https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 07.05.2021 - Última actualización - 6:10

3:19

Senadores radicales y justicialistas del Nes hablaron de la falta de respuestas de funcionarios de la Casa Gris a sus pedidos, y de los actos públicos e institucionales que llevan a cabo integrantes del gabinete provincial en el interior, sin invitarlos. Hubo enfáticos pedidos para que se traduzca en hechos el llamado de Omar Perotti al diálogo en su mensaje a la Legislatura

La Cámara alta, el discurso del gobernador y una práctica que lo contradice Quejas de senadores contra funcionarios que los ignoran Senadores radicales y justicialistas del Nes hablaron de la falta de respuestas de funcionarios de la Casa Gris a sus pedidos, y de los actos públicos e institucionales que llevan a cabo integrantes del gabinete provincial en el interior, sin invitarlos. Hubo enfáticos pedidos para que se traduzca en hechos el llamado de Omar Perotti al diálogo en su mensaje a la Legislatura Senadores radicales y justicialistas del Nes hablaron de la falta de respuestas de funcionarios de la Casa Gris a sus pedidos, y de los actos públicos e institucionales que llevan a cabo integrantes del gabinete provincial en el interior, sin invitarlos. Hubo enfáticos pedidos para que se traduzca en hechos el llamado de Omar Perotti al diálogo en su mensaje a la Legislatura

La reiteración de actos oficiales en los que el gobernador Omar Perotti, o alguno de sus funcionarios, llevan adelante en pueblos y ciudades del interior de la provincia sin invitar al senador que representa al departamento anfitrión, fue otra vez motivo de duras quejas en el momento de las manifestaciones, en la continuidad de la primera sesión ordinaria del año.

Con discursos que fueron subiendo de tono con cada intervención, senadores radicales y justicialistas del Nes lamentaron que no exista, de parte del Poder Ejecutivo Provincial la misma atención para con los Comité de Emergencia de cada Departamento de cuando se inició la pandemia, a esta misma altura del año pasado, cuando fueron muy útiles y a la falta de recursos e infraestructura para aislamientos, controles y o provisión de elementos de protección básicos como alcohol en gel o barbijos había que enfrentarlos con ingenio y conocimiento del medio en que se desarrolló esa labor. Desde la identificación de lugares para construir centros de aislamiento hasta la ubicación de controles pactados entre presidentes comunales e intendentes en distintas zonas y regiones para evitar la circulación, hasta el repaso de las necesidades sanitarias y hospitalarias de cada jurisdicción.

Parece que ahora, según los relatos que se escucharon este jueves 6 de mayo en el Senado, los Comité de Emergencia que propuso el senador Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) no son tenidos en cuenta por el gobierno.

Hubo quejas sobre la falta de vacunas y las diferencias notorias entre jurisdicciones, por la falta de ambulancias para los traslados, por las decisiones que toman segundas o terceras líneas "que están en la política partidaria chica" en el interior que van a contrapelo de "lo que pretende el ministerio de Salud". Sobraron elogios de todos los que mencionaron a su titular, la Dra. Martorano, de quien se destacó su disposición a brindar soluciones, información y recibir sugerencias. Pero lamentablemente "no siempre se siguen sus instrucciones", según interpretó Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal).

Voces

Además de los jefes de los dos bloques, los radicales Germán Giacomino (Constitución), Leandro Diana (San Jerónimo), Lisandro Enrico (General López), Orfilio Marcón (General Obligado) y los justicialistas del Nes Joaquín Gramajo (9 de Julio) y Rubén Pirola (Las Colonias) relataron distintas situaciones que -remarcaron- reniegan de la tradición de convivencia y respeto por las instituciones de Santa Fe.

Irónico, Michlig dijo que el gobernador directamente "tendría que derogar" el decreto que creó los Comité de Emergencia porque no se los considera; Giacomino advirtió que la democracia necesita que el gobernador dialogue y leyó un mensaje que le había enviado a su juicio sin resultados (ni respuesta) en marzo; mientras que Marcón y Enrico relataron también distintos actos oficiales institucionales en los que fueron olímpicamente ignorados. Como si el Senado no existiera, graficaron. Gramajo pidió que el departamento norteño que representa tenga las mismas oportunidades respecto de la distribución de las vacunas, porque ya pasó en la primera ola que la distancia con las grandes ciudades parecía tenerlo a salvo hasta que los casos estallaron y sufrieron porcentajes muy altos de contagios.

Órdenes

"Siguen bajando órdenes a la Policía para que no trabajen 'con los políticos' y en consecuencia no podemos coordinar cómo hacer operativos para controlar la circulación. Es una total falta de respeto y consideración", dijo.

"Se debe cambiar o vamos a seguir sufriendo la gran grieta de la que el pueblo santafesino como el pueblo argentino, está cansado".

Contacto bloqueado

Los enconos tienen nombre y apellido. Giacomino lamentó que el director provincial de Vialidad Oscar Ceschi, haya bloqueado su número de teléfono, para no tener que leer más los reclamos que le hacía el senador pidiéndole que haya una repavimentación urgente en rutas de ese departamento; Michlig mencionó al subsecretario de Comunas, Carlos Kaufmann, que firmó importantes convenios con comunas y se enteró por los jefes comunales a los que el funcionario les recomendó no invitar a los legisladores, y Marcón relató su enojo por enterarse de estas actividades por los medios.

Todos hicieron un llamado a que los funcionarios de la Casa Gris lleven a cabo lo que en su discurso del 1ro de mayo dijo el gobernador Omar Perotti, quien cambió su tono anterior por una disposición a dialogar.

A esas curiosidades, tan al margen de lo que mandan el protocolo y la convivencia política, se le sumaron cuadros de preocupación y angustia por los problemas que se generan por no tener un mínimo de coordinación entre quienes toman decisiones en esos departamentos y las autoridades comunales o municipales cuando son de otro signo políticos. Michlig expuso el caso de una paciente que no pudo ser atendida en el norte del departamento San Cristóbal y debió recorrer 500 kilómetros en una ambulancia entre idas a Rafaela, donde no encontró cama y de esa ciudad a la capital provincial.

Citan a Sukerman

Una resolución presentada por la UCR y el PJ-Nes, aprobada por todo el cuerpo, dispone "invitar al ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad. Roberto Sukerman a "brindar explicaciones a esta Cámara sobre temas inherentes a su cartera".

29 de abril

Todo indica que el próximo jueves avanzará la ley que señala en el calendario escolar y en el de los organismos públicos el 29 de abril como "Día de la Memoria de la Inundación de Santa Fe". En 2003, el río Salado ingresó a la ciudad al encontrar una defensa abierta, así fue inaugurada, al punto de que los barrios del sur de la capital provincial acumularon dos metros más que en el nivel del río.

El senador justicialista de Lealtad Marcos Castelló pidió una preferencia para la próxima sesión y se ha invitado a las organizaciones de inundados que reclaman justicia y apoyan el proyecto de ley de la diputada Dámaris Pacchiotti, del bloque Ciudad Futura del Frente Social y Popular. El senador por La Capital, que fue uno de los miles de inundados, pidió agregar que ese también sea el día de la solidaridad por las manos que se tendieron ante el suceso más doloroso sufrido por la ciudad.