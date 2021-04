Fiestas clandestinas: de la lista de invitados a la lista de investigados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La fiscalía le pidió al Ministerio de Salud que informe si quienes participaron de fiestas clandestinas tienen síntomas de covid. Esto agravaría su situación ante la Justicia. La fiesta les puede salir muy cara.

Luego de que los organismos de seguridad y de control y la justicia "apagaran los parlantes" de las al menos tres fiestas clandestinas que se hicieron durante la última semana en el área metropolitana santafesina llegó la hora de la investigación de cada uno de los participantes, que ahora deberán "bailar" al ritmo del Código Penal, para determinar el grado de responsabilidad de cada una y uno. Por lo que "el trago" les puede caer mal y caro, ya que tendrá impacto en sus billeteras.

En concreto, para el caso de las fiestas clandestinas que se desarrollaron en los últimos días en los countries de Santo Tomé (El Paso y Aires de Llano) y en el resto de la ciudad, "tenemos instrucciones concretas de la Fiscalía Regional, que también fueron impartidas a la Unidad Regional 1 de Policía, en las que se establece un procedimiento para estos casos", comenzó diciendo ante la prensa este jueves por la mañana el fiscal coordinador del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Estanislao Giavedoni, en la puerta de los Tribunales.

Dichas instrucciones están vinculadas a los casos de incumplimiento de las nuevas restricciones de circulación de 21 a 6 horas impartidas por decreto desde el Ejecutivo y también, en particular, para las fiestas clandestinas. En el caso de estas últimas, Giavedoni dijo que "se debe proceder a la aprehensión de los organizadores y los dueños del lugar donde se desarrolló o lo alquilaron" para hacer las fiestas.

Fiscal. "La lista de invitados sirve luego para realizar un seguimiento de la salud de cada uno de los participantes", dijo Estanislao Giavedoni.Foto: El Litoral

Las clandestinas

Pero las responsabilidades no terminan allí, ya que también la fiscalía tiene la orden de secuestrar la lista de invitados y los equipos de música y demás elementos. "La lista de invitados sirve luego para realizar un seguimiento de la salud de cada uno de los participantes", dijo el fiscal. En tal sentido, "le solicitamos mediante un oficio al Ministerio de Salud la información de cada uno de los invitados para saber si asistieron a realizarse controles vinculados a la pandemia o si se les detectó Covid".

Esto es debido a que el tipo penal que establece el artículo 205 puede variar a otro artículo, el 202, que agrava la pena, "ya que estamos en una situación de propagación de la pandemia y no en una situación anterior de desconocimiento de las medidas dispuestas para evitarlo", dijo Giavedoni.

El artículo 205 del Código Penal señala que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia". Mientras que el artículo 202 impone que "será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas".

El Paso

Concretamente, en estos casos interviene el fiscal de turno, que de inmediato y en flagrancia debe actuar, en el caso que sea posible (si se entera durante el evento y no luego). "Esto fue lo que ocurrió en la fiesta clandestina que se desarrolló en el country El Paso, por ejemplo, en la que se logró el secuestro de información y se identificó e imputó al organizador del evento y a la protagonista de los festejos -mencionó el fiscal-. En este caso todavía no se llevó a cabo la audiencia imputativa en el MPA, la que se desarrollará en estado de libertad de los involucrados", agregó, y aclaró que "hasta acá no se dispuso ninguna medida cautelar, ya que no hubo entorpecimiento probatorio ni peligrosidad procesal, por ello no se solicitó la prisión preventiva".

Aires del Llano

Y en el caso de la fiesta clandestina desarrollada en Aires del Llano, el personal policial que intervino se comunicó con el fiscal de turno en horas de la noche (el evento fue de día), por lo que las diligencias que se pudieron llevar adelante fueron posteriores, "ya que se conoció del hecho a través de las redes sociales, si hubiera sido anterior, se hubiese dispuesto la aprensión de los involucrados", dijo Giavedoni.

De todas formas, "ya fue identificada dactiloscópicamente y notificada como imputada la persona organizadora de este evento que se desarrolló en un bar, al igual que el encargado del lugar. Se ordenó el secuestro de la lista de invitados y se procederá igual que en el caso anterior, en el seguimiento sanitario de cada uno de ellos, por lo que no se descarta la posibilidad de notificar como imputados a otros participantes", anticipó el fiscal.

-¿Puede haber responsabilidad de los encargados de la seguridad de estos barrios privados?

-Lo estamos evaluando y es probable que así suceda.

-En cualquiera de los casos, ¿las penas serán económicas y de trabajo comunitario?

-Por supuesto. En la etapa anterior de aislamiento, el año pasado, se resolvieron de esa forma, con una recaudación de más de $ 1 millón que fue destinado a distintas instituciones sociales y el hospital José M Cullen. Los fines de la pena están relacionados con la prevención general. Buscamos alentar a las personas a que no realicen la conducta que está prohibida.

-Una de las personas identificadas en la fiesta en Aires del Llano era un funcionario público (ya renunció), ¿esto agrava su situación?

-No existe agravante, porque la calidad de funcionario público debe estar vinculada a la comisión del delito, y no es este el caso -finalizó el fiscal Giavedoni.