de acondicionar el sanatorio Sagrada Familia, y que el sector privado pueda liberar camas para derivar no covid, para que queden el Iturraspe y el Cullen para covid. -¿Cuánto complica la atención los hechos violentos con heridos? -El lunes a las tres de la tarde llegaron en simultáneo tres heridos de arma de fuego, que requirieron atención quirúrgica y fueron derivados a sala, lo que nos complicó todo porque estamos al límite, por ejemplo. También inciden los accidentes de motos u otros vehículos. Por ello le pedimos a la ciudadanía que el que no tenga que circular que no lo haga, respetemos la producción comercial pero no circulemos para ir a la Costanera a tomar mates. Tratemos de ver esta realidad que ya nos toca muy de cerca. Porque cada accidente nos implica al menos dos politraumatizados que ocuparán camas críticas, que hoy necesitamos para el covid. -Por último, ¿se evalúa montar un hospital de campaña frente al Cullen? -Es una idea que le transmitimos ayer al gobernador. Se están buscando alternativas. Nuestro comité de covid se reúne de lunes a sábado a las 9 y de allí surgen estas ideas. Si así se necesitara, podríamos disponer con los médicos de planta no covid y los residentes, de un hospital de campaña acá en frente. Cortando la calle podríamos hacer una articulación con el hospital. Luego el gobernador lo evaluará y si es viable se realizarán los trámites necesarios para que el Distrito Militar N°12 puede colaborar con esta situación y ceder el espacio. Incluso ver si se utiliza el edificio, un hospital modular o uno de campaña del Ejercito. Nosotros podríamos el recurso humano. Los 1.800 empleados del hospital estamos dispuestos a dar batalla a esta situación acá, en frente o donde sea. No podemos decir no tenemos más camas y quedarnos de brazos cruzados. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

Temas: