Ferraro entre Juntos por el Cambio y las quejas impositivas del sector productivo

Para el legislador es clave dejar de castigar a los sectores que producen. El rol de Elisa Carrió y la necesidad de poner claridad en la licitación de la hidrovía.

El diputado nacional porteño Maximiliano Ferraro -presidente de la Coalición Cívica- estuvo dos días en Santa Fe en el marco de la gira federal que realiza con el objetivo de analizar la situación de Juntos por el Cambio en cada provincia pero también conocer la realidad de sectores productivos.

- La visita tiene dos patas: contacto con distintos sectores productivos y emprendedores otra política. Con Lucila Lehmann visitamos Molinos Matilde, Cervecería Santa Fe, y un proyecto biotecnológico vinculado a mejorar la producción. En lo político, trabajar en la consolidación de la Coalición Cívica y de qué manera aportamos a la unidad de Juntos por el Cambio, unidad que tenemos que sostener a nivel nacional y trabajar en la provincia.

Debemos tener una empatía, una escucha con los distintos sectores donde hoy la mayor preocupación es la situación sanitaria, pero va escalando también temas como inseguridad, inflación, pérdida de empleo. Todos los medianos y pequeños empresarios y emprendedores nos hablan de la presión impositiva que tienen a través de impuestos nacionales y provinciales y tasas municipales. Es algo que se reproduce hables con un empresario de la ciudad de Buenos Aires, acá, un emprendedor en Santiago del Estero. Desde Juntos por el Cambio queremos dedicarnos a pensar alternativas y respuestas a este sector que tenemos que dejar de castigar y potenciar.

Es muy importante sostener la unidad de Juntos por el Cambio por lo que se juega en 2021. Ponemos en juego una elección importante como fue la de 2017 y debemos sostener ese número importante que tenemos en la Cámara de Diputados (115), más los 29 senadores. Tenemos que ofrecer a la sociedad los distintos tipos de liderazgos y de legitimidades que hoy tenemos. En Juntos por el Cambio no hay un único liderazgo, hay distintos tipos de legitimidades y de liderazgos como pueden ser los casos de María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, los que surjan del radicalismo, de la Coalición Cívica o la propia Lilita (Carrió) que hoy está corrida del día a día de la política parlamentaria o partidaria. Eso también se tiene que reproducir en Santa Fe. Tenemos un buen equipo que conduce Lucila Lehmann que la integran la diputada nacional Carolina Castets, Mauricio Amer, Sebastián Julierac. Tenemos que ponernos a trabajar en forma mancomunada con el radicalismo, con el Pro como socios estratégicos y fundadores de este espacio desde 2015.

- ¿Habilitarán la instancia de la PASO para definir candidaturas en los distritos?

- Se trabaja por la unidad del espacio donde todos se integran sin dejar afuera a ningún sector. Existen las PASO y es la herramienta ordenadora. No le tenemos que tener miedo si es necesaria para poder llevar adelante las mejores candidaturas de Juntos por el Cambio en cada una de las provincias. En definitiva, es la ciudadanía la que a través de la PASO ordena y resuelve.

- ¿Habrá modificación del calendario electoral?

- Desde Juntos por el Cambio hicimos una contrapropuesta al gobierno nacional. Creemos lógico y razonable hacer una postergación que puede llevar la PASO al 12 de septiembre y al 14 de noviembre las generales. No estamos dispuestos a suspender la PASO, las reglas de juego electorales son sagradas y las debemos respetar en el proceso democrático. Propusimos una cláusula, si se quiere cerrojo, de reaseguro, que es la modificación por única vez, la no derogación en este año calendario porque está en juego el derecho público subjetivo de los partidos políticos y de la ciudadanía para elegir sus candidatos. No hemos tenido respuesta del gobierno, los tiempos corren. También planteamos la necesidad de trabajar en una herramienta más transparente que es la boleta única.

- Todo se resuelve sobre la hora en el país. Hidrovía se prorrogó a poco de vencer la concesión, el 14 vence la ley de biocombustibles y hay incertidumbre...

- Pareciera ser la matriz a la que nos acostumbran Alberto Fernández y el kirchnerismo: jugar al límite; ese jugar al límite muchas veces termina en falta de diálogo, en imposibilidad de acordar y en no llevar adelante escenarios muchísimo más previsibles para la tranquilidad de la sociedad, de los sectores productivos. Hoy no saben qué va a pasar con la ley de biocombustibles. Una parte importante de la oposición hemos pedido sesiones especiales para tratar esa prórroga y después sentarnos con tranquilidad los sectores productivos y políticos a pensar una nueva ley, garantizando que no se pierdan miles de fuentes de trabajo que corren riesgo en Santa Fe, Córdoba. Lo mismo con hidrovía, no solamente en el vencimiento de la concesión sino en lo que implica desde el punto de vista estratégico. Son miles de kilómetros de vías navegables, intervienen intereses de distintas provincias como Santa Fe. Desde la Coalición Cívica y la propia Lilita Carrió tenemos el ojo puesto en lo que sucede, en el control y en la transparencia de la operación de la hidrovía por todo lo que eso implica y que muchas veces estuvo ligado a cuestiones de connivencia entre la política, ciertas empresas como la de (Gabriel) Romero con el narcotráfico o situaciones irregulares que hoy no pueden pasar.

- ¿Cree que debe haber otra concesión u operación del Estado?

- Habría que poder garantizar un proceso licitatorio transparente donde estemos todos tranquilos y que no suceda lo que venía sucediendo con Romero al frente de las operaciones. Debemos llevar tranquilidad a gobernadores y operadores. No estatizar como estatizaron e hicieron grandes negocios en lo que fueron los anteriores 12 años de kirchnerismo. Hay que ser serios, previsibles, garantizar una licitación, con ofertas transparentes, competitivas, que no se mire a un empresario o nombre propio. Bregaremos para que por hidrovía no sucedan otras cosas que están vinculados al delito y la connivencia.

- ¿Carrió está en carrera electoral?

- Lilita sigue siendo un liderazgo importantísimo para la Coalición Cívica, para Juntos por el Cambio y para la política argentina. Ha tomado una decisión personal y política que es retirarse de la cosa cotidiana del parlamento y de la vida política partidaria pero que está dispuesta -si es necesario- emprender la pelea que haya que dar en la provincia de Buenos Aires. Hoy está muy ocupada en sostener la unidad de Juntos por el Cambio. Si es necesario está dispuesta a ser candidata. Está muy ocupada y preocupada por lo que sucede en el país, en la región y en el globo, como se agrietan las democracias, cómo se consolidan regímenes autoritarios tanto de izquierda como de derecha que nos llevan a ausencia de legalidad y estado de excepción permanente, donde se ponen en juego derechos fundamentales de las personas y la libertad.

Lehmann

Ferraro le confirmó a El Litoral que en Santa Fe, la CC propondrá que la lista la integre la actual diputada Lucila Lehmann y conversó con dirigentes radicales y del Pro como integrar dirigentes del espacio a las listas de concejales en las diferentes ciudades de la provincia.